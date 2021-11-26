  • USD: 12,00 - 12,02
  • EURO: 13,46 - 13,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Askerlik Tecil Nasıl Yapılır? Askerli Tecil Bozdurma

Askerliğini tecil ettirmek isteyen çoğu kişi askerlik tecil başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap arar. Bu sebeple konu hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, askerlik tecili nasıl yapılır? Askerlik tecil bozdurma nasıl yapılır? Askerlik tecili için gerekli belgeler nelerdir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 26.11.2021 - 13:02 Güncelleme: 26.11.2021 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Askerlik Tecil Nasıl Yapılır? Askerli Tecil Bozdurma
Askerliğini tecil ettirmek isteyen çoğu kişinin sık sık araştırdığı konular arasında askerlik tecil nasıl yapılır ve askerlik tecil bozdurma bulunuyor. Askerlik yaşına gelen çoğu kişi bazı durumlar sebebiyle askerliğini ileri bir tarihe ertelemeyi amaçlıyor. Bu sebeple konu hakkında birçok araştırma yapılıyor. Üniversite veya yüksek lisans yapan öğrencilerin bu konuda herhangi bir endişesi bulunmuyor. Fakat ortaokul ve lise mezunu kişiler başka durumlar sebebiyle askerlik tecil nasıl yapılır ve askerlik tecil başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. Askerlik tecili hakkında daha fazla bilgi için haberimizi daha detaylı inceleyebilirsiniz.

Askerlik Tecil Başvurusu Nasıl Yapılır?


Askerlik yaşı gelen çoğu kişinin en merak ettiği sorular arasında askerlik tecil başvurusu nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Askerlik tecil işlemini tamamlamak için gerekenler arasında yapılması gereken ilk adım şubenin verdiği evrakları toplamak olacaktır. Gerekli belgelerin toparlanmasının ardından bir de sağlık raporunun alınması gerekir. Bu rapor askerlik için elverişli olup olmadığınızı belirtecek bir rapordur. Askerlik tecili süresi boyunca herhangi bir kaza durumunda bu raporun yenilenmesi büyük önem taşır. Askerlik tecil başvurusu üniversite ve lise mezunları açısından büyük önem taşır. Askerlik şubesi tarafından belirtilen ve tecil için gerekli olan belgeler şu şekildedir;

- Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi
- 6 adet vesikalık fotoğraf
- Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi
- Ehliyet ve 2 fotokopisi
Bu gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından askerlik şubesine gidilmesi ve tecil başvurusunda bulunulması gerekir. Tecil süresi de oldukça merak edilen konulardandır. Lise mezunları için 3 yıl olarak kabul edilen bu süre üniversite mezunları için ise 2 yıl olarak belirlenmiştir.


Askerlik Tecil Nasıl Yapılır?

Lise Mezunuyum Tecil Hakkım Var Mı?


Lise mezunu olan kişiler bazı durum ve koşullar sebebiyle askerlik sürecini ertelemek isterler. Bu sebeple en çok merak edilen konular arasında lise mezunlarının tecil süresi bulunur. Lise mezunuyum tecil hakkım var mı lise mezunu işiler tarafından oldukça araştırılıyor. Lise mezunu olmuş kişiler ve askerlik yaşı gelenlerin tecil hakkı bulunmaktadır. 3 yıla kadar lise mezunları askerliklerini tecil ettirebilirler.

E-Devlet’ten Askerlik Tecili Nasıl Yapılır?


Askerliğini tecil ettirme hakkına sahip olan çoğu vatandaşın en merak ettiği konular arasında e-Devlet’ten askerlik ertelenir mi ve e-Devlet’ten askerlik tecili nasıl yapılır sorusudur. Askerlik uzatma işlemleri için şubeye gitmek istemeyen çoğu kişi bu konuda araştırma yapmaktadır. Askerlik tecilini e-Devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.


Askerlik Tecil Nasıl Yapılır?

Askerlik Tecili Nasıl İptal Edilir?


Askerlik çağı gelmiş ve bu süreci ertelemiş olan çoğu kişinin merak ettiği sorular arasında askerlik tecili nasıl iptal edilir sorusu bulunur. Tecil bozdurmak için çoğu kişi askerlik şubesine gitmesi gerektiğini düşünüyor. Fakat askerlik şubesine gitmeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden kolaylıkla tecil bozdurma işlemi yapabilirsiniz. Kimlik bilgileri ve şifreyle sisteme giriş yaparak bu işlemi gerçekleştirmeniz mümkündür.
Radyoaktif serpinti mesajı panik yarattı! Kırklareli'nde vatandaşların sığınaklara girmesi istendi
Küfür yalanına sarılan CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sicili kabarık çıktı: Orduya hakaret ahlaksız kardeşe torpil!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu’nda
İP'li Durmuş Yılmaz'dan pişkin savunma: Söylediklerimle operasyonu engelledim
Hainler hesap veriyor! 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı
Müslüme Yağal'ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme'nin ablasının da babası çıktı
Yunanistan basınında Türk düşmanı Alman bakan sevinci: Merkel'den bıkmıştık
Metin Uca seviyesizlikte sınırları zorladı sosyal medyada tepki yağdı: AlçaksınMetinUca
Gazeteci Melik Yiğitel'den BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük
AK Partili Mehmet Tevfik Göksu: 'Sayın Başkan İstanbul’dan giderken Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek'
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
İstanbul trafik durumu! Megakentte artık bir yerden bir yere gitmek imkansız
DEVA Partisi'nin kurucularından olan Metin Gürcan, İstanbul’da gözaltına alındı
Alman polisinin ırkçı mesajları ifşa oldu! Dün bir Türk'ü tekmeledim...
Terörist Fetullah Gülen'den yeni video: Ne dediği anlaşılmıyor, vaziyeti bitik
CHP'li İBB'den metrolarda büyük ihmal! X-Ray cihazları 'kırmızı' yansa da kontrol yok, güvenlik masaları boş
Müslüme'nin ölümünde şoke eden rapor! Meğer Müslüme'nin dedesi babasıymış
Ödeme için son 5 gün! Emekliler hemen başvurun: Emekliye vergi yok
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu! Ankara'da toplu ulaşıma zam!
HDP vekili Habib Eksik'ten skandal sözler: Kabul etmeseniz de Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır
Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!

Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı