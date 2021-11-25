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Yolcular dondu kaldı! Kadıköy metrosunda dehşet anları

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, diğer yolcuların yaşanan olaya tepki göstermemesi dikkat çekti. Olay sonrası polis ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Yolcular dondu kaldı! Kadıköy metrosunda dehşet anları
Ekleme: 25.11.2021 - 01:33 Güncelleme: 25.11.2021 - 01:42 / Editör: Ozge Selin
Yolcular dondu kaldı! Kadıköy metrosunda dehşet anları
Olay, akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı.

BIÇAKLA GENÇ KADININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

Yaşanan o korku dolu dakikalar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİ ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, Bostancı İstasyonu'na giden polis ekipleri, durak ve araç kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.
Yolcular dondu kaldı! Kadıköy metrosunda dehşet anları
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