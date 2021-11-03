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Kansızlık Belirtileri Nelerdir? Kansızlığa Ne İyi Gelir?

Kansızlık meydana geldiğinde çoğu kişi bu durumu göz ardı etmektedir. Fakat kansızlık belirtileri daha ciddi sebepler ortaya çıkarabilmektedir. Bu sebeple kansızlık nedenleri ve kansızlık belirtileri öğrenilerek uygun tedavi sağlanmalıdır. Peki, kansızlık belirtileri nelerdir? Kansızlığa ne iyi gelir? Kansızlığa iyi gelen yiyecekler nelerdir? İşte merak edilenler…

Ekleme: 3.11.2021 - 14:40 Güncelleme: 3.11.2021 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Kansızlık Belirtileri Nelerdir? Kansızlığa Ne İyi Gelir?
Kansızlık çoğunlukla yeteri kadar demirin vücuda alınamadığı zamanlarda oluşmaktadır. Fakat ayrıca kanser, böbrek rahatsızlıkları ve belli başlı iltihaplanmalar sonucunda da kansızlık meydana gelebilmektedir. Bu sebeple kansızlık nedenleri iyice öğrenilmelidir. Bu sayede kansızlık belirtileri ortaya çıktığında altta yatan sebep kolayca belirlenip en uygun kansızlık tedavisi uygulanacaktır. Kansızlık belirtileri nelerdir ve kansızlığa iyi gelen yiyecekler için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.



Kansızlık Neden Olur?


Kansızlık sonradan ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Kansızlık nedenleri üçe ayrılmaktadır. Demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği ve folik asit eksikliği kansızlığa sebep olan üç etken arasında yer almaktadır. Kronik hastalıklar veya travma veya kazalar sonucunda da kansızlık meydana gelebilir. Kansızlık neden olur sorusuna bazı ilaç kullanımlarının yan etkisi olarak da cevap verilebilir.



Kansızlık Belirtileri Nelerdir?


Kan insan sağlığı için oldukça önemli bir maddedir. Kansızlık oluştuğunda çoğu bakımdan hayat kalitemiz olumsuz etkilenmektedir. Bu olumsuzluklardan kurtularak kansızlık tedavisi uygulayabilmek için öncelikle kansızlık belirtileri nelerdir öğrenmemiz gerekmektedir. Kansızlık belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

- Halsizlik
- Gözde veya yüzde solgunluk
- Tırnakların soluk renkte olması
- Unutkanlık
- Halsizlik
- Çarpıntı
- Dudak çatlaması
- Gözde kararma
- Baş dönmesi
- Odaklanma problemi




Kansızlık Tedavisi


Kansızlık genellikle göz ardı edilmesine rağmen ciddi bir sağlık problemidir. Bu sebeple kansızlık tedavisi uygulanarak bu durumun önüne geçilmesi gerekmektedir. Kansızlık tedavisi için genellikle hap formundaki ilaçlar verilmektedir. Ayrıca kansızlığın altındaki nedenlere göre daha çeşitli türde tedaviler gerçekleşebilir. Böbrek, akciğer, karaciğer ve benzeri organlara bağlı rahatsızlıklar sonucu oluşuyorsa tedavi buna yönelik oluşturulacaktır.


Kansızlığa İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?


Kansızlık sorununu çeken kişiler genellikle bu durumu düzeltebilmek için çeşitli yollar aramaktadır. Özellikle C vitamini vücuda demir alınmasını sağlayarak kansızlığa iyi gelebilir. Sebze ve meyve tüketmek, dengeli beslenmek bu durumun çözülmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca kansızlığa iyi gelen yiyecekler şu şekilde sıralanabilir;

- Kırmızı et
- Somon balığı
- Soya fasulyesi
- Kuru bakliyatlar
- Ceviz, fındık, badem
- Maydanoz, nane, ıspanak, roka ve benzeri yeşillikler
- Portakal, muz, kavun, çilek ve benzeri meyveler
- Tahin, pekmez, kuru üzüm, hurma




Kansızlık Yapan Yiyecekler


Bazı yiyeceklerin fazla miktarda tüketilmesi kansızlığa sebep olabilmektedir. Özellikle çok fazla çay içmek, kahve, yumurta beyazı, çok fazla lifli yemek kansızlığa neden olabilmektedir. Kansızlık yapan besinler nelerdir? Çayı açık tüketmek ve limon kullanmak bu riski azaltacaktır. Diğer belirtilen besinlerin tüketiminin de sınırlandırılması kansızlık için alınabilecek önlemler arasında bulunmaktadır.
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