Kansızlık Belirtileri Nelerdir? Kansızlığa Ne İyi Gelir?





Kansızlık Neden Olur?





Kansızlık Belirtileri Nelerdir?







Kansızlık Tedavisi



Kansızlığa İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?







Kansızlık Yapan Yiyecekler

Kansızlık çoğunlukla yeteri kadar demirin vücuda alınamadığı zamanlarda oluşmaktadır. Fakat ayrıca kanser, böbrek rahatsızlıkları ve belli başlı iltihaplanmalar sonucunda da kansızlık meydana gelebilmektedir. Bu sebepleiyice öğrenilmelidir. Bu sayedeortaya çıktığında altta yatan sebep kolayca belirlenip en uygunuygulanacaktır.nelerdir veiçin yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.Kansızlık sonradan ortaya çıkan bir sağlık problemidir.üçe ayrılmaktadır. Demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği ve folik asit eksikliği kansızlığa sebep olan üç etken arasında yer almaktadır. Kronik hastalıklar veya travma veya kazalar sonucunda da kansızlık meydana gelebilir.sorusuna bazı ilaç kullanımlarının yan etkisi olarak da cevap verilebilir.Kan insan sağlığı için oldukça önemli bir maddedir. Kansızlık oluştuğunda çoğu bakımdan hayat kalitemiz olumsuz etkilenmektedir. Bu olumsuzluklardan kurtularakuygulayabilmek için önceliklenelerdir öğrenmemiz gerekmektedir.şu şekilde sıralanabilir;- Halsizlik- Gözde veya yüzde solgunluk- Tırnakların soluk renkte olması- Unutkanlık- Halsizlik- Çarpıntı- Dudak çatlaması- Gözde kararma- Baş dönmesi- Odaklanma problemiKansızlık genellikle göz ardı edilmesine rağmen ciddi bir sağlık problemidir. Bu sebepleuygulanarak bu durumun önüne geçilmesi gerekmektedir.i için genellikle hap formundaki ilaçlar verilmektedir. Ayrıca kansızlığın altındaki nedenlere göre daha çeşitli türde tedaviler gerçekleşebilir. Böbrek, akciğer, karaciğer ve benzeri organlara bağlı rahatsızlıklar sonucu oluşuyorsa tedavi buna yönelik oluşturulacaktır.Kansızlık sorununu çeken kişiler genellikle bu durumu düzeltebilmek için çeşitli yollar aramaktadır. Özellikle C vitamini vücuda demir alınmasını sağlayarak kansızlığa iyi gelebilir. Sebze ve meyve tüketmek, dengeli beslenmek bu durumun çözülmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıcaşu şekilde sıralanabilir;- Kırmızı et- Somon balığı- Soya fasulyesi- Kuru bakliyatlar- Ceviz, fındık, badem- Maydanoz, nane, ıspanak, roka ve benzeri yeşillikler- Portakal, muz, kavun, çilek ve benzeri meyveler- Tahin, pekmez, kuru üzüm, hurmaBazı yiyeceklerin fazla miktarda tüketilmesi kansızlığa sebep olabilmektedir. Özellikle çok fazla çay içmek, kahve, yumurta beyazı, çok fazla lifli yemek kansızlığa neden olabilmektedir.Çayı açık tüketmek ve limon kullanmak bu riski azaltacaktır. Diğer belirtilen besinlerin tüketiminin de sınırlandırılması kansızlık için alınabilecek önlemler arasında bulunmaktadır.