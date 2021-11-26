  • USD: 12,08 - 12,10
  • EURO: 13,60 - 13,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Domates Çorbası Faydaları Nelerdir? Domates Çorbası Nasıl Yapılır?

Domates çorbası sağlığa olan faydaları sebebiyle çoğu kişi tarafından tercih edilen lezzetli besinler arasında yer alır. Peki, domates çorbası kaç kalori? Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 26.11.2021 - 16:31 Güncelleme: 26.11.2021 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Domates Çorbası Faydaları Nelerdir? Domates Çorbası Nasıl Yapılır?
Domates çorbası faydaları sebebiyle oldukça tercih edilen çorbalar arasında yer alıyor. Domates çorbası faydaları ve domates çorbası neye iyi gelir sorusu bu sebeple oldukça merak ediliyor. Sıcak kış günlerinin gelmesiyle beraber en sık aratılan tarifler arasında domates çorbası tarifi yer alır. Domates çorbası nasıl yapılır ve domates çorbası faydaları nelerdir sorusu bu çorbanın sevenleri tarafından oldukça araştırılıyor. Domates çorbası yapmak istiyorsanız fakat mutfakta iyi olmadığınızı düşünüyorsanız korkmanıza gerek yok. Size vereceğimiz domates çorbası tarifi sayesinde kolaylıkla sıcacık ve lezzetli bir domates çorbası hazırlayabilirsiniz. Domates çorbası tarifi ve domates çorbası faydaları için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Domates Çorbası Faydaları Nelerdir?


Domates çorbası faydaları soğuk kış günlerinin gelmesi sebebiyle oldukça merak ediliyor. Domates çorbası içinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücut sağlığına fayda sağlar. Vücuda enerji vermeye yardımcı olurken aynı zamanda bağışıklığı da güçlendirir. Yaşlanma belirtilerini azaltması ve içinde lif bulundurması sebebiyle bağırsak ve mide problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. C vitamini kaynağı olması da hastalıklara karşı koruma sağlamak için büyük fayda sağlar. Tansiyon hastalıklarına sağladığı fayda sebebiyle de domates çorbası oldukça tercih edilir. Domates çorbası soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklarda oldukça işe yarayan besinlerdendir.


Domates Çorbası Faydaları Nelerdir?

Domates Çorbası Tarifi


Domates çorbası tarifi çoğu kişi tarafından merak edilenler arasında yer alır. Domat çorbası için gereken malzemeler her evde bulunabilecek oldukça az ürünlerden oluşur. Bu sebeple domates çorbası tarifini kolaylıkla hazırlamanız mümkündür.

Domates Çorbası İçin Gerekli Malzemeler

Domates çorbası için gerekli olan malzemeler arasında oldukça basit ürünler yer alır. Bu günlerde içimizi ısıtacak lezzetli bir domates çorbası hazırlamak için gerekli olan malzemeler şu şekildedir;
- 1 kaşık un
- 3 adet domates
- 1 kaşık tereyağı
- 2 kaşık sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- Yarım kaşık salça
- Kıvama göre ayarladığınız su

Domates Çorbası Nasıl Yapılır?


Domates çorbasının faydalarını öğrenen çoğu kişinin en çok merak ettiği sorular arasında domates çorbası nasıl yapılır sorusu yer alır. Domates çorbası yapmak için gerekli olan ilk adım bir tencereye tereyağını eklemek olacaktır. Ocağın altını açıp tereyağını erittikten sonra unu ekleyerek iyice kavurun. Kavurduğunuz unun üzerine süt ekleyerek iyice karıştırın. Karıştırdıktan sonra rendelediğiniz domatesleri tencereye ekleyin. Salçayı da hafif sulandırıp tencereye ilave edin. Tencereyi iyice karıştırın ve suyunu ekleyerek pişirin. Tuzunu da ekledikten sonra isterseniz çorbanızı blenderdan geçirebilirsiniz. Domates çorbanızı 10 dakika kaynattıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.


Domates Çorbası Faydaları Nelerdir?

Sütsüz Domates Çorbası Olur Mu?


Sütsüz domates çorbası çoğu kişinin merak ettiği tarifler arasındadır. Domates çorbasının asitli ve ekşi yapısını almak amacıyla katılan süt çoğu kişi tarafından sevilmeyebilir. Bu sebeple domates çorbası yaparken süt katmayarak da pişirmeniz mümkün olacaktır.

Domates Çorbası Kalori

Domates çorbası kalori değeri de oldukça merak ediliyor. Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olan bu lezzetli çorba düşük kalorisiyle de zayıflamanıza yardımcı olacak muhteşem tercihlerdendir. 1 kase domates çorbasında yaklaşık 70 kalori bulunur.


Başkan Erdoğan'dan İzmir’de Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar!
Meral Akşener, 2023 için İmamoğlu'ndan çalışma desteği istedi
Tele1 ve T24 Peygamber Efendimiz’in hadisini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın sözüymüş gibi verdi
Ayasofya Camii'nde bulunan gizemli kağıtların sırrı ortaya çıktı
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Alsancak Stadyumu'nun ismi belli oldu
Gezi davasında son dakika gelişmesi! Savcı, Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamını istedi
Bayraktar TB2 SİHA'dan önemli başarı: 400 bin uçuş saatini tamamladı
Muharrem İnce'nin ziyaretinde gergin anlar! Görevliler araya girdi
Esenyurt'ta korkunç olay! 5 yaşındaki Vedat Turgay okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de: Depremzedeler evlerine kavuşuyor
kimlere kaldı! Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'nin kanalında '28 Şubatçı komutanları cezalandırmayalım' mesajı
Radyoaktif serpinti mesajı panik yarattı! Kırklareli'nde vatandaşların sığınaklara girmesi istendi
Eski eşini sokak ortasında dövdü!
Küfür yalanına sarılan CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sicili kabarık çıktı: Orduya hakaret ahlaksız kardeşe torpil!
İP'li Durmuş Yılmaz'dan pişkin savunma: Söylediklerimle operasyonu engelledim
Hainler hesap veriyor! 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı
Müslüme Yağal'ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme'nin ablasının da babası çıktı
Metin Uca seviyesizlikte sınırları zorladı sosyal medyada tepki yağdı: AlçaksınMetinUca
Gazeteci Melik Yiğitel'den BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük
AK Partili Mehmet Tevfik Göksu: 'Sayın Başkan İstanbul’dan giderken Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek'
Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!

Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı