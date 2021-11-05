



Argan Yağı Faydaları Nelerdir?











Argan Yağı Nasıl Kullanılır?



Argan Yağı Nerelerde Bulunur?

Argan Yağı Zararları

Argan Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Argan yağı faydalarıyla çoğu kişinin severek kullandığı bakım yağlarındandır. Özellikle saç ve cilt bakımı için oldukça faydalı olan argan yağı birçok kişinin favori bakım ürünüdür. Bu sebeplevesoruları oldukça merak edilmektedir. Argan yağı birçok rahatsızlığın giderilmesinde de oldukça işe yarayan bir üründür. Bu sebeplevesorularının cevabını öğrenmek için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.genellikle çoğu kişi tarafından araştırılmaktadır. Argan yağı özellikle cilt ve saç üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.şu şekilde sıralanabilir;- Cildin yenilenmesini sağlayarak pürüzsüzlük kazandırır. Cilde hiçbir zararı bulunmamaktadır.- Göz torbalarının şişliğini indirmeye yardımcı olmaktadır. Düzenli olarak uygulandığında morluk belirtilerini hafifletmektedir.- Cildi nemlendirir ve canlılık verir. Bu özelliği sayesinde yaşlılık belirtilerini azaltır.- Tüm vücut için nemlendirici niteliği taşımaktadır.- Mikropları yok eder. İçinde bulundurduğu özelliklerle sivilce ve akneleri gidermekte de oldukça faydalıdır.- Akne oluşumuna karşı savaşır. Cilt için gerekli nemi temin eder.- Ciltte çatlak oluşumuna karşı etki sağlar.- Saçların daha da gür çıkmasını sağlayarak güçlendirir. Ayrıca saç diplerindeki rahatsızlıklara karşı çok etkilidir.- El ve tırnak bakımına oldukça fayda sağlamaktadır. İncelmiş tırnakların güçlenmesini ve hızlı uzamasını sağlamaktadır. Ayak tabanında oluşan sertliklere karşı da etkili olan argan yağı tüm vücuda masaj yapılarak yedirilebilir.- Dudak bakımı için de oldukça fayda sağlamaktadır. Fakat bu noktada argan yağının kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir.Argan yağı cilde nemlendirici olarak kullanılabilir.Ayrgan yağının saç kremi olarak uygulanması sonucu daha gür ve parlak saçlara sahip olmak mümkün olacaktır. Kremlerin veya şampuanların içine damlatılarak etkisinin artması sağlanabilir.Argan yağı aktarlarda kolaylıkla bulunmaktadır. Özellikle argan yağının %100 doğal olması sağlayacağı faydalar açısından oldukça önemlidir.da bu konuda merak edilen konular arasında yer almaktadır argan yağı 20-30 lira arasında değişmektedir.Argan yağının bilinen büyük bir yan etkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple argan yağını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.alerjik bir bünyeye sahip kişilerde ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple kişilerin mutlaka küçük bir alanda test ederek uygulaması gerekmektedir.Argan yağı saça saç kremi olarak kullanılabilir. Özellikle çoğu kişisorusunun cevabını merak etmektedir. Argan yağını gece yatmadan önce saçınıza sürerek maske yapabilirsiniz. Ayrıca duşta şampuanınıza karıştırabilir veya saç kremi olarak uygulayabilirsiniz. Argan yağı ayrıca saçın taranmasını ve şekil almasını kolaylaştıracak yağlar arasında bulunmaktadır. Bu sebeple argan yağı sayesinde daha güçlü ve parlak saçlara sahip olmanız mümkün olacaktır.