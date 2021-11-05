

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Bipolar Bozukluk Neden Olur



Bipolar Bozukluk Tedavisi

Çocuklarda ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk Belirtileri

Bipolar bozukluk kişilerin duygu durumunda meydana gelen değişimler sonucu oluşmaktadır.veson zamanla oldukça merak edilen sorulardandır. Bipolar bozukluk sonucunda kişinin duygu durumu sürekli değişir ve denge sağlayamaz.bu açıdan çok önemlidir.için gecikmeden uzman bir psikiyatriste danışılması gerekmektedir.Bipolar bozukluk beyin kimyasının değişmesi sonucu oluşan psikolojik bir rahatsızlıktır. Genelde toplumda her yüz kişiden ikisinde bipolar bozukluk belirtileri görülmektedir. Stresli yaşam, küçüklükte yaşanan travmalar ve benzeri faktörler sonucu oluşan bu rahatsızlık genellikle tedavi edilebilen bir özelliğe sahiptir.sorusu genellikle ismini ilk defa duyan kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Bipolar bozukluğa sebep olan birçok neden bulunmaktadır. Bu sebepleiyice gözlemlenmelidir.kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürerek olumsuz etkilemektedir. Bipolar bozukluk sonucunda iki dönem yaşanmaktadır. Manik önem ve depresif dönem olarak bipolar bozukluk belirtileri ikiye ayrılmaktadır.Mani dönemindeolarak şu maddeler görülmektedir;- Yüksek enerji- Uyku azlığı- Düşünme ve konuşmada fazlalaşma- Halüsinasyonlar- Madde kullanımına yatkın olmak- Aceleci davranmakDepresif dönemde ise;- Depresyon- İntihar düşüncesi- Konsantrasyon problemleri- Sürekli gerginlik- İştahsızlık- Yorgunlukgenellikle beyindeki kimyasalların değişmesi sonucu oluşmaktadır. Beyin işlevini yerine getiren hücrelerde azalma görülmesiçıkmasına neden olabilmektedir. Ayrıcasorusuna şu maddeler de cevap olarak verilebilir;- Genetik: Bipolar bozukluk aileye bağlı olarak kalıtımsal bir şekilde aktarılmaktadır. Aile bireylerinde bipolar bozukluk varsa bu konuda önlem alınmalıdır.- Stres: Çok stresli koşullar altında yaşamak ve sürekli baskıya maruz kalmak bipolar bozukluğu tetikleyebilmektedir.Travmalar: Bipolar bozukluk küçüklükte yaşanan travmalar sonucunda da ortaya çıkabilmektedir.yapılırken hastanın da bu konuda istekli olması çok önemlidir. Ataklar meydana geldiğinde kişinin yaşadığı duyguları ve hissettiklerini doğru bir şekilde aktarması gerekmektedir. Bipolar bozukluğa sahip kişiler genellikle kendilerinde oluşan bu hastalığı kabul etmezler bu sebepleiyice gözlemlenmeli ve bu duruma göre hareket edilmelidir. Doktor tarafından verilen antidepresan ilaçlar bu konuda kişiye oldukça yardımcı olacaktır. Ayrıca her hafta düzenli bir terapi alınması daaçısından büyük önem taşımaktadır.Çocuklarda ve ergenlerde görülengenellikle yetişkinlerde rastlananla aynıdır. Bu sebeple ebeveynlerin çocuklarını dikkatlice izlemesi ve alanında uzman bir doktorla bir tedavi planı oluşturması gerekmektedir. Biplar bozukluk tedavisi ilaçlarla kolaylıkla sağlanmaktadır.