Öğretmenler Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Öğretmenler Günü İlk Ne Zaman Kutlandı? Öğretmenler Günü Mesajları

Öğretmenler Günü Mesajları

24 Kasım öğretmenler günü gelmesiyle çoğu kişivesorularını merak eder. Öğretmenler günü çoğu öğrenci için önem taşır. Bu sebeple öğretmenler günü hakkında birçok detay araştırılır. 24 Kasım’ın gelmesiyle öğretmenlerine verdiği emekten dolayı teşekkür etmek isteyen öğrenciler birçok kutlama gerçekleştirir. Bu sebeple öğretmenlerine güzel sözler söylemek isteyenler tarafındansıklıkla araştırılmaktadır.24 Kasım tarihinin gelmesiyle beraber çoğu okulda öğretmenler günü kutlanmaya başladı. Genellikle çoğu ülkede 28 Şubat olarak kutlanan öğretmenler gününün tarihi ülkemizde 24 Kasım olarak kutlanması sebebiyle ilgi çekiyor.vede oldukça araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından Millet Mektepleri Başöğretmenliğinin kabul edilmesiyle beraber 24 Kasım 1928 tarihi öğretmenler günü olarak kabul edilmiştir. Bakanlar Kurulu tarafından Atatürk’e verilen bu unvan sayesinde Atatürk’ün 100. doğum gününde öğretmenler gününün kutlanmasına karar verildi. 1981 senesinden beri her 24 Kasım öğretmenler günü olarak kutlanmaya devam edildi.Öğretmenler gününü kutlamak ve öğretmenlerini mutlu etmek isteyen çoğu öğrenci bu konuda araştırma yapar.vesıklıkla araştırılır. Öğretmenler gününü güzel bir mesajla kutlamak istiyorsanız sizin için vereceğimiz birkaç tavsiye şu şekildedir;- Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!- Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.- Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.- Siz bir mum ışığı bizde o mumdan yararlanan öğrencileriz. Öğretmenler günün kutlu olsun.- Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler günün kutlu olsun!- Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!- Benim için bir öğretmen değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olan canım öğretmenim. Sizin gibi bir yol göstericim olduğu için o kadar şanslıyım ki… Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!- Bana soru sormak, merak etmek ve düşünmek için ilham veren canım öğretmenim, benim için yaptığınız her şey için teşekkürler... Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!- Bana neyin yanlış neyin doğru olduğunu ayırt etmem için rehberlik eden, bana nasıl yazılacağını ve okunacağını öğreten, bir uçurtma olarak hayal kurmamı ve uçmamı sağlayan; arkadaşım, akıl hocam, ilham kaynağım ve ışığım… Her şey için teşekkürler. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!- Endişelenecek çok fazla şeye sahip olsanız bile, hepimizin yani tüm öğrencilerinizin günlük sorunlarını dinlemek için zaman ayırmayı başaran harika insana… İlginiz hepimiz için fark yarattı. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!