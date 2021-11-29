Bebeklerde Ağız Kokusu Neden Olur?

Bebeklerde Ağız Kokusu Nasıl Geçer?

Hangi Vitamin Eksikliği Ağız Kokusu Yapar?

Ebeveynler tarafından birçok sorulan sorunun arasındasorusu da yer alır. Bebeklerde oluşan ağız kokusu birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple bebeklerde ağız kokusu neden olur sorusunun cevabı öğrenilerek uygun tedavi uygulanmalıdır. Bebeklerin ağız kokusunu gidermek için birçok alternatif yöntem bulunur.vesorularına cevap almak için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Bebeklerde ağız kokusu birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeplesorusu da sıklıkla merak edilir. Öncelikle bazı fizyolojik nedenler dolayısıyla bebeğinizde böyle bir durum ortaya çıkabilir. Genellikle fizyolojik nedenlere bağlı olarak çıkan ağız kokusuna sabahları daha sık rastlanır. Bebeklerde gece boyunca salgılanan ağız sıvısının azlığı bu durumun oluşmasına neden olabilir. Ayrıca bebekte bulunan bazı vitamin eksikliklerinin de habercisi olabilir. Ağızda bulunan yara ve benzeri durumlar sonucunda da ağız kokusu oluşabilir. Diş eti iltihapları da ağız kokusu oluşturan durumlar arasında yer alır. Solunum yollarıyla alakalı durumlarda da ağız kokusu ortaya çıkabilir. Solunum yolu enfeksiyonu ve bademcik iltihabı gibi rahatsızlıklar bebeklerde ağız kokusu yapabilir. Bazı kronik hastalıklar, mide ve bağırsak rahatsızlıkları da ağız kokusuna neden olabilir. Midede salgılanan enzimler ve benzeri durumlar sonucunda ağız kokusu oluşabilir. Bebeklere verilen ilaçlar da bu belirtinin ortaya çıkmasında büyük rol oynar. Bunun dışında besinler ve bakterilere bağlı olarak da ağız kokusu oluşabilir. Bebeklerde ağız kokusu görüldüğünde basit nedenlere dayalıysa evde yapabileceğiniz alternatif yöntemlerle bu durumu geçirebilirsiniz. Fakat vitamin eksikliği veya kronik rahatsızlıklar kaynaklı olduğunu düşünüyorsanız alanında uzman bir doktora danışmanız tavsiye edilir.Bebekte ortaya çıkan ağız kokusu birçok ebeveyn tarafından merak edilir. En sık aratılan konular arasında dasorusu yer alır. Bebeklerde ağız kokusunun basit sebeplerle ortaya çıkmadığını düşünüyorsanız mutlaka alanında uzman bir doktora danışmanız tavsiye edilir. Bebeklerde ağız kokusu nasıl geçer sorusu için bazı alternatif yöntemler şu maddeler halinde sıralanabilir;-Bebeklerin ağzında oluşan pamukçukları temiz bir bez yardımıyla silmeniz ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olacaktır.-Emziklerin temizliğine de bu konuda dikkat edilmesi gerekir. Emziklerin sık sık kaynar suyla yıkanması bakterilerin oluşmaması açısından büyük önem taşır.-Diş çıkaran bebeklerde de ağız kokusu sık görüldüğü için bu gibi durumlarda temiz mendillerle ağzını temizlemeniz bebekleriniz için faydalı olabilir.-Bebeklerde ağız kokusu açlık veya susuzluğa bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Bu sebeple ağız kokusunu önlemek için bebeğinizin yeterince su içtiğinden emin olun.A ve B vitaminlerinin eksiklikleri sonucunda bebeklerde ağız kokusu ortaya çıkabilir. Bu sebeple alanında uzman bir doktora danışarak bebeğinizin vitamin eksikliğine sahip olup olmadığı hakkında test yaptırmanız tavsiye edilir. Ayrıca demir eksikliği de ağız kokusuna neden olan durumlar arasındadır.