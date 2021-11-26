Domates Çorbası Faydaları Nelerdir? Domates Çorbası Nasıl Yapılır?
Domates çorbası sağlığa olan faydaları sebebiyle çoğu kişi tarafından tercih edilen lezzetli besinler arasında yer alır. Peki, domates çorbası kaç kalori? Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...
Domates çorbası faydaları sebebiyle oldukça tercih edilen çorbalar arasında yer alıyor. Domates çorbası faydaları ve domates çorbası neye iyi gelir sorusu bu sebeple oldukça merak ediliyor. Sıcak kış günlerinin gelmesiyle beraber en sık aratılan tarifler arasında domates çorbası tarifi yer alır. Domates çorbası nasıl yapılır ve domates çorbası faydaları nelerdir sorusu bu çorbanın sevenleri tarafından oldukça araştırılıyor. Domates çorbası yapmak istiyorsanız fakat mutfakta iyi olmadığınızı düşünüyorsanız korkmanıza gerek yok. Size vereceğimiz domates çorbası tarifi sayesinde kolaylıkla sıcacık ve lezzetli bir domates çorbası hazırlayabilirsiniz. Domates çorbası tarifi ve domates çorbası faydaları için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Domates Çorbası Faydaları Nelerdir?
Domates çorbası faydaları soğuk kış günlerinin gelmesi sebebiyle oldukça merak ediliyor. Domates çorbası içinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücut sağlığına fayda sağlar. Vücuda enerji vermeye yardımcı olurken aynı zamanda bağışıklığı da güçlendirir. Yaşlanma belirtilerini azaltması ve içinde lif bulundurması sebebiyle bağırsak ve mide problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. C vitamini kaynağı olması da hastalıklara karşı koruma sağlamak için büyük fayda sağlar. Tansiyon hastalıklarına sağladığı fayda sebebiyle de domates çorbası oldukça tercih edilir. Domates çorbası soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklarda oldukça işe yarayan besinlerdendir.
Domates Çorbası Tarifi
Domates çorbası tarifi çoğu kişi tarafından merak edilenler arasında yer alır. Domat çorbası için gereken malzemeler her evde bulunabilecek oldukça az ürünlerden oluşur. Bu sebeple domates çorbası tarifini kolaylıkla hazırlamanız mümkündür.
Domates Çorbası İçin Gerekli MalzemelerDomates çorbası için gerekli olan malzemeler arasında oldukça basit ürünler yer alır. Bu günlerde içimizi ısıtacak lezzetli bir domates çorbası hazırlamak için gerekli olan malzemeler şu şekildedir;
- 1 kaşık un
- 3 adet domates
- 1 kaşık tereyağı
- 2 kaşık sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- Yarım kaşık salça
- Kıvama göre ayarladığınız su
Domates Çorbası Nasıl Yapılır?
Domates çorbasının faydalarını öğrenen çoğu kişinin en çok merak ettiği sorular arasında domates çorbası nasıl yapılır sorusu yer alır. Domates çorbası yapmak için gerekli olan ilk adım bir tencereye tereyağını eklemek olacaktır. Ocağın altını açıp tereyağını erittikten sonra unu ekleyerek iyice kavurun. Kavurduğunuz unun üzerine süt ekleyerek iyice karıştırın. Karıştırdıktan sonra rendelediğiniz domatesleri tencereye ekleyin. Salçayı da hafif sulandırıp tencereye ilave edin. Tencereyi iyice karıştırın ve suyunu ekleyerek pişirin. Tuzunu da ekledikten sonra isterseniz çorbanızı blenderdan geçirebilirsiniz. Domates çorbanızı 10 dakika kaynattıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.
Sütsüz Domates Çorbası Olur Mu?
Sütsüz domates çorbası çoğu kişinin merak ettiği tarifler arasındadır. Domates çorbasının asitli ve ekşi yapısını almak amacıyla katılan süt çoğu kişi tarafından sevilmeyebilir. Bu sebeple domates çorbası yaparken süt katmayarak da pişirmeniz mümkün olacaktır.