26 Kasım Cuma Mesajları ve Sözleri Nelerdir? 26 Kasım 2021 Cuma Mesajları

26 Kasım Cuma Günü Mesajları

Dualı Cuma Günü Mesajları

Tüm islam alemi tarafından heyecanla beklenen cuma günü geldiğinde çoğu kişi sevdiklerine anlamlı ve güzel mesajlar yollamak istiyor.

'Ey Allah'ım! Bizi, bize nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme.'

"Yüreğinizdekilerin duaya dökülüp kabul olduğu bir gün olsun... Cumamız mübarek olsun."

'Kalp muhtaçtır bu özel günlere, Yaradan'dan hediyedir Müminlere, Rabbim Kavuştursun nice güzel günlere, Kur-an 'ın Nuruyla nurlanmak Sırattan geçip Efendimizin Sancağı Altında toplanmak dileğiyle Dostlarım Cumamızın feyiz ve bereketi üzerinize olsun inşaallah. '

'İnsan neyi seviyorsa kıymeti o kadardır. İnsan deyin peşindeyse değeri o kadardır...Kişi sevdiğinden kıymet alır... '

"Bu mübarek Cuma günü hürmetine dilediğiniz her şey hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşsün inşallah..."

'Allahım bu mübarek cuma günü hürmetine kimin ne sıkıntısı varsa gider... Dertlilere deva.. Hastalara şifa.. Borçlulara edalar nasip et...ülkemize milletimize zeval verme.. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter..'

Her şeyin en güzeli, Güzele talip olanın olsun. Ben her şeyin hayırlı olanına talibim Hakkımızda hep hayırlı olanını ver RABBİM ...'

'Kalbimizin içini bir sen bilirsin Rabbim. Ahenkle indirdiğin rahmetin, Teslimiyetin hürmetine, Yüreğimizdeki dualarımızı kabul eyle..'

"Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim."

"Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim."

"Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar"

"Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir."

"Allah'ım; yolda olana selâmet hasta olana afiyet darda olana metanet nasip eyle.. Hayırlı cumalar."

'Bir yerde, diyordu ki; 'bırakın bazı insanlarla aranızda su sızsın, belki de çiçekleriniz böyle yeşerecek.' '

"Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun"

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim."

"Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…"

"Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun."