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CHP'li Tanju Özcan: Kaftancıoğlu'nun söylemleri beni rahatsız ediyor

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, katıldığı televizyon programında partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Özcan, "Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor." diyerek Kaftancıoğlu'nun sözde Ermeni soykırımı konusundaki açıklamasını eleştirdi.

CHP'li Tanju Özcan: Kaftancıoğlu'nun söylemleri beni rahatsız ediyor
Ekleme: 29.11.2021 - 00:13 Güncelleme: 29.11.2021 - 00:19 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Tanju Özcan: Kaftancıoğlu'nun söylemleri beni rahatsız ediyor
Irkçı söylemleri ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştiren Özcan, 'Kaftancıoğlu ile ideolojik olarak çok ciddi farklılıklarımız var. Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor.' dedi.

Özcan, sözlerinin devamında 'Ermeni soykırımı ile ilgili söylemleri beni çok rahatsız etmişti.' ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, katıldığı televizyon programında partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Özcan, 'Onun söylemlerinin büyük bir kısmı beni rahatsız ediyor.' diyerek Kaftancıoğlu'nun sözde Ermeni soykırımı konusundaki açıklamasını eleştirdi.

KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

'23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915'


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CHP'li Tanju Özcan: Kaftancıoğlu'nun söylemleri beni rahatsız ediyor
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