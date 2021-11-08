Topuk Çatlağına Hangi Krem İyi Gelir? Topuk Çatlağına İyi Gelen Doğal Yöntemler
Topuk çatlakları, birçok insan için en yaygın ve can sıkıcı durumlardan biridir. Cilt problemleri olarak bilinen çatlamış topuklar estetik problemlere neden olabilir. Bu cilt sorunundan bir an önce kurtulmak önemlidir. Tedavi edilmezse estetik rahatsızlığın yanında bazı sağlık sorunlarına da yol açacaktır. Peki Topuk Çatlağına Hangi Krem İyi Gelir? İşte Topuk Çatlağına İyi Gelen Doğal Yöntemler…
Topuk çatlakları pek çok insanda rastlanılan ve tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Yüksek dereceli topuk çatlaklarında oluşan doku doktor tarafından özel bir yöntemle çıkarılır. Topuk çatlağı birçok kişinin gözden kaçırdığı bir durumdur. Ancak topuk çatlaklarına dikkat edilmesi önerilir. Tedavi edilmediği takdirde ciddi problemlere ve hatta bacak kayıplarına neden olabilir. Peki Topuk Çatlağına Hangi Krem İyi Gelir? Sizler için Topuk Çatlağına İyi Gelen Doğal Yöntemleri sıraladık.
Topuk Çatlağı Neden Olur?
Topuk çatlağı çoğu kişide görülebilir. Topuk çatlağının genel nedenleri bu şekilde sıralanabilir;
-Yaşlılık
-Ayağın nemlendirilmemesi
-Vitamin eksikliği
-Ayak mantarı
-Obezite
*Cilt rahatsızlıkları
-Yetersiz hijyen
-Yanlış ayakkabı seçimi
-Tiroid
-Ter bezlerinin fazla çalışması
-Çıplak ayakla dolaşma
Topuk Çatlağı Nasıl Geçer?
Topuk çatlağı nasıl geçer? İlerleyen topuk çatlakları rahatsızlığa neden olabilir ve yürümeyi bile engelleyebilir. Topuk kısmındaki bu çatlaklar, adım atarken şiddetli ağrı ve ağrıya neden olabilir. Topuğu çatlamış olan kişilerin ılık suya limon suyu ekleyip ayaklarını bu suda 15 dakika bekletmeleri önerilir. Daha sonra sünger taşı yardımı ile topuk fırçalanarak çatlaklar temizlenmelidir.
Limon ve su karışımlarının yanı sıra bitkisel yağlar da çatlamış topuklara iyi gelir. Topuklara hindistancevizi yağı, badem yağı, susam yağı ve zeytinyağı gibi doğal yağlar ile masaj yapılmalıdır. Bu yağlar topukları doğal olarak nemlendirebilir ve çatlaklara iyi gelir. Çatlamış topuklar için bir başka faydalı yöntem de petrol jölesi. Vazelin sayesinde topuğunuza uygulayacak ve topuktaki çatlaklar yumuşayacaktır. Aloe vera jeli de topuğunuzu yumuşatabilir.
Topuk Çatlağına Ne İyi Gelir?
Topuk çatlakları birçok kişinin şikayet ettiği cilt problemlerinden biridir. Bu tür rahatsız edici kişisel imaj da acıya neden olabilir. Bu nedenle, çatlamış topukların faydaları nelerdir? Bu cilt probleminden evde kurtulmanın bazı yolları vardır. İşte topuk çatlaklarına iyi gelen bazı bitkisel yöntemler:
Aspirin ve Limon ile Topuk Çatlağı Tedavisi
Doğal maske adı verilen aspirinli limon maskesi, çatlamış topuklara iyi gelir. 10 aspirini toz haline getirin, limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı pamukla topuklarınıza sürün ve üzerini örtün.
Vazelin ve Aspirin ile Topuk Çatlağı Tedavisi
10 adet aspirini ezin ve üzerine vazelin ekleyerek karıştırın. Bu karışımı topuğunuza sürün ve bekletin.
Hindistan Cevizi Yağı ile Topuk Çatlağı Tedavisi
Hindistan cevizi yağı, çatlamış topuklara iyi gelen bitkisel esansiyel yağlardan biridir. Topuğun çatlak bölgesine hindistancevizi yağı ile masaj yapılmalıdır. Kullanılan yağın organik olmasına özen gösterilmelidir.
Çay Ağacı Yağı ile Topuk Çatlağı Tedavisi
Topuk dikenine iyi gelen yağlardan biri de çay ağacı yağıdır. Topuklara doğal çay ağacı yağı ile masaj yapılmalıdır.
Karbonat ile Topuk Çatlağı Tedavisi
Karbonatı hafif suyla karıştırın ve ayaklarınızı bu suda 15 dakika bekletin.
Kantaron Yağı ile Topuk Çatlağı Tedavisi
Her derde deva olarak bilinen kantaron yağı, topuğu yumuşatarak topuktaki çatlakları iyileştirir. Biraz doğal kekik yağı alın ve topuğa uygulayın ve hafifçe masaj yapın.
Elma Sirkesi ile Topuk Çatlağı Tedavisi
Ilık suya elma sirkesi ekleyin ve ayaklarınızı suda 15 dakika bekletin. Ardından yumuşayan topuğunuzu bir sünger taşı ile fırçalayın.
Topuk Çatlağına Hangi Krem İyi Gelir?
Topuk çatlaklarında önemli bir krem kullanılır. Bu kremler sayesinde çatlakları ve uçları azaltmayı amaçlar. Bu sorunla uğraşanlar için, çatlamış topuklara hangi kremin iyi geldiğini inceledik.
Bepanthol Krem: Provitamin B5 içeren Bepanthol krem, topuk çatlaklarına iyi gelen ilk kremlerden biridir. Bu krem, çatlakların yanı sıra birçok sorunu çözmek için kullanılabilir. Düzenli kullanıldığında çatlakları yumuşatabilir ve ağrıyı giderebilir.
Fito Krem: Fito krem, topuk çatlakları için doktorlar tarafından önerilen çok etkili bir kremdir. Eczanelerden temin edebileceğiniz Fito kreminin düzenli kullanımı topuk çatlaklarını ortadan kaldırabilir.