Tansiyon Kaç Olmalı? Tansiyon Neden Yükselir?
Tansiyon özellikle yaşa bağlı olarak ortaya çıkan yaygın bir rahatsızlıktır. Yüksek tansiyon belirtileri ve tansiyon yüksekliği neden olur soruları çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, tansiyon neden yükselir? Tansiyon kaç olmalı? Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Düşük tansiyon belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...
Tansiyon rahatsızlığı birçok neden bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Tansiyon hastalığı çoğu kişide görülmektedir. Yaygın olarak görülmesine rağmen kesin ve net bir tedavisi bulunmamaktadır. Tansiyon kaç olmalı ve tansiyon nasıl düşürülür soruları yüksek tansiyona sahip kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Tansiyon belirtileri çoğu kişide farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu belirtiler ortaya çıktığı zaman kişi mutlaka alanında uzman bir doktora başvurmalıdır. Tansiyon belirtileri ve tansiyon tedavisi için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.
Tansiyon Nedir?
Tansiyon çoğu kişinin yaşadığı yaygın bir rahatsızlıktır. Kan basıncının ne miktarda olduğu tansiyon sayesinde anlaşılmaktadır. Tansiyon nedir? Hücrelere gereken kanın sağlanması için tansiyon değeri ortalama olmalıdır. Bu noktada tansiyon kaç olmalı sorusu devreye girmektedir.
Tansiyon Kaç Olmalı?
Sağlıklı bir bireyin büyük tansiyonu 120 –130 arasında olmalıdır. Küçük tansiyon için ise 70-90 arasındaki değerlerin normal karşılandığı belirtilmektedir. Tansiyon bu sayılardan daha fazla çıkarsa kişi de yüksek tansiyon hastalığı bulunduğu söylenebilir. Ayrıca daha düşük bir sayı ortaya çıktığında ise bu durum tansiyon düşüklüğüne sahip olduğunuz anlamına gelmektedir.
Tansiyon Neden Yükselir?
Tansiyon strese bağlı olarak yükselen bir rahatsızlıktır. Ayrıca tansiyon neden yükselir sorusu için tek bir cevap vermek mümkün değildir. İlaçlar, yenilen yemekler, kronik rahatsızlıklar yüksek tansiyona bağlı olmaktadır. İşte tansiyon neden yükselir sorusuna bazı cevaplar;
Kalp- damar hastalıkları
Böbrek hastalıkları
Nörolojik hastalıklar
Panik atak ve anksiyete
Stres ve üzüntü
Hamilelik
Kullanılan ilaçlar
Beslenme şekli
Alkol ve sigara
Spor yapmamak
Tansiyon Yüksekliği Belirtileri
Tansiyon yüksekliği belirtileri tansiyonu çıkan çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Çarpıntı, nefes darlığı, baş ağrısı yüksek tansiyon belirtileri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca yüksek tansiyon belirtileri için şu maddeler de sıralanabilir;
-Bulanık görme
-Kulak çınlaması
-Yorgunluk
-Sık sık tuvalete çıkmak
-Baş ağrısı
-Özellikle ayaklarda görülen şişlikler
Tansiyon Neden Düşer?
Tansiyon düşüklüğü de yüksekliği kadar tehlikeli olabilen bir durumdur. Bu sebeple tansiyon neden düşer sorusunun cevabı çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. İşte tansiyon neden düşer sorusuna bazı cevaplar;
Susuzluk
Kalp hastalıkları
Hamilelik
İyi beslenememe
Kan kaybı
Ağır enfeksiyon
Kullanılan bazı ilaçlar
Tansiyon Düşüklüğü Belirtileri
Tansiyon düşüklüğü belirtileri ortaya çıktığında mutlaka bir yere oturulup dinlenilmesi gerekmektedir. Tansiyon düşüklüğü meydana geldiğinde çoğu kişi baş dönmesi yaşar ve gözleri kararır. Diğer tansiyon düşüklüğü belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
-Baş dönmesi
-Aşırı terleme
-Bulanık görme
-Mide bulantısı
-Çok hızlı bir şekilde nefes alıp verme
-Soluk cilt
-Odaklanma problemi
-Bayılma
Tansiyon Tedavisi
Tansiyon tedavisi için tansiyon yüksekliği meydana geldiğinde tansiyonu düşürmeye yönelik bir tedavi uygulanacaktır. Genellikle ilaç kullanımı ömür boyu sürmektedir. Tansiyon tamamen kökten tedavi edilebilen değildir. Bu sebeple alanında uzman bir doktora başvurup uygun bir tedavi alınması tavsiye edilmektedir.