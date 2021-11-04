Lazerle Dövme Sildirme Nasıl Yapılır? Dövme Sildirme İzi Kalır Mı?

Lazerle Dövme Sildirme Nedir?



Lazerle Dövme Sildirme Nasıl Yapılır?



Lazerle Dövme Sildirme Kaç Seans Sürer?



Lazerle Dövme Sildirme İz Kalır Mı?



Lazerle Dövme Sildirme Acır Mı?



Dövme geleneği, MÖ 2000'lerde eski Mısır toplumuna kadar uzanabilir. Dövme kelimesi Avrupa dillerinde dövme anlamına gelir ve Tahiti dilindeki tautau kelimesinden gelir. Günümüzde çok popüler olan ve dövme işi yapanların izin almalarını gerektiren dövmelerle ilgili birçok ülke yasal düzenlemeler yapmıştır. Bu nedenle AIDS gibi kan yoluyla bulaşan çeşitli hastalıklar önlenebilir. Öte yandan dövme ve kalıcı makyaj yaptıranların sayısı giderek artıyor. Özel olarak tasarlanmış Q-switched Nd:YAG lazer, dikkatli bir şekilde düşünülmeden aniden karar verilen kalıcı dövmeleri kaldırmak için kullanılır. Lazerle dövme silmenin etkisi dövmenin boyutuna, rengin yoğunluğuna, boya tipine, insan derisinin tipine ve dövmenin ciltte kalma süresine bağlıdır. PekiDövme ciltta kalıcı bir işlemdir. Herhangi bir nedenle kişi dövmesinin artık vücudunda görmek istemediğinde dövme silme uygulaması modern yöntemlerle yapılabilmektedir.Q-switch Nd:YAG lazerle dövme (tattoo) silme, kalıcı makyaj ve leke tedavisi yapılabilmektedir. Bu işlem dövmede kullanılan renk pigmentlerini odaklayarak yok eden bir teknolojidir. Epey incelikli olan bu işlem sırasında lazer, pigmenti görüp yok etmekte, dokuya olabildiğince az zarar vermektedir. Uzun ve zahmetli bir süreci kapsayan lazerle dövme sildirme işleminde her zaman yüzde yüz sonuç da elde edilemeyebilir. Bunun için önce dövme yaptırma kararı verilirken çok iyi düşünülmeli, gelecekte yaşanması muhtemel pişmanlıklar göz önünde bulundurulmalıdır.İşlemden önce dövme ve cilt analizi yapılmalıdır. Dövme silme ve leke tedavisi için tasarlanmış lazerler, ışını derinin epidermis tabakasın göndererek, dermis ve derialtındaki dövmeye renk veren bileşikler tarafından emilmekte ve kimyasal maddeyi parçalayarak ortadan kaldırmaktadır. Lazerin dalga boyu; dövmenin boyutuna, yoğunluğuna ve rengine göre ayarlanmaktadır.-Lazerle yapılan atışlarda boya pigmentleri dokulara zarar vermeden yapılmaktadır.-Cilt altındaki siyah boyalar lazer tarafından daha iyi algılandığı için daha etkin sonuç elde edilirken, açık renkli boyalar için aynı şey geçerli değildir.-Çok renkli boyalar kullanılmış dövmelerde farklı dalga boyutları kullanılmaktadır.Dövmenin silinmesinde bazı bazı çevresel ve bünyesel faktörler söz konusudur. Dövmenin vücudun hangi bölgesinde bulunduğu önemlidir. Özellikle ayak ve el parmak uçlarında bulunan dövmeleri silmek için daha fazla seans gerekmektedir. Vücudun daha büyük alanlarındaki dövmeler için ise daha etkili bir işlem yapılarak silinmektedir. Dövmenin rengi, dövmede kullanılan boyanın miktarı ve cinsi nedeniyle silme işleminin süresi değişmektedir. Dövme silme seansı yaklaşık 1,5 - 2 aylık aralarla gerçekleşir. Seans sayısı kişiye ve dövmenin yapısına göre değişmektedir.Her dövme silme seansı sonrasında dövmenin renginde yaklaşık % 20 oranında açılma olacaktır. Çok renkli ve fosforlu renklerin kullanıldığı dövmelerde silme işlemi daha uzun olabilmektedir.Krem ya da lokal anesteziyle cildi kısmını uyuşturduktan sonra Q-Switch ND-YAG lazer ve soğutucu yardımıyla o bölgedeki üst deri tabakasını koruyarak işlem yapılmaktadır. İşlemin ardından bölgede kanama ve işlemin ardından yaklaşık birkaç gün sürecek ciltte kabuklanma olabilmektedir. Uygulama sonrası bölgeyi hem onarmak hem de enfeksiyon gelişimini engellemek için antibiyotikli krem kullanılmalıdır.