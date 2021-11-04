Burun Akıntısı Neden Olur?



Burun Akıntısı Nasıl Tedavi Edilir?



Burun Akıntısı Nasıl Geçer?



Burun Akıntısı Koronavirüs Belirtisi Mi?



, mukusun burundan damlaması veya akması olarak tanımlanır. Burun akıntısı, genellikle enfeksiyon veya burunda yabancı cisimlerin varlığından kaynaklanan, burun pasajlarının ve sinüslerin iç duvarlarının tıkanması ve iltihaplanmasından kaynaklanır. Peki? Burun akıntısı genellikle kendiliğinden geçer ve daha ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir. Bu nedenle burun akıntısı şikayetleri hafife alınmamalı ve bir kulak burun boğaz uzmanına danışılmalıdır. Sizler için burun akıntısını doğal yöntemlerle nasıl geçirebileceğinizi yazdık.- Soğuk algınlığı sırasında üst solunum yollarında (burun ve boğaz) oluşan viral bir enfeksiyondur. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve öksürük yaklaşık bir hafta sürebilir.-Tip A ve Tip B influenza virüsleri özellikle kış ve mevsim geçişlerinde yaygın olarak görülür ve süreleri soğuk algınlığına göre daha uzundur. Gribe sıklıkla ateş, halsizlik, kas ağrıları ve burun akıntısı eşlik eder.-Alın ve yanakların arkasındaki hava dolu alanlar mukusla dolabilir ve enfeksiyon kapabilir.-Polen veya evcil hayvan kepeği gibi yaygın alerjenlere duyarlılık, kaşıntılı gözlere ve kronik burun akıntısına neden olabilir. Alerjik bir kişinin vücudu histamin adı verilen kimyasal bir madde salgılar. Salınan histamin, burundaki mukus bezlerini tetikleyerek salgıyı hızlandırır ve burun akıntısına neden olur.-Kuru ve soğuk havalarda mukus üretimi, vücudun bu tür kötü hava koşullarına karşı doğal korumasıdır. Soğuk hava egzersizi yoluyla kan akışını artırmak, burun ve akciğerlerdeki mukusu geçici olarak hızlandırabilir.-Nadir durumlarda, burun geçişinde gizlenen bir yumru da burun akıntısının temel nedeni olabilir. Nazal polipler, burun ve sinüslerde büyüyebilen yumuşak sarı renkli oluşumlardır. Jöle kıvamındadırlar, iltihaplı hücrelerden oluşabilirler ve kronik burun akıntısına neden olabilirler.Burun akıntısı şikayeti birkaç gün içinde kendi kendine geçmezse, özellikle aşağıdaki burun akıntısı durumlarında doktora gitmek için zaman kaybetmemelisiniz. Doktor, sinüzit gibi bakteriyel bir enfeksiyondan şüphelenebilir. Nazofaringoskopi prosedürü yoluyla, kulak burun boğaz uzmanı semptomlara neden olan bir yumru veya yapısal anormallik olup olmadığını öğrenmek isteyebilir. Burun akıntısını kontrol etmeye yardımcı olmak için kullanılabilecek çeşitli reçeteli ve reçetesiz ilaçlar vardır. Magnezyum ve çinko takviyesi içeren burun spreyleri, hücre ve burun pasajlarının açılmasına yardımcı olmak için doktor kontrolünde kullanılabilir.Burun akıntısı bakteriyel veya viral bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, bir doktora görünmek gerekir. Evde yapılabilecek uygulamalar ve reçetesiz satılan ilaçlar burun akıntısına neden olan virüs veya bakterilerle doğrudan mücadele edemedikleri için sadece semptomları hafifletebilirler. Alerjik rinitin neden olduğu burun akıntısından kurtulmanın en iyi yolu vücutta salgılanan histamin seviyesini azaltmaktır. Alerjik olmayan rinitin özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlara bağlı olarak neden olduğu burun akıntısı için bazı faydalı uygulamalar şu şekilde sıralanabilir:Bol su içmek burun boşluğu dokularının nemli kalmasına yardımcı olarak burun tıkanıklığını hafifletir. Bazı çaylar şifalı otlar içerir ve hafif dekonjestandır. Sıradan siyah çay veya siyah çayın yanı sıra kafeinsiz papatya, zencefil veya nane çayı da içebilirsiniz. Bu otlar, burun tıkanıklığını giderebilen anti-inflamatuar ve antihistaminik özellikler içerir. Sıcak içecekler soğuk içeceklerden daha etkilidir. Aslında, ısı ve buhar hava yollarını açmaya ve tıkanıklığı gidermeye yardımcı olabilir.Sıcak bir duştan çıkan buharı solumak burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olabilir. Duştan hemen sonra burnunuzu silin.Okaliptüs, nane, çay ağacı (melaleuca) ve kekik yağı dekonjestan özelliklere sahip olabilir. Bunlar doğrudan solunabilir veya banyoda kullanılabilir.Bir diş sarımsak çiğnemek ve yutmak da burun akıntısını rahatlatabilir. Aslında sarımsaktaki allisin antiviral, anti bakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir ve burun akıntısı semptomlarına neden olan bakterilerle savaşabilir.Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı koronavirüs belirtileri olabilir. Koronavirüs belirtileri öksürük, nefes darlığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, ishal, yüksek ateş, tat ve koku kaybı olarak bilinir.