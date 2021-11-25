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Başkan Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolasıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında "Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet ne yazık ki tüm dünyanın sorunudur. Türkiye bu soruna karşı en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır." ifadelerini kullandı..

Başkan Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı!
Ekleme: 25.11.2021 - 20:41 Güncelleme: 25.11.2021 - 20:45 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı!
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajın şu ifadelere yer verdi:

'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, en başta inancımızın, medeniyetimizin, değerlerimizin karşısında durduğu bu sorunun tamamen ortadan kalkmasına vesile olmasını diliyorum.

'TÜM DÜNYANIN SORUNUDUR'

Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet ne yazık ki tüm dünyanın sorunudur. Türkiye bu soruna karşı en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

'HER TÜRLÜ YASAL VE İDARE TEDBİRİ ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Geçtiğimiz Temmuz ayında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklamış, 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirlemiştik. Değişen şartlara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz.

Aziz milletim… Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Bu sorunun ortadan kalkması tüm kesimlerin inancı, çabası ve mutabakatıyla mümkündür.

'TAMAMEN ORTADAN KALDIRACAĞIZ, KARARLIYIZ'

Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk, bundan sonra da olacağız. Kadına karşı şiddeti insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız.'

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Başkan Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı!
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