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1 depo ne kadara doluyor? Araç depo dolum fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Araç sahiplerinin payı ortalama 1 lira artmasına rağmen benzin istasyonunda uzun kuyruklar oluştu. Model arızasına bağlı olarak, dolu bir benzin deposu ciddi bir fark yaratabilir. Peki 1 depo ne kadara doluyor? Araç depo dolum fiyatları ne kadar?

Ekleme: 25.11.2021 - 13:05 Güncelleme: 25.11.2021 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
1 depo ne kadara doluyor? Araç depo dolum fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarında yapılan zamlar sonrası rekor artış gerçekleşti. Araç sahipleri, ortalama 1 liralık artışın ardından depo dolum fiyatlarını merak etmeye başladı. Çünkü artık 1 depo doldurmak araçlara göre ciddi oranda fark ediyor. Peki 1 depo ne kadara doluyor? Araç depo dolum fiyatları ne kadar? Benzin fiyatı 1 lira 2 kuruş, motorin fiyatı 1 lira 6 kuruş, sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatı 65 kuruş arttı. Enerji, Petrol ve Gaz İkmal İstasyonları İşverenleri Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da benzinin ortalama fiyatı 8,72 lira, benzin fiyatı ise 9,74 liraya yükseldi. İstanbul'un benzin litresi 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'in benzini 8,74 liradan 9,76 liraya yükseldi. İşte araç araç depo dolum fiyatları...

1 depo ne kadara doluyor? Araç depo dolum fiyatları ne kadar?

Yeni Depo Dolum Fiyatları


Fiat Egea (45 Litre) aracın deposunu doldurmanın maliyeti 436 TL.

Fiat Doblo (60 Litre) aracın deposunu doldurmanın maliyeti 582 TL.

Toyota Corolla (50 Litre) aracın deposunu doldurmanın maliyeti 485 TL.

Opel Corsa (44 Litre) aracın deposunu doldurmanın maliyeti 427 TL.

1 depo ne kadara doluyor? Araç depo dolum fiyatları ne kadar?

Volkswagen Passat (59 Litre) aracın deposunu doldurmanın maliyeti 572 TL.

Hyundai i20 (40 Litre) aracın deposunu doldurmanın maliyeti 388 TL.

Peugeot 208 (44 Litre) aracın deposunu doldurmanın maliyeti 427 TL.

Ford Focus (52 Litre) aracın deposunu doldurmanın maliyeti 504 TL.

BMW 320i (59 Litre) aracın deposunu doldurmanın maliyeti 572 TL.


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