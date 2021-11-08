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Beyaz Gazete
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Avrupa'da kuş gribi vakaları yayılıyor

Kıtanın birçok ülkesinde H5N1 kaynaklı vakalar ortaya çıkmaya başladı.

Ekleme: 8.11.2021 - 19:33 Güncelleme: 8.11.2021 - 19:34 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'da kuş gribi vakaları yayılıyor
Avrupa, koronavirüs salgınının ardından şimdi de kuş gribine karşı alarm durumuna geçti.

İngiltere'de kümes hayvanlarının bulunduğu bir birimde, yüksek derecede bulaşıcı kuş gribi salgını kayıtlara geçti.

İTLAF KARARI ALINDI
İngiltere Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı vakaları doğrularken, tesislerdeki hayvanların itlaf edileceği belirtildi.

KUŞ GRİBİ ÖNLEME BÖLGESİ İLAN EDİLDİ
Salgın, İngiltere'nin ülke çapında "Kuş Gribi Önleme Bölgesi" ilan etmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra geldi. Ülkede çiftliklere ve kuş bakıcılarına biyogüvenlik önlemlerini sıkılaştırmaları talimatı verildi.

POLONYA'DA BENZER TABLO
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Polonya'nın kümes hayvanı çiftliklerinde çok sayıda yüksek patojenik H5N1 kuş gribi salgını bildirdiğini duyurdu.

Ülkenin doğu kesiminde dördü hindi çiftliklerinde ve biri tavuk çiftliğinde olmak üzere 5 vaka kaydedildi. Vakalardan bir diğeri ise ülkenin batısındaki hindi ve kaz çiftliğinde kayıtlara geçti.

VAKALAR AVRUPA'DA YAYILIYOR
Söz konusu virüs, son birkaç hafta içinde Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Danimarka dahil olmak üzere Avrupa'da yayılıyor.
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