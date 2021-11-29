İDO Seferleri İptal Mi? İDO Çalışıyor Mu? Son Dakika İDO Haberleri

İDO Seferleri İptal Mi?



Çanakkale Feribot Seferleri İptal Mi?



İstanbul ve tüm Batı ile Ege kıyılarını vuran şiddetli lodos nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarı geçmişti. Bunun üzerine şehir içi ya da şehirler arası vapur kullanan yolcular '?' sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle İstanbul'da dün gece itibariyle başlayan şiddetli rüzgar bu soruların araştırılmasına neden oldu. İşte...Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün şiddetli lodos için sarı kodlu uyarı vermişti. Bunun üzerine vapur kullanacak vatandaşlar seferlerin iptal edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Ancak İDO tarafından seferlerin iptal olacağına dair bir açıklama gelmedi. İnternet sitesinde ise İDO seferlerinin devam ettiği görülüyor.Çanakkale Boğazı ve Adalar güzergahında ulaşım hizmeti veren GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın sefere başlaması planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.