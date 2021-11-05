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Berdan Mardini Kimdir? Berdan Mardini Kaç Yaşında? Berdan Mardini Evli Mi?

Berdan Mardini, konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Bunun üzerine "Berdan Mardini kimdir?" soruları araştırılmaya başladı. Peki Berdan Mardini Kaç Yaşında? Berdan Mardini Evli Mi?

Ekleme: 5.11.2021 - 10:49 Güncelleme: 5.11.2021 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Berdan Mardini Kimdir? Berdan Mardini Kaç Yaşında? Berdan Mardini Evli Mi?
Berdan Mardini, Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Berdan Mardini'nin hayatı merak konusu haline geldi. Son dönemlerde yaşadığı ilişki ile bilinen Berdan Mardini cesur açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine 'Berdan Mardini Kimdir? Berdan Mardini Kaç Yaşında? Berdan Mardini Evli Mi?' soruları gündeme gelmeye başladı. Berdan Mardini'nin hayatını sizler için yazdık.


Berdan Mardini Kimdir?


Berdan Mardini 5 Kasım 1978'de Diyarbakır'da doğdu. Babası memur olduğu için çocukluğu farklı şehirlerde geçti. Ailesi aslen Mardinlidir. İlköğrenimine Diyarbakır'da başlayan Berdan Mardini, Isparta Grundost'ta devam etti.Bu yıllarda drama ve müziğe ilgi duymaya başladı ve ses yarışmalarına katıldı. Babası emekli olduktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimine İstanbul Avcılar'daki Süleymanazif Lisesi'nde devam etti. Üniversite sınavını geçemeyen Berdan Mardini, babasının işlettiği tekstil atölyesinde çalışmaktadır. 2 yıl çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, eğlence mekanlarında tesadüfen şarkı söyleyerek müzik dünyasına adım attı.

1990'ların sonlarında gece kulüplerinde ve halk müziği barlarında şarkıcılık yapan Berdan Mardini, bu dönemde okumak istediği konservatuar sınavına girdi ancak başarılı olamadı. Berdan Mardini 2000 yılında ilk albümünü çıkardı ancak albüm teknik sorunlar nedeniyle piyasaya sürülmedi. 2002 yılında çok istediği 'Aman Aman' albümünü çıkardı.Bu albümden sonra halk tarafından tanındı. Berdan Mardini'nin asıl şöhretindeki en büyük etken 'Çocuğunuz Benim Çocuğum Olur' adlı şarkısıdır. Ünlü sanatçı, müzik çalışmalarının yanı sıra bir dönem TRT 6'da da sahne aldı.

Berdan Mardini Evli Mi?


Fatoş Mardini, Paris'te yaşarken şarkıcı Berdan Mardini ile tanışmış ve aşık olmuştur. 2012 yılında birçok ünlünün katıldığı efsane bir düğün gerçekleştirdiler. Berdan Maldini, Fatos Maldini'den boşandı ve 2010 yılında evlendi. Maldini'nin avukatı yaptığı açıklamada, 'Evlilik birliğinin temelleri sarsıldığı için iki taraf karşılıklı anlaşmalı boşanma yoluyla ayrılmaya ve evliliklerini bitirmeye karar verdi' dedi.

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