Östrojen Hormonu Nedir? Östrojen Hormonu Nasıl Artar?
Östrojen hormonu çoğu kişinin merak ettiği konular arasına yer alıyor. Peki, östrojen hormonu nedir? Östrojen hormonu nasıl artar? Östrojen hormonu eksikliği belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...
Östrojen hormonu temel cinsiyet hormonlarından bir tanesidir. Östrojen hormonu bu sebeple kadınlık hormonu olarak da adlandırılır. Böyle bilinmesine rağmen bu hormon erkeklerde az da olsa bulunur. Sadece kadınlarda çok daha fazla üretilir. Östrojen hormonu nedir ve östrojen hormonu ne işe yarar sorusu bu sebeple oldukça merak ediliyor. Östrojen hormonu bazı sorunlara bağlı olarak azalabilir. Bu sebeple gerekli tedavinin alınması gereklidir. Östrojen hormonu azlığında herhangi bir tedavi planı oluşturulmazsa bazı sağlık problemlerine maruz kalabilirsiniz. Bu sebeple östrojen eksikliği belirtileri dikkatlice incelenmelidir. Östrojen hormonu nasıl artar sorusu ve östrojen hakkında daha fazla bilgi iççin haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
Östrojen Hormonu Nedir?
Östrojen hormonu erkeklerde az da olsa bulunur. En çok kadınlarda üretilmesi sebebiyle de kadınlık hormonu olarak da adlandırılır. Östrojen hormonu nedir sorusu bu sebeple en merak edilen sorular arasında yer alır. Östrojen hormonu kadınlarda üreme konusunda büyük rol oynayan bir hormondur. Ergenlik döneminde ortaya çıkar ve kişilerin vücudunda bazı değişiklikler ortaya çıkmasına neden olur. Bu değişiklikler arasında vücut tüylerinin artması, kadınsal vücuda sahip olunması ve adet görülmesi gibi birçok durum bulunur.
Östrojen Hormonu Ne İşe Yarar?
Östrojen hormonunun işlevleri çoğu kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu sebeple en merak edilen sorular arasında östrojen hormonu ne işe yarar sorusu yer alır. Östrojen hormonu ergenliğe girişte ortaya çıkar. Vücuttaki tüylenmeler, regl sürecinin başlaması, göğüslerin büyümesi ve benzeri birçok durum östrojen hormonu sayesinde gelişir. Hamile kişilerde de östrojen hormonunun birçok görevi bulunur. Östrojen hormonu üreme konusunda özellikle kadınlar için büyük rol oynar.
Östrojen Hormonu Nasıl Artar?
Östrojen hormonu hakkında en sık araştırılan konulardan biri de östrojen hormonu nasıl artar sorusudur. Östrojen hormonunun arttırılması için birçok yöntem bulunur. Fakat öncelikle östrojen hormonunun artmasına ihtiyacınız olup olmadığını bilmeniz büyük önem taşır. Östrojen hormonu eksikliği belirtileri bu konuda sizlere büyük ipuçları verecektir. İşte östrojen hormonu eksikliği belirtileri;
- Sıcak basması
- Uyku problemleri
- Depresyon
- Cinsel sağlık problemleri
- Regl döngüsünde ortaya çıkan sorunlar
- Göğüslerde oluşan hassasiyet
- Kolesterolde ortaya çıkan dengesizlikler
Bu belirtileri yaşıyorsanız ve östrojen eksikliğine sahip olduğunuza eminseniz bu konuda birçok alternatif yöntem uygulayabilirsiniz. Doktor tarafından yapılacak olan testler sonucunda östrojen seviyeniz ortaya çıkar. Bu sebeple östrojen eksikliğine sahip olan kişiler doktor tarafından verilecek ilaçları bu alternatif yöntemlerle beraber düzenli olarak kullanmalıdır. Östrojen hormonunu azaltacak yöntemler arasında stres olmamak, egzersize biraz ara vermek, sigara kullanımını azaltmak yer alır. Östrojen hormonunu arttıran yiyecekler de şu şekilde sıralanabilir;
- Kuş üzümü
- Kuru üzüm
- Hurma
- Erik
- Şeftali
- Portakal
- Çilek
- Elma
- Tahıllı gıdalar
- Yonca otu
- Yulaf
- Havuç
- Bezelye
- Patates
- Brokoli
- Ispanak
- Sarımsak
- Tofu
- Soya