Nane Limon Nasıl Yapılır? Nane Limon Faydaları Nelerdir?
Nane limon kış aylarında içimizi ısıtan ve birçok probleme iyi gelen mükemmel bir çaydır. Nane limon çayı tüketen çoğu kişi nane limon faydaları ve nane limon nasıl yapılır sorusunu merak etmektedir. Peki, nane limon nasıl yapılır? Nane limon faydaları nelerdir? Nane limon ne kadar tüketilmeli? İşte merak edilenler…
Kış aylarının gelmesiyle çoğu kişi içleri ısıtacak bir içecek aramaya başladı. Hem faydalarıyla hem de mis kokusuyla bu içeceklerin en başında ise nane limon gelmektedir.
Nane limon faydaları ve nane limon nasıl yapılır sorusu da bu sebeple oldukça merak edilmektedir. Nane limon kolayca evde yapılabilecek pratik bir bitki çayıdır. Nane limon faydaları için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
Nane Limon Faydaları Nelerdir?
Grip, nezle, soğuk algınlığı ve benzeri hastalıklara karşı koruyucudur. Sindirim problemlerine iyi gelerek yiyeceklerin hazmedilmesini kolaylaştırır. Ayrıca mide bulantısına iyi gelmektedir. Bahar alerjisine karşı koruyucudur.
Boğaz ağrılarına iyi gelir. Vücutta meydana gelen ağrıları hafifletir. Ağız kokusu ile ilgili problemleri giderir. Anne sütünü arttırmasıyla da bilinen bir çayıdır. Ayrıca C vitamini bulundurması ve antioksidan barındırması nane limon faydaları arasında yer almaktadır.
Diğer nane limon faydaları şu şekilde sıralanabilir;
- Cilt problemlerine iyi gelir.
- Mideyi rahatlatır.
- Zihni güçlendirir.
- Tüylenme problemine fayda sağlar.
- Romatizma ağrılarını hafifletir.
- Öksürüğü azaltır.
Nane Limon Nasıl Yapılır?
Nane limon çayı kolaylıkla evde yapabileceğimiz pratik çaylardandır. Nane limon nasıl yapılır? Limonun suyunu güzelce sıktıktan sonra içine çok az su eklenerek ocağa koyulur.
İstenilen miktara göre kuru nane atılabilir. 1 tatlı kaşığı genelde yeterli olmaktadır. Daha lezzetli olması için bal ekleyebilirsiniz. Bu şekilde boğaz ağrılarınız da kolayca hafifleyecektir.
Nane Limon Çayı Demlenir Mi?
Nane limon çayını severek tüketenler genelde nane limon çayı tarifi konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadır. Nane limon çayı demlenir mi sorusu da bu kafa karışıklığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Genelde çoğu kişi nane limonu kaynatmayı tercih etmektedir. Limon kısık ateşte demlendiği zaman içindeki aromanın ve lezzetin daha iyi bir şekilde ortaya çıkacağı söylenilmektedir. Fakat limonu çok fazla tutarsanız acı bir tat meydana gelebilmektedir. Acı tadın oluşmasını önlemek için limonun kabuğunu güzelce soyduktan sonra çayınızı yapabilirsiniz.
Nane Limon Ne Kadar Tüketilmeli?
Nane limon tavsiye edilene göre günde 2 fincana kadar içilebilir. Nane limon 2 fincandan fazla tüketildiğinde rahim içine zarar verebilir. Ayrıca bazı sağlık sorunlarına da sebep olabilmektedir. Nane limon ne kadar tüketilmeli sorusunu öğrendik.
Ayrıca nane limon tüketirken dikkatli olması gereken kişiler bulunmaktadır. Nane limon kimler içemez sorusu için genellikle reflüsü bulunan kişiler ilk cevap olmaktadır. Ülser ve gastriti olan kişiler nane limon tüketmemelidir. Karaciğer ve böbrek problemlerine sahip olan kişiler nane limon çayı tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışmalıdır.
Nane limon çayının fazla tüketilmesi sonucunda hamilelerde bazı problemler ortaya çıkabilmektedir Kas ve rahim kasılmaları anneye ve bebeğe zarar verebilecek bir seviyede gerçekleşebilir. Alerjik ve hassas bir bünyeye sahip olanlar da bu konuda dikkatli davranmalıdır.
Nane Limon Çayı Kaç Kalori?
Nane limon çayı sağlıklı beslenen ve zayıflamak isteyen çoğu kişinin tercih ettiği bir bitki çayıdır. Nane limon çayı kaç kalori sorusu da bu sebeple merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Nane limon çayına şeker veya bal katmazsanız bir fincandan yaklaşık 5 kalori alırsınız. Kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler için bu sebeple tercih edilebilecek bir içecektir.