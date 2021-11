Masum sanıyorsunuz ama öyle bir zararı var ki...

Akılsızca yemek yeme eğiliminde misiniz ve sonunda mide bulantısı mı hissediyorsunuz? Eğer öyleyse, bunun nedeni asitlik olarak da bilinen asit reflüsü ile mücadele ediyor olmanız olabilir. Hemen hemen hepimiz zaman zaman bir dereceye kadar mide ekşimesi veya asitlik yaşarız. Ama boğazdaki tüm yakıcı, acı tat, midedeki gazlı şişkinlik asit reflüsüne işaret ediyor.Ne yerseniz yiyin ağzınızdan yemek borunuza ve midenize gider. Bu nedenle, yediğiniz her şey sindirim sisteminizi etkiler. Yanlış yiyecekleri yerseniz durumun daha da kötüleşebileceğini anlamak önemlidir. Midenin normal sindirimini ve pH dengesini bozarak asit oluşumuna yol açabilecek çeşitli yiyecekler vardır. İşte, reflüyü şiddetlendirebilecek yiyeceklerden bazıları;1. KAFEİNKahve, kafeinli çaylar, gazlı içecekler ve enerji içecekleri, asit üretimini artırarak reflü semptomlarını yoğunlaştırabilen ve mide ekşimesine de neden olabilen kafein içerir. Böyle bir rahatsızlık yaşıyorsanız, kafeini diyetinizden tamamen çıkarmak daha iyidir.2. BAHARATLI YİYECEKLERAcı biber yiyor musunuz? Yemek borusunu tahriş edebilecek ve mide ekşimesi semptomlarını şiddetlendirebilecek kapsaisin içerdiklerinden, bunu yapma kararınızı yeniden düşünebilirsiniz. Acı biber tükettiğinizde ortaya çıkabilecek reflü şikayetlerine hazırlıklı olun.3. ALKOLAlkolün tüm biçimleri kişinin sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olma eğilimindedir. Sindirim sistemi ile birlikte vücudun her yerine zarar verebilir. Özellikle gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olanlar için sorun olabilir. Alkol tüketimi mideyi alevlendirebilir ve tahriş edebilir ve yemek borusu sfinkterinin işleyişini bozabilir. Alkol de mide ekşimesine neden olabilir.4. GAZLI İÇECEKLERGazlı içecekler ve enerji içecekleri gibi gazlı içecekler asidik ve kafeinlidir. Midede daha fazla asit birikmesi zaten reflünün başlıca sebepleri arasında gösterilir. Reflüyü kontrol altına almak istiyorsanız, gazlı içecekleri hayatınızdan tamamen çıkarın.5. ÇİKOLATA‘Çikoltanın mide asidiyle ve reflüyle ne ilgili var?' dediğinizi duyar gibiyiz. Çikolata, serotonin salgılayan bağırsak hücrelerine yol açarak yemek borusu sfinkterinin gevşemesine ve mide asidinin yukarı doğru akmasına neden olur. Yani, reflü için gerekli olanları sunabilir.6. DOMATESDomatesler doğada asidiktir ve asitlik sorunlarına neden olabilir. Asit içeren yiyecekler, reflü rahatsızlığı olanların uzak durması gereken bir numaralı besin grubudur. Ayrıca, domatesin kabuğu da sindirimi güç olduğundan midenin ekstra asit üretmesine neden olur.7. İŞLENMİŞ GIDALARGünlük olarak işlenmiş gıdalar tüketiyor musunuz? Evet ise, onlardan vazgeçmek zorunda kalacaksınız. Bu yiyeceklerin asitliği davet ettiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, yemeye hazır yemeklerden, keklerden, bisküvilerden ve konserve sebzelerden kaçının.8. KIZARTILMIŞ YİYECEKLERPatates kızartması, cips veya soğan halkası gibi derin yağda kızartılmış yiyeceklerin hayranı mısınız? Onlar da asitliğe neden olabilir. Kızartma bol yağ içermesi ve yağlarının yanma derecelerinde olması mide asitliliğinin nedenlerindendir.9. NARENCİYENarenciyeler, midenizdeki asit üretimini artırdıkları için asitliğin yaygın bir nedenidir. Limonlar ve tatlı misket limonları en fazla sitrik aside sahip yiyeceklerdir. Özellikle kış mevsiminde uzak durması zor besinler olsa da, reflü ataklarının başlamasını istemezsiniz, değil mi?