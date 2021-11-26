Sözleşmeli Öğretmenlik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları tarihi!
Sözleşmeli öğretmenler sözlü sınav uygulamasına devam etmektedir. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü süreci sabırsızlıkla bekliyor. Sınav yarın sona erdikten sonra sonuçlar gündeme alınacak. Sözleşmeli Öğretmenlik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? İşte MEB Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları tarihi...
15 bin sözleşmeli öğretmen atama işlemlerini kademeli olarak tamamladı. Öncelikle sözlü sınav bittikten sonra notlara göre atama tercihleri yapılacak ve ardından atamalar sonuçlanacak. Peki Sözleşmeli Öğretmenlik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Sizler için MEB Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları tarihleri sıraladık.
Sözleşmeli Öğretmenlik Sonuçları 2021 Ne Zaman Açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.
Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihleri Ne Zaman?
21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri alınacak.
31 Ocak 2022 tarihinde ise sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli olacak.