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EGO Genel Müdürlüğü duyurdu! Ankara'da toplu ulaşıma zam!

EGO Genel Müdürlüğü, kur artışlarının etkisiyle Ankara'da toplu ulaşıma zam yapılacağını açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü duyurdu! Ankara'da toplu ulaşıma zam!
Ekleme: 25.11.2021 - 18:53 Güncelleme: 25.11.2021 - 19:10 / Editör: Ozge Selin
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu! Ankara'da toplu ulaşıma zam!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, kentteki toplu ulaşıma zam yapılacağını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada 'Gerek kamu gerekse özel toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından gelinen noktada zam kaçınılmaz hale gelmiştir' ifadesine yer verildi.

EGO yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

'2022 BÜTÇESİNE MALİYET ETKİSİ 290 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE OLMUŞTUR'

Son dönemde yaşanan kur artışlarının, alınan otobüsler dolayısıyla, EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesine maliyet etkisi 290 milyon liranın üzerinde olmuştu.

Bunun yanı sıra mazot, doğalgaz, elektrik, yedek parça, personel giderleri gibi maliyet unsurlarında 2019-2021 döneminde yüzde 77,60 oranında artış yaşanmıştır. Aynı artış oranı 2017-2021 dönemi için yüzde 188,60 olarak gerçekleşmiştir. En son bilet zammı 02.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu zam oranı belirlenirken bir önceki zammın yapıldığı 2017 yılından itibaren gerçekleşen maliyet artışlarının çok altında bir oran olan yüzde 30 belirlenmiş, indirimli ve öğrenci bilet ücretlerine ise zam yapılmamıştır.

'ZAM KAÇINILMAZ HALE GELMİŞTİR'

Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen, iki yıldır bilet ücretlerine herhangi bir zam yapılmamış ve maliyet artışları tüm Ankara halkına paylaştırılmıştır. Ancak gerek kamu gerekse özel toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından gelinen noktada zam kaçınılmaz hale gelmiştir.'

EGO Genel Müdürlüğü duyurdu! Ankara'da toplu ulaşıma zam!
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