  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ardıç Faydaları Nelerdir? Ardıç Neye İyi Gelir?

Ardıç çoğu kişinin merak ettiği nadir rastlanan meyvelerdendir. Ardıç faydaları ve kullanım alanlarıyla oldukça dikkat çekmektedir. Peki, ardıç faydaları nelerdir? Ardıç neye iyi gelir? Ardıç yağı nasıl kullanılır? Ardıç zararları nelerdir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 8.11.2021 - 14:11 Güncelleme: 8.11.2021 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Ardıç Faydaları Nelerdir? Ardıç Neye İyi Gelir?
Ardıç özellikle sağlığa olan faydaları sebebiyle oldukça tercih edilen bir meyvedir. Ardıç sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler bulundurmaktadır. Bu sebeple ardıç faydaları ve ardıç neye iyi gelir soruları merak edilmektedir. İçinde bulunan antioksidanlar sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Metabolizmayı çalıştırması da ardıç faydaları arasında yer alan önemli özelliklerdendir.


Ardıç Faydaları Nelerdir?


Ardıç faydaları arasında en bilinen özellik bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Özellikle metabolizmayı hızlandırması da zayıflamak isteyen kişiler tarafından dikkat çekmektedir. Ayrıca ardıç faydaları şu şekilde de sıralanabilir;

- Şişlik ve hazımsızlık gibi problemlere iyi gelir.
- Kanser riskini düşürür.
- Cildi temizler ve daha sağlıklı bir görünüm kazandırır.
- İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.
- Beyin ve sinir sistemi için oldukça etkilidir.
- Şekeri dengeler

Ardıç Neye İyi Gelir?


Ardıç meyvesinin faydalarını öğrenen çoğu kişi ardıç neye iyi gelir sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Ardıç şifa deposu olmasıyla çoğu konuda hastalık riskini azaltır ve hızla iyileşmesine yardımcı olur. Ardıç neye iyi gelir sorusu için şu maddeler sıralanabilir;

- Boğaz ağrısı
- Yorgunluk ve halsizlik
- Stres ve anksiyete bozuklukları
- Kas ve eklem ağrıları
- Şeker hastalığı tedavisi





Ardıç Nasıl Tüketilir?


Ardıç genellikle alkolsüz içecekler için kullanılan bir meyvedir. Ayrıca salamura yiyeceklerde ve jelibonlarda da sıklıkla kullanılmaktadır. Ardıç genellikle serum ve yağ şeklinde kullanılmaktadır. Ardıç nasıl tüketilir? Ardıç yağını şampuanlarınızın içine koyarak düzenli kullanımını sağlayabilirsiniz. Ayrıca daha güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olmanıza yardımcı olacaktır

Ardıç Yağı Neye İyi Gelir?


Ardıç yağı genellikle ardıç meyvesinin en yaygın tüketim şeklidir. Birçok konuda fayda sağlayan ardıç yağı giderek daha da popüler hale gelmektedir. Bu sebeple ardıç yağı neye iyi gelir sorusu çoğu kişi tarafından araştırılmaktadır. Ardıç yağı haricen kullanımı için kas ve eklem ağrılarına iyi gelmesiyle bilinmektedir. Ardıç yağı faydaları ayrıca şu şekilde sıralanabilir;

- Gaz problemini giderek şişkinlik ve hazımsızlık gibi rahatsızlıkların son bulmasına yardımcı olur.
- Mide problemlerine karşı oldukça etkilidir. Sindirim sistemini hızlandırır ve metabolizmayı çalıştırmaya yardımcı olur.
- Uykusuzluk sorunu çeken kişilere olumlu faydalar sağlar. Gece ardıç yağıyla masaj yaptığınızda kaslarınız gevşeyecek ve uyumanız çok daha kolay hale gelecektir.
- Cilt problemleri için de oldukça kullanılmaktadır. Tonik olarak kullanılabileceği gibi gece yatmadan önce maske yaparak da sürebilirsiniz.




Ardıç Yağı Nasıl Kullanılır?


Ardıç yağı kullanımı dahili ve harici olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eğer ardıç yağını içmek istiyorsanız ılık suyunuza damlatarak tüketebilirsiniz. Küçük bir ekmek parçasına veya kesme şekere damlattığınız takdirde de kolaylıkla ardıç yağından faydalanabilirsiniz. Ardıç yağı nasıl kullanılır? Harici kullanımı için ağrıyan bölgelere masaj yapılarak uygulanması tavsiye edilmektedir. Cilt toniği olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca makyaj çıkarma konusunda da oldukça fayda sağlayacaktır.


Ardıç Zararları

Ardıç meyvesinin büyük yan etkileri bulunmamaktadır. Bu sebeple tüketiminde aşırıya kaçılmadığı sürece ardıç zararları ortaya çıkmayacaktır. Özellikle hamile ve emziren kişilerin ardıç tüketimi konusunda dikkatli olması gerekmektedir. Alerjik bünyeye sahip kişilerde de ardıç meyvesinin zararlı etkileri ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca yoğun bir kıvamı bulunması sebebiyle normal sağlıklı bir kişide de yan etkiler ortaya çıkarabilmektedir.
Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ı koruyan İYİ Parti'nin bir istismarı ortaya çıktı: Ömer'in Yolu
Aliyev Karabağ zaferinin yıl dönümünde orduya seslendi: Ermenistan ordusu diz çöktü
Ruslar itiraf etti: Bayraktar TB2'yi durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım
Asgari ücrete yüzde 25 veya üstünde zam bekleniyor!
YPG/PKK'lı teröristler Kamışlı'da tüneller kazıyor! Mehmetçik tetikte...
İP'li İl Başkanı Yaşar Yorulmaz'dan şehidin ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'a yıkama yağlama
İYİ Parti'den yeni Lütfü Türkkan açıklaması! İstifa ya da ihraç yok! Küfürbaz vekillerine kalkan oldular...
Savunma sanayisinde yerli motor hamlesi! Güçlerine güç katıyor: Yerli ve milli silahlar fark yaratıyor
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de Kadir Topbaş'ın 2014'teki projesini kendi icraati gibi tanıttı!
Kayseri'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü evin duvarına çarparak durdu: Ölü ve yaralılar var...
Şehit ağabeyi Tahir Gümren ve şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu
Fransız firmaları Türkiye'ye yatırıma hazırlanıyor
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'konuşmayın' talimatı: CHP'deki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni belli oldu
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası
'Komşu kızı' tuzağıyla 450 milyon TL'lik vurgun! Aralarında futbolcular, teknik direktörler ve hakemler de var!
Bakan Akar'dan tezkereye 'hayır' diyenlere tepki: Mehmetçiğin moralini bozmayın...
Lütfü Türkkan'ın vekilliği düşürülmesi gündemde
Emniyet'ten flaş operasyon: Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 kişi gözaltında!
Koronavirüste son dakika: Pandemi bitmez ama kurtuluşun bir yolu var...
Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan provokasyonun perde arkası ortaya çıktı: 'Büyük Mason Locası' bağlantısı!
Pastırma sıcakları bitti, kar ve yağmur geliyor

Pastırma sıcakları bitti, kar ve yağmur geliyor

Müsilajda korkulan bir durum yok: Alg çoğalması hayra alamet değil

Müsilajda korkulan bir durum yok: Alg çoğalması hayra alamet değil

Uludağ'ı da erittik! Milli parkta korkunç tablo

Uludağ'ı da erittik! Milli parkta korkunç tablo

Şanlıurfa'da otomobil motosiklete çarptı

Şanlıurfa'da otomobil motosiklete çarptı

SİPER Hava Savunma Füzesi’nin atışı gerçekleştirildi

SİPER Hava Savunma Füzesi’nin atışı gerçekleştirildi

Bursa'da kafese giremeyen şüpheli 50 güvercini yakarak öldürdü

Bursa'da kafese giremeyen şüpheli 50 güvercini yakarak öldürdü