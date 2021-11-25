Elon Musk açıkladı: Tweet'lerimi tuvalette atıyorum

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan ve tek bir paylaşımı ile piyasaları altüst etmeyi başaran Elon Musk, Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını dile getirdi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Musk, Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını söyledi.Tek bir paylaşımı ile piyasaları altüst etmeyi başaran Musk, “Tweet'lerimin en az yüzde 50'si porselen taht üstünden atıldı.” dedi.65 MİLYON TAKİPÇİSİ VARMusk, daha sonra neden böyle bir tercihte bulunduğunu ise “Bu bana teselli veriyor.” sözleriyle açıkladı.Musk'ın, Twitter'da yaklaşık 65 milyon takipçisi bulunuyor.