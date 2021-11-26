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26 Kasım Cuma Mesajları ve Sözleri Nelerdir? 26 Kasım 2021 Cuma Mesajları

26 Kasım Cuma gününün gelmesiyle beraber çoğu mümin sevdiklerine anlamlı mesajlar göndererek Cuma gününü kutlamak istiyor. Peki 26 Kasım Cuma en anlamlı cuma mesajları enlerdir? Dualı Cuma mesajları ve Cuma sözleri...

Ekleme: 26.11.2021 - 10:19 Güncelleme: 26.11.2021 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
26 Kasım Cuma Mesajları ve Sözleri Nelerdir? 26 Kasım 2021 Cuma Mesajları
Tüm islam alemi tarafından heyecanla beklenen cuma günü geldiğinde çoğu kişi sevdiklerine anlamlı ve güzel mesajlar yollamak istiyor. Bu sebeple en çok merak edilen konular arasında 26 Kasım Cuma günü mesajları ve en güzel cuma sözleri sorusu yer alıyor. Cuma günü birçok Müslüman birçok ibadette bulunur. Ayrıca sevdikleri kişilerle mübarek günler arasında yer alan Cuma günü için birçok konu araştırılıyor. Ayrıca en çok araştırılan konular arasında 26 Kasım Cuma günü mesajları nelerdir ve en anlamlı Cuma sözleri nelerdir soruları yer alıyor. Sizde en anlamlı cuma mesajları için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


26 Kasım Cuma Günü Mesajları


En anlamlı Cuma günü mesajları için birçok kişi araştırma yapıyor. Özellikle merak edilen konular arasında en anlamlı Cuma günü sözleri ve Cuma mesajları yer alıyor. Sevdiği kişilerin bu güzel gününü kutlamak isteyen kişiler genellikle mesajlaşma uygulamaları üzerinden birbirlerine oldukça güzel kutlama mesajları yolluyor. Cuma gününün verdiği huzurla beraber sevdiği kişilere iyi dileklerde bulunmak isteyenlerin araştırdığı konular arasında ise anlamlı Cuma mesajları yer alıyor. Cuma günü sevdiklerinize yollayacağınız en güzel sözlere haberimizde yer verdik.

'Ey Allah'ım! Bizi, bize nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme.'
“Yüreğinizdekilerin duaya dökülüp kabul olduğu bir gün olsun... Cumamız mübarek olsun.'

'Kalp muhtaçtır bu özel günlere, Yaradan'dan hediyedir Müminlere, Rabbim Kavuştursun nice güzel günlere, Kur-an 'ın Nuruyla nurlanmak Sırattan geçip Efendimizin Sancağı Altında toplanmak dileğiyle Dostlarım Cumamızın feyiz ve bereketi üzerinize olsun inşaallah. '

'İnsan neyi seviyorsa kıymeti o kadardır. İnsan deyin peşindeyse değeri o kadardır...Kişi sevdiğinden kıymet alır... “

'Bu mübarek Cuma günü hürmetine dilediğiniz her şey hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşsün inşallah...'
'Allahım bu mübarek cuma günü hürmetine kimin ne sıkıntısı varsa gider... Dertlilere deva.. Hastalara şifa.. Borçlulara edalar nasip et...ülkemize milletimize zeval verme.. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter..

'Her şeyin en güzeli, Güzele talip olanın olsun. Ben her şeyin hayırlı olanına talibim Hakkımızda hep hayırlı olanını ver RABBİM ...'

'Kalbimizin içini bir sen bilirsin Rabbim. Ahenkle indirdiğin rahmetin, Teslimiyetin hürmetine, Yüreğimizdeki dualarımızı kabul eyle..'


26 Kasım Cuma Mesajları ve Sözleri Nelerdir?

Dualı Cuma Günü Mesajları


Çoğu kişi Cuma gününü kutlamak için dualı cuma mesajları hakkında araştırma yapıyor. Bu sebeple sizler için anlamlı ve dualı cuma mesajları için küçük bir araştırma yaptık. İşte en anlamlı cuma mesajları;


“Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.”

“Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.”

“Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar”

“Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir.”


26 Kasım Cuma Mesajları ve Sözleri Nelerdir?



“Allah'ım; yolda olana selâmet hasta olana afiyet darda olana metanet nasip eyle.. Hayırlı cumalar.”

'Bir yerde, diyordu ki; ‘bırakın bazı insanlarla aranızda su sızsın, belki de çiçekleriniz böyle yeşerecek.' '

“Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun'

“Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.”

“Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…”

“Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.”


26 Kasım Cuma Mesajları ve Sözleri Nelerdir?

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