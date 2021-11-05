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Bipolar Bozukluk Nedir? Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Bipolar bozukluk rahatsızlığı kişilerin hayatını olumsuz etkileyen rahatsızlık verici bir durumdur. Bipolar bozukluk belirtileri ve bipolar bozukluk tedavisi bu sebeple oldukça araştırılmaktadır. Peki, bipolar bozukluk nedir? Bipolar bozukluk tedavisi nasıl yapılır? Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 5.11.2021 - 15:46 Güncelleme: 5.11.2021 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Bipolar Bozukluk Nedir? Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?
Bipolar bozukluk kişilerin duygu durumunda meydana gelen değişimler sonucu oluşmaktadır. Bipolar bozukluk neden olur ve bipolar bozukluk belirtileri nelerdir son zamanla oldukça merak edilen sorulardandır. Bipolar bozukluk sonucunda kişinin duygu durumu sürekli değişir ve denge sağlayamaz. Biplar bozukluk belirtileri bu açıdan çok önemlidir. Bipolar bozukluk tedavisi için gecikmeden uzman bir psikiyatriste danışılması gerekmektedir.


Bipolar Bozukluk Nedir?


Bipolar bozukluk beyin kimyasının değişmesi sonucu oluşan psikolojik bir rahatsızlıktır. Genelde toplumda her yüz kişiden ikisinde bipolar bozukluk belirtileri görülmektedir. Stresli yaşam, küçüklükte yaşanan travmalar ve benzeri faktörler sonucu oluşan bu rahatsızlık genellikle tedavi edilebilen bir özelliğe sahiptir. Bipolar bozukluk nedir sorusu genellikle ismini ilk defa duyan kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Bipolar bozukluğa sebep olan birçok neden bulunmaktadır. Bu sebeple bipolar bozukluk belirtileri iyice gözlemlenmelidir.






Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?


Bipolar bozukluk belirtileri kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürerek olumsuz etkilemektedir. Bipolar bozukluk sonucunda iki dönem yaşanmaktadır. Manik önem ve depresif dönem olarak bipolar bozukluk belirtileri ikiye ayrılmaktadır.

Mani döneminde bipolar bozukluk belirtileri olarak şu maddeler görülmektedir;
- Yüksek enerji
- Uyku azlığı
- Düşünme ve konuşmada fazlalaşma
- Halüsinasyonlar
- Madde kullanımına yatkın olmak
- Aceleci davranmak

Depresif dönemde ise;

- Depresyon
- İntihar düşüncesi
- Konsantrasyon problemleri
- Sürekli gerginlik
- İştahsızlık
- Yorgunluk









Bipolar Bozukluk Neden Olur


Bipolar bozukluk nedenleri genellikle beyindeki kimyasalların değişmesi sonucu oluşmaktadır. Beyin işlevini yerine getiren hücrelerde azalma görülmesi bipolar bozukluk belirtileri çıkmasına neden olabilmektedir. Ayrıca bipolar bozukluk neden olur sorusuna şu maddeler de cevap olarak verilebilir;

- Genetik: Bipolar bozukluk aileye bağlı olarak kalıtımsal bir şekilde aktarılmaktadır. Aile bireylerinde bipolar bozukluk varsa bu konuda önlem alınmalıdır.
- Stres: Çok stresli koşullar altında yaşamak ve sürekli baskıya maruz kalmak bipolar bozukluğu tetikleyebilmektedir.
Travmalar: Bipolar bozukluk küçüklükte yaşanan travmalar sonucunda da ortaya çıkabilmektedir.


Bipolar Bozukluk Tedavisi


Bipolar bozukluk tedavisi yapılırken hastanın da bu konuda istekli olması çok önemlidir. Ataklar meydana geldiğinde kişinin yaşadığı duyguları ve hissettiklerini doğru bir şekilde aktarması gerekmektedir. Bipolar bozukluğa sahip kişiler genellikle kendilerinde oluşan bu hastalığı kabul etmezler bu sebeple bipolar bozukluk belirtileri iyice gözlemlenmeli ve bu duruma göre hareket edilmelidir. Doktor tarafından verilen antidepresan ilaçlar bu konuda kişiye oldukça yardımcı olacaktır. Ayrıca her hafta düzenli bir terapi alınması da bipolar bozukluk tedavisi açısından büyük önem taşımaktadır.

Çocuklarda ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk Belirtileri


Çocuklarda ve ergenlerde görülen bipolar bozukluk belirtileri genellikle yetişkinlerde rastlananla aynıdır. Bu sebeple ebeveynlerin çocuklarını dikkatlice izlemesi ve alanında uzman bir doktorla bir tedavi planı oluşturması gerekmektedir. Biplar bozukluk tedavisi ilaçlarla kolaylıkla sağlanmaktadır.
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