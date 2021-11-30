Millet İttifakı ile ilgili flaş iddia: 'Abdullah Gül için görevlendirildi'

Gazeteci Metin Özkan A Haber canlı yayınında CHP'nin İYİ Parti, HDP ve diğer potansiyel Millet İttifakı ortaklarının kabulü için yeniden harekete geçtiğini ve Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda bir ismin partiler arası koordinasyonla görevlendirildiğini açıkladı. İşte detaylar ve Metin Özkan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar:'ADAYLARI YOK ERKEN SEÇİM İSTİYORLAR'Öncelikle erken seçimin olmadığını sayın Bahçeli yineledi. Peki erken seçim isteyenler kimler? Henüz erken seçilecek adayları olmayanlar erken seçim istiyor. Adayı yok seçim istiyor.SON DAKİKA | ABDULLAH GÜL İÇİN BİR İSMİ GÖREVLENDİRDİLERBu arada bir son dakika haberi vereyim. Halk TV'den bir gazeteci Abdullah Gül'ün yeniden aday yapılması için partiler arası koordinasyonu sağlamakla görevlendirildi. İsmini şimdi söylemeyeyim zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Yani hala ortada bir seçim planı olmayan ama erken seçim, baskın seçim isteyen bir Millet İttifakı var. Alacakları oylar da ortada. Bununla iktidar olmaya heves edenler helalleşme diye yola çıkıp ilk cevabı da Kandil'den alıyor. Ne diyorlar 'Özerklik verirseniz helalleşiriz' diyorlar.HELALLEŞME YALANIKalkıp bir de iktidar için Cumhur İttifakı seçmeninden oy istiyor. Seçmenine gayri milli diyeceksin. hem helalleşelim diyecek hem de oyumu isteyeceksin. Kusura bakmasın ama kronik muhalif kafasıyla bu işlerin olmayacağını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki özetle 'Ekonomide bugüne kadar denemediğimiz bir sistem deniyoruz.Faizden kurtulma politikasından vazgeçmiyoruz. Önümüzdeki süreçte enflasyonun da düşeceğine inanıyoruz. Artısı da eksisi de benim boynuma. Halkımıza hizmet için bunu yapıyorum. Biraz sıkıntı çekiyoruz hakkınızı helal edin. Ama önümüzdeki günlerde bunların faydasını göreceğiz.' diyor.