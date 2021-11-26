Askerlik Tecil Nasıl Yapılır? Askerli Tecil Bozdurma

Askerlik Tecil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Lise Mezunuyum Tecil Hakkım Var Mı?

E-Devlet’ten Askerlik Tecili Nasıl Yapılır?

Askerlik Tecili Nasıl İptal Edilir?

Askerliğini tecil ettirmek isteyen çoğu kişinin sık sık araştırdığı konular arasındavebulunuyor. Askerlik yaşına gelen çoğu kişi bazı durumlar sebebiyle askerliğini ileri bir tarihe ertelemeyi amaçlıyor. Bu sebeple konu hakkında birçok araştırma yapılıyor. Üniversite veya yüksek lisans yapan öğrencilerin bu konuda herhangi bir endişesi bulunmuyor. Fakat ortaokul ve lise mezunu kişiler başka durumlar sebebiylevesorusuna cevap arıyor. Askerlik tecili hakkında daha fazla bilgi için haberimizi daha detaylı inceleyebilirsiniz.Askerlik yaşı gelen çoğu kişinin en merak ettiği sorular arasındasorusu yer alıyor. Askerlik tecil işlemini tamamlamak için gerekenler arasında yapılması gereken ilk adım şubenin verdiği evrakları toplamak olacaktır. Gerekli belgelerin toparlanmasının ardından bir de sağlık raporunun alınması gerekir. Bu rapor askerlik için elverişli olup olmadığınızı belirtecek bir rapordur. Askerlik tecili süresi boyunca herhangi bir kaza durumunda bu raporun yenilenmesi büyük önem taşır. Askerlik tecil başvurusu üniversite ve lise mezunları açısından büyük önem taşır. Askerlik şubesi tarafından belirtilen ve tecil için gerekli olan belgeler şu şekildedir;- Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi- 6 adet vesikalık fotoğraf- Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi- Ehliyet ve 2 fotokopisiBu gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından askerlik şubesine gidilmesi ve tecil başvurusunda bulunulması gerekir. Tecil süresi de oldukça merak edilen konulardandır. Lise mezunları için 3 yıl olarak kabul edilen bu süre üniversite mezunları için ise 2 yıl olarak belirlenmiştir.Lise mezunu olan kişiler bazı durum ve koşullar sebebiyle askerlik sürecini ertelemek isterler. Bu sebeple en çok merak edilen konular arasında lise mezunlarının tecil süresi bulunur.lise mezunu işiler tarafından oldukça araştırılıyor. Lise mezunu olmuş kişiler ve askerlik yaşı gelenlerin tecil hakkı bulunmaktadır. 3 yıla kadar lise mezunları askerliklerini tecil ettirebilirler.Askerliğini tecil ettirme hakkına sahip olan çoğu vatandaşın en merak ettiği konular arasındami veorusudur. Askerlik uzatma işlemleri için şubeye gitmek istemeyen çoğu kişi bu konuda araştırma yapmaktadır. Askerlik tecilini e-Devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.Askerlik çağı gelmiş ve bu süreci ertelemiş olan çoğu kişinin merak ettiği sorular arasındasorusu bulunur. Tecil bozdurmak için çoğu kişi askerlik şubesine gitmesi gerektiğini düşünüyor. Fakat askerlik şubesine gitmeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden kolaylıkla tecil bozdurma işlemi yapabilirsiniz. Kimlik bilgileri ve şifreyle sisteme giriş yaparak bu işlemi gerçekleştirmeniz mümkündür.