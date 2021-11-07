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İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan yeni skandal! Şehidin şehadetini küçümsedi!

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın yeni bir skandalı ortaya çıktı. Türkkan, İYİ Partili Muhammet Güllük’ün sosyal medya paylaşımında, 1997 yılında henüz 17 yaşında şehit olan Tahir Gümren’in kardeşi İsa Gümren için “Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar!” ifadelerini beğenerek bir skandala daha imza attı. Sosyal medyada şehidin şehadetinin “sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar” denerek küçümsenmesine ise tepki yağdı. İşte ayrıntılar:

İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan yeni skandal! Şehidin şehadetini küçümsedi!
Ekleme: 7.11.2021 - 00:11 Güncelleme: 7.11.2021 - 00:19 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan yeni skandal! Şehidin şehadetini küçümsedi!
Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın görüntüleri ortaya çıkınca Twitter hesabından ilk olarak görüntülerin montaj olduğunu dile getirdi. Türkkan ardından bir video hazırlayarak şehit yakınına küfür ettiğini itiraf edip özür diledi. Sosyal medyada ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuyla alakalı harekete geçmemesinden kaynaklı tepkiler gösterilirken, Lütfü Türkkan ise kınandı. Çok sayıda siyasetçi de Türkkan'ın şehit yakınına hakaret etmesine tepki gösterdi.

BİR SKANDALA DAHA İMZA ATTI, ŞEHİDİN ŞEHADETİNİ KÜÇÜMSEDİ!

İYİ Partili Muhammet Güllük ise sosyal medya hesabından Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesini savunmak adına 1997 yılında Bingöl'ün Gözer yaylasında henüz 17 yaşında çobanlık yaparken çatışma esnasında atılan havan bombasıyla şehit düşen İsa Gümren'in şehadetini küçümsedi.
Güllük şu ifadeleri kullandı: 'Daha önce Genel Başkanımıza küfreden bu #terbiyesiz trolü 'şehit yakını' diye tanıtarak şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın!. Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar!'

İYİ Partili Lütfü Türkkan ise Güllük'ün şehidin şehadetini küçümsemesini sosyal medyadan beğenerek yeni bir skandala imza attı.



SOSYAL MEDYADAN ŞEHİDİN KÜÇÜMSENMESİNE TEPKİ YAĞDI

Güllük'ün paylaşımına ise sosyal medyadan tepki yağdı. İşte bazı paylaşımlar:

'Şehit olmak için asker mi olmak gerekiyor? Teröristlerin döşediği mayına basan terör mağduru, şehit sayılmıyor mu? Velevki şehit yakını olmasın Milletin vekili vatandaşa nasıl küfreder? Vekilinizin rezilliğini savunmak için çabalayacağınıza keşke kınayan iki kelam etseydiniz yazık!'

'Mayına basmış ne olmuş param parça olmuş vicdansız vefat etmiş inşallah şehittir ama senin bu alaycı tavrın tepeden bakışın insani olarak ayıplanacak bir duruşsuzluk 'alt tarafı mayına basmış' YAZIKLAR OLSUN.'

'Yazıklar olsun be! 'Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış'… Yozlaşmayın be kardeşim yozlaşmayın. Şu ülkede bir kez olsun verdiğimiz oylardan pişmanlık duymamıza neden olmayacak bir biçimde siyaset yapın.'

'Her şeyden öte 'Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar' yazmaya eliniz nasıl vardı anlamıyorum. Pkk'lıların dizdiği mayına basarak terör kurbanı olan şehit birisi 'çoban' olunca daha mı değersiz oluyor??? Korkunç bir düşünce tarzı.'
İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan yeni skandal! Şehidin şehadetini küçümsedi!
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