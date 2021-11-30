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MSB'den F-35 açıklaması! 2022'de ABD'de yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı F-35 açıklamasında bulundu. MSB: (F-35 toplantıları) İkinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak.

MSB'den F-35 açıklaması! 2022'de ABD'de yapılacak
Ekleme: 30.11.2021 - 12:09 Güncelleme: 30.11.2021 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
MSB'den F-35 açıklaması! 2022'de ABD'de yapılacak
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "F-35'lerle ilgili ikinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak." açıklamasında bulundu. MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadele ve Yunanistan'ın provokatif eylemleri de değerlendirildi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AĞIR DARBE

"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 5, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 529 terörist etkisiz hale getirildi. Kasım ayında ise 17'i büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edilmiş ve 169 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde kasım ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 18'i FETÖ mensubu olmak üzere 51'i teröristtir.

Kasım ayında Suriye harekat bölgelerinde 22 terörist etkisiz hale getirildi."

KRİTİK F-35 AÇIKLAMASI

"Dört yıl aradan sonra yeniden yapılan toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.

F-35'lerle ilgili ikinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak."

F-16 TALEBİMİZ İLETTİK

Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık. Onlar değerlendirme aşamasında. Bu konunun Kongre'ye gittiğinde nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz."

YUNANİSTAN PROVOKATİF EYLEMLERE DEVAM EDİYOR

"Yunanistan, bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla da provokatif silahlanma faaliyetlerini sürdürmektedir. Yunanistanlı yöneticilerin bu yaklaşımının beyhude bir çaba olduğunu bizimle birlikte kendi akademisyenleri, bazı diplomatları ve komutanları da açık yüreklilikle ifade etmektedirler."

DEDEAĞAÇ AÇIKLAMASI

ABD'nin Dedeağaç'ta çok büyük bir yığınağı söz konusu değil. Takip ediyoruz.
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