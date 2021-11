Çektiğiniz videolarla 10 bin dolar kazanın

İçerik üretmek her geçen gün daha kıymetli hale geliyor. Geçen mayısta hayata geçirdiği YouTube Shorts Fonu'yla marka, video izleme ve içerik oluşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. Ekim ayında Türkiye'de de hizmete açılan fonla birlikte hem kanal sayısı arttı hem de içerikler zenginleşti. İçerik üreticilerine ayda 100 ila 10 bin dolar gelir imkânı sunan fonu YouTube İçerik İş Ortaklıkları Ülke Müdürü Timur Altop'a sorduk.YouTube, Shorts Fonu'nu geçen mayıs ayında hayata geçirdi. Öncelikle nasıl bir fikir ve amaçla yola çıkıldı?Kısa biçimli videolar olan Shorts, YouTube'da video izlemenin ve içerik oluşturmanın yeni yolu olarak kurgulandı. YouTube Shorts Fonu'nu Shorts içerik üreticilerine gelir kaynağı oluşturmak için uzun vadeli bir ödüllendirme yöntemi olarak oluşturduk. YouTube Shorts Fonu ile içerik üreticileri ve sanatçılar, reklamdan ücretli dijital ürünlere, ticari ürünlerden markalı içeriklere kadar, YouTube üzerinde ürettikleri içeriklerden gelir elde edebilecekler. YouTube olarak son üç yılda dünyada içerik üreticilerine, sanatçılara ve medya şirketlerine 30 milyar dolar ödeme yaptık. Şimdi de Shorts formatındaki içerikleri desteklemeye odaklanmış durumdayız.Planladığınız geri dönüşlere ve yaratıcı içeriklere ulaşılabildiniz mi?YouTube Shorts ile video çekme deneyimi, hem YouTube hem de diğer platformlardaki içerik üreticilerinin dikkatini çekti. Bu durum, Shorts videoları üreten YouTube kanallarının artışıyla sonuçlandı. Shorts videolarının artmasıyla birlikte izleme oranları da yükselişe geçti. İçerik üreticilerinin yaratıcılığına fırsat veren bir alan açabildiğimiz için mutluyuz.Shorts Fonu'ndan yararlanabilmek isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar neler?Açılan kanalın YouTube'un topluluk kurallarına, telif hakkı kurallarına ve ödeme politikalarına uygun olması ve içerik üreticilerinin kanallarına son 180 gün içinde en az bir adet formata uygun Shorts videosu yüklemiş olmaları gerekiyor. İçerik üreticisinin yaşadığı ülke/bölgede kabul edilen reşit olma yaşının üzerinde olması da aranan bir diğer koşul. Kanalın uygun görülmesi için hâlihazırda YouTube'dan ödeme alınıyor olması şartı da aranmıyor. Üçüncü taraf sosyal medya platformlarından alınan filigranlı veya logolu videolar, orijinal olmayan videolar (örneğin, filmlerden veya TV şovlarından doğrudan ve düzenlenmeden alınan görüntüler) veya diğer içerik oluşturucuların kanallarından alınarak yeniden yüklenen videolar değerlendirmeye alınmıyor.Peki, YouTube Shorts Fonu'ndan nasıl ve ne kadar gelir elde edebilir bir kanal sahibi?Fondan yararlanmaya hak kazanan içerik üreticileri, kanalın toplamdaki Shorts performansına ve izleyicilerinin konumuna göre hesaplanacak olan bonus ödemelerin yanı sıra, başlangıç olarak her ay 100 ila 10 bin dolar arasında gelir elde edebilecek.Türkiye canlı yayın seviyorÇağımızın altını olarak olarak tanımlayabileceğimiz içerik üreticiliğinde yaratıcılığı ve farklılığı teşvik eden fonlar ne kadar etkili olabilir?Kovid-19 salgını ile birlikte hayatımızda ve davranışlarımızda önemli değişiklikler meydana geldi. Yaşanan bu değişim, dijital dünyaya ve YouTube'a da yansıdı. YouTube analistlerinin, içerikleri derinlemesine inceleyerek hazırladıkları YouTube Culture and Trends Raporu'nda bu konuya dair faydalı bilgiler var. Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 73'ü, başkalarıyla birlikteyken YouTube izlediklerinde onlarla daha iyi bağ kurabildiğini belirtiyor. Video izleme deneyimi artık kişisel olmanın ötesine geçerek topluluğa hitap eden bir eyleme dönüşmüş durumda. Yine rapora göre son 12 ayda Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 92'si canlı yayınlanan bir etkinliği izlediğini belirtirken, rapora katılan ülkelerdeki kullanıcıların yüzde 64'ü de ayda en az bir kez gerçek dünyada asla katılamayacakları bir etkinliği online izlediğini söylüyor. Bu tarz fonlar onları yeni içerikler üretmeye, yeni iş modelleri geliştirmeye teşvik ediyor.