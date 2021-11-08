Topuk Çatlağına Hangi Krem İyi Gelir? Topuk Çatlağına İyi Gelen Doğal Yöntemler

Topuk Çatlağı Neden Olur?



Topuk Çatlağı Nasıl Geçer?



Topuk Çatlağına Ne İyi Gelir?



Aspirin ve Limon ile Topuk Çatlağı Tedavisi



Vazelin ve Aspirin ile Topuk Çatlağı Tedavisi



Hindistan Cevizi Yağı ile Topuk Çatlağı Tedavisi



Çay Ağacı Yağı ile Topuk Çatlağı Tedavisi



Karbonat ile Topuk Çatlağı Tedavisi



Kantaron Yağı ile Topuk Çatlağı Tedavisi



Elma Sirkesi ile Topuk Çatlağı Tedavisi



Topuk Çatlağına Hangi Krem İyi Gelir?



pek çok insanda rastlanılan ve tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Yüksek dereceli topuk çatlaklarında oluşan doku doktor tarafından özel bir yöntemle çıkarılır. Topuk çatlağı birçok kişinin gözden kaçırdığı bir durumdur. Ancak topuk çatlaklarına dikkat edilmesi önerilir. Tedavi edilmediği takdirde ciddi problemlere ve hatta bacak kayıplarına neden olabilir. Peki? Sizler içini sıraladık.Topuk çatlağı çoğu kişide görülebilir. Topuk çatlağının genel nedenleri bu şekilde sıralanabilir;-Yaşlılık-Ayağın nemlendirilmemesi-Vitamin eksikliği-Ayak mantarı-Obezite*Cilt rahatsızlıkları-Yetersiz hijyen-Yanlış ayakkabı seçimi-Tiroid-Ter bezlerinin fazla çalışması-Çıplak ayakla dolaşmaTopuk çatlağı nasıl geçer? İlerleyen topuk çatlakları rahatsızlığa neden olabilir ve yürümeyi bile engelleyebilir. Topuk kısmındaki bu çatlaklar, adım atarken şiddetli ağrı ve ağrıya neden olabilir. Topuğu çatlamış olan kişilerin ılık suya limon suyu ekleyip ayaklarını bu suda 15 dakika bekletmeleri önerilir. Daha sonra sünger taşı yardımı ile topuk fırçalanarak çatlaklar temizlenmelidir.Limon ve su karışımlarının yanı sıra bitkisel yağlar da çatlamış topuklara iyi gelir. Topuklara hindistancevizi yağı, badem yağı, susam yağı ve zeytinyağı gibi doğal yağlar ile masaj yapılmalıdır. Bu yağlar topukları doğal olarak nemlendirebilir ve çatlaklara iyi gelir. Çatlamış topuklar için bir başka faydalı yöntem de petrol jölesi. Vazelin sayesinde topuğunuza uygulayacak ve topuktaki çatlaklar yumuşayacaktır. Aloe vera jeli de topuğunuzu yumuşatabilir.Topuk çatlakları birçok kişinin şikayet ettiği cilt problemlerinden biridir. Bu tür rahatsız edici kişisel imaj da acıya neden olabilir. Bu nedenle, çatlamış topukların faydaları nelerdir? Bu cilt probleminden evde kurtulmanın bazı yolları vardır. İşte topuk çatlaklarına iyi gelen bazı bitkisel yöntemler:Doğal maske adı verilen aspirinli limon maskesi, çatlamış topuklara iyi gelir. 10 aspirini toz haline getirin, limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı pamukla topuklarınıza sürün ve üzerini örtün.10 adet aspirini ezin ve üzerine vazelin ekleyerek karıştırın. Bu karışımı topuğunuza sürün ve bekletin.Hindistan cevizi yağı, çatlamış topuklara iyi gelen bitkisel esansiyel yağlardan biridir. Topuğun çatlak bölgesine hindistancevizi yağı ile masaj yapılmalıdır. Kullanılan yağın organik olmasına özen gösterilmelidir.Topuk dikenine iyi gelen yağlardan biri de çay ağacı yağıdır. Topuklara doğal çay ağacı yağı ile masaj yapılmalıdır.Karbonatı hafif suyla karıştırın ve ayaklarınızı bu suda 15 dakika bekletin.Her derde deva olarak bilinen kantaron yağı, topuğu yumuşatarak topuktaki çatlakları iyileştirir. Biraz doğal kekik yağı alın ve topuğa uygulayın ve hafifçe masaj yapın.Ilık suya elma sirkesi ekleyin ve ayaklarınızı suda 15 dakika bekletin. Ardından yumuşayan topuğunuzu bir sünger taşı ile fırçalayın.Topuk çatlaklarında önemli bir krem kullanılır. Bu kremler sayesinde çatlakları ve uçları azaltmayı amaçlar. Bu sorunla uğraşanlar için, çatlamış topuklara hangi kremin iyi geldiğini inceledik.Provitamin B5 içeren Bepanthol krem, topuk çatlaklarına iyi gelen ilk kremlerden biridir. Bu krem, çatlakların yanı sıra birçok sorunu çözmek için kullanılabilir. Düzenli kullanıldığında çatlakları yumuşatabilir ve ağrıyı giderebilir.Fito krem, topuk çatlakları için doktorlar tarafından önerilen çok etkili bir kremdir. Eczanelerden temin edebileceğiniz Fito kreminin düzenli kullanımı topuk çatlaklarını ortadan kaldırabilir.