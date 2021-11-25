Akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Araç sahiplerinin payı ortalama 1 lira artmasına rağmen benzin istasyonunda uzun kuyruklar oluştu. Model arızasına bağlı olarak, dolu bir benzin deposu ciddi bir fark yaratabilir. Peki 1 depo ne kadara doluyor? Araç depo dolum fiyatları ne kadar?