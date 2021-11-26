Östrojen Hormonu Nedir? Östrojen Hormonu Nasıl Artar?

Östrojen Hormonu Nedir?

Östrojen Hormonu Ne İşe Yarar?

Östrojen Hormonu Nasıl Artar?

Östrojen hormonu temel cinsiyet hormonlarından bir tanesidir. Östrojen hormonu bu sebeple kadınlık hormonu olarak da adlandırılır. Böyle bilinmesine rağmen bu hormon erkeklerde az da olsa bulunur. Sadece kadınlarda çok daha fazla üretilir.vesorusu bu sebeple oldukça merak ediliyor. Östrojen hormonu bazı sorunlara bağlı olarak azalabilir. Bu sebeple gerekli tedavinin alınması gereklidir. Östrojen hormonu azlığında herhangi bir tedavi planı oluşturulmazsa bazı sağlık problemlerine maruz kalabilirsiniz. Bu sebepledikkatlice incelenmelidir.sorusu ve östrojen hakkında daha fazla bilgi iççin haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Östrojen hormonu erkeklerde az da olsa bulunur. En çok kadınlarda üretilmesi sebebiyle de kadınlık hormonu olarak da adlandırılır.sorusu bu sebeple en merak edilen sorular arasında yer alır. Östrojen hormonu kadınlarda üreme konusunda büyük rol oynayan bir hormondur. Ergenlik döneminde ortaya çıkar ve kişilerin vücudunda bazı değişiklikler ortaya çıkmasına neden olur. Bu değişiklikler arasında vücut tüylerinin artması, kadınsal vücuda sahip olunması ve adet görülmesi gibi birçok durum bulunur.Östrojen hormonunun işlevleri çoğu kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu sebeple en merak edilen sorular arasındasorusu yer alır. Östrojen hormonu ergenliğe girişte ortaya çıkar. Vücuttaki tüylenmeler, regl sürecinin başlaması, göğüslerin büyümesi ve benzeri birçok durum östrojen hormonu sayesinde gelişir. Hamile kişilerde de östrojen hormonunun birçok görevi bulunur. Östrojen hormonu üreme konusunda özellikle kadınlar için büyük rol oynar.Östrojen hormonu hakkında en sık araştırılan konulardan biri de östrojen hormonu nasıl artar sorusudur. Östrojen hormonunun arttırılması için birçok yöntem bulunur. Fakat öncelikle östrojen hormonunun artmasına ihtiyacınız olup olmadığını bilmeniz büyük önem taşır.bu konuda sizlere büyük ipuçları verecektir. İşte- Sıcak basması- Uyku problemleri- Depresyon- Cinsel sağlık problemleri- Regl döngüsünde ortaya çıkan sorunlar- Göğüslerde oluşan hassasiyet- Kolesterolde ortaya çıkan dengesizliklerBu belirtileri yaşıyorsanız ve östrojen eksikliğine sahip olduğunuza eminseniz bu konuda birçok alternatif yöntem uygulayabilirsiniz. Doktor tarafından yapılacak olan testler sonucunda östrojen seviyeniz ortaya çıkar. Bu sebeple östrojen eksikliğine sahip olan kişiler doktor tarafından verilecek ilaçları bu alternatif yöntemlerle beraber düzenli olarak kullanmalıdır. Östrojen hormonunu azaltacak yöntemler arasında stres olmamak, egzersize biraz ara vermek, sigara kullanımını azaltmak yer alır.de şu şekilde sıralanabilir;- Kuş üzümü- Kuru üzüm- Hurma- Erik- Şeftali- Portakal- Çilek- Elma- Tahıllı gıdalar- Yonca otu- Yulaf- Havuç- Bezelye- Patates- Brokoli- Ispanak- Sarımsak- Tofu- Soya