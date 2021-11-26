Sözleşmeli Öğretmenlik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları tarihi!

Sözleşmeli Öğretmenlik Sonuçları 2021 Ne Zaman Açıklanacak?



Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihleri Ne Zaman?



15 bin sözleşmeli öğretmen atama işlemlerini kademeli olarak tamamladı. Öncelikle sözlü sınav bittikten sonra notlara göre atama tercihleri yapılacak ve ardından atamalar sonuçlanacak. Peki? Sizler içinsıraladık.Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri alınacak.31 Ocak 2022 tarihinde ise sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli olacak.