Tansiyon Nedir?



Tansiyon Kaç Olmalı?

Tansiyon Neden Yükselir?



Tansiyon Yüksekliği Belirtileri

Tansiyon Neden Düşer?







Tansiyon Düşüklüğü Belirtileri

Tansiyon Tedavisi

Tansiyon rahatsızlığı birçok neden bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Tansiyon hastalığı çoğu kişide görülmektedir. Yaygın olarak görülmesine rağmen kesin ve net bir tedavisi bulunmamaktadır.vesoruları yüksek tansiyona sahip kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir.çoğu kişide farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu belirtiler ortaya çıktığı zaman kişi mutlaka alanında uzman bir doktora başvurmalıdır.veiçin yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.Tansiyon çoğu kişinin yaşadığı yaygın bir rahatsızlıktır. Kan basıncının ne miktarda olduğu tansiyon sayesinde anlaşılmaktadır.Hücrelere gereken kanın sağlanması için tansiyon değeri ortalama olmalıdır. Bu noktada tansiyon kaç olmalı sorusu devreye girmektedir.Sağlıklı bir bireyin büyük tansiyonu 120 –130 arasında olmalıdır. Küçük tansiyon için ise 70-90 arasındaki değerlerin normal karşılandığı belirtilmektedir. Tansiyon bu sayılardan daha fazla çıkarsa kişi de yüksek tansiyon hastalığı bulunduğu söylenebilir. Ayrıca daha düşük bir sayı ortaya çıktığında ise bu durum tansiyon düşüklüğüne sahip olduğunuz anlamına gelmektedir.Tansiyon strese bağlı olarak yükselen bir rahatsızlıktır. Ayrıcasorusu için tek bir cevap vermek mümkün değildir. İlaçlar, yenilen yemekler, kronik rahatsızlıklar yüksek tansiyona bağlı olmaktadır. İştesorusuna bazı cevaplar;Kalp- damar hastalıklarıBöbrek hastalıklarıNörolojik hastalıklarPanik atak ve anksiyeteStres ve üzüntüHamilelikKullanılan ilaçlarBeslenme şekliAlkol ve sigaraSpor yapmamaktansiyonu çıkan çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Çarpıntı, nefes darlığı, baş ağrısı yüksek tansiyon belirtileri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıcaiçin şu maddeler de sıralanabilir;-Bulanık görme-Kulak çınlaması-Yorgunluk-Sık sık tuvalete çıkmak-Baş ağrısı-Özellikle ayaklarda görülen şişliklerTansiyon düşüklüğü de yüksekliği kadar tehlikeli olabilen bir durumdur. Bu sebeple tansiyon neden düşer sorusunun cevabı çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. İştesorusuna bazı cevaplar;SusuzlukKalp hastalıklarıHamilelikİyi beslenememeKan kaybıAğır enfeksiyonKullanılan bazı ilaçlarortaya çıktığında mutlaka bir yere oturulup dinlenilmesi gerekmektedir. Tansiyon düşüklüğü meydana geldiğinde çoğu kişi baş dönmesi yaşar ve gözleri kararır. Diğerşu şekilde sıralanabilir;-Baş dönmesi-Aşırı terleme-Bulanık görme-Mide bulantısı-Çok hızlı bir şekilde nefes alıp verme-Soluk cilt-Odaklanma problemi-Bayılmaiçin tansiyon yüksekliği meydana geldiğinde tansiyonu düşürmeye yönelik bir tedavi uygulanacaktır. Genellikle ilaç kullanımı ömür boyu sürmektedir. Tansiyon tamamen kökten tedavi edilebilen değildir. Bu sebeple alanında uzman bir doktora başvurup uygun bir tedavi alınması tavsiye edilmektedir.