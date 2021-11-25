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Olympiakos - Fenerbahçe maçı 1-0 bitti!

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan takımı Olympiakos ile mücadele etti.

Olympiakos - Fenerbahçe maçı 1-0 bitti!
Ekleme: 25.11.2021 - 22:41 Güncelleme: 26.11.2021 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
Olympiakos - Fenerbahçe maçı 1-0 bitti!
Maç sonucu: Olympiakos 1-0 Fenerbahçe

90' Gol... Olympiakos 1-0 Fenerbahçe (Soares)

86' Mert Hakan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kim kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

78' Reabcuik'un sol kanattan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Lala'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

68' Osayi-Samuel'in pasıyla Bersiha savunmanın arkasına sarkmak istedi. Reabcuik araya girdi.

57' Lala'nın sağ kanattan ortasında arka direğe düşen topu Masouras indirdi. El-Arabi penaltı noktası civarında bu topu kontrol etmek isterken Kim araya girip tehlikeyi önledi.

47' Sol çaprazdan Rony Lopes'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Bouchalakis dönerek vuruşunu yaptı. Tisserand topun kaleye gitmesine engel oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Olympiakos 0-0 Fenerbahçe

39' Serbest vuruşu Berisha kullandı. Barajı aşan top direğin hemen üzerinden giderek üst ağlara takıldı.

28' Osayi-Samuel sağ kanattan sıfıra inmek istedi. Reabcuik ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yaptı.

25' Bu bölümde oyun sık sık faul düdükleriyle duruyor. Bu da temponun düşmesine sebep oldu.

16' Mert Hakan'ın uzun pasıyla Berisha sağ kanatta savunmanın arkasına doğru hareketlenmek istedi ama topa yetişemedi. Aut.

14' Reabcuik'un pasıyla sol kanatta hareketlenen Onyekuru sıfıra inmek istedi. Osayi-Samuel araya girip topu takımına kazandırdı.

12' Novak'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rossi ceza sahasına sokulmak istedi. Lala araya girdi.

8' Sosa'nın ön direğe doğru kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top yan ağlarda kaldı.

6' Onyekuru penaltı bekliyor.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER
Olympiakos: Vaclik; Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk; M'Vila, Camara; Masouras, A.Camara, Onyekuru; El Arabi

Fenerbahçe: Berke, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Rossi, Berisha
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