İzmir'de ev ve işyerlerini su bastı! Tunç Soyer 'Bir daha olmayacak' demişti...

Önceki gün akşam saatlerinde kent genelinde etkili olan sağanak yağış yine bildik manzaralara yol açtı. Bazı ev ve işyerlerini su basarken cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları İzmirlilere zor anlar yaşattı. Buna bir de İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Yaz sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz" açıklaması yaptığı Kemeraltı Kuşaklama Sistemi inşaatının bir türlü tamamlanamaması eklenince tarihi çarşıda İtalya'nın su kanalları ile ünlü şehri Venedik'i aratmayan görüntüler ortaya çıktı.BİLDİK MANZARALARİzmir'de önceki gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış kentte yine bildik manzaraların oluşmasına neden oldu. Kentin birçok yerinde yağan yağmurun etkisi ile ev ve işyerlerini su bastı. Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle işten eve gitmek isteyen vatandaşlarla araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Sağanak yağıştan kentin simge mekanlarından birisi olan Karaca Sineması da nasibini aldı. Sinemanın giriş kısmı yağmur suları ile doldu. Sinema personeli, yağmur suyunu kendi çabasıyla tahliye etmek zorunda kalırken aynı cadde üzerindeki bazı işyerleri de yağmur suyundan olumsuz yönde etkilendi. Sineması'nın işletmecisi Serdar Arslan, "Bu sokakta her zaman böyle su baskınlarıyla karşılaşıyoruz ve şu ana kadar bir çözüm bulunabilmiş değil. Yetkililerden buraya bir çözüm üretmesini bekliyoruz" dedi.YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜSu baskınlarından İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı da nasibini aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı ve çevresini su baskınlarından korumak amacıyla 2018 yılında inşaatına başladığı Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi aradan geçen 3 yılı aşkın süreçte bir türlü tamamlayamayınca olan yine esnafa oldu. Tunç Soyer'in "Yaz sonuna kadar bitireceğiz." dediği çalışmalar bir türlü tamamlanmayınca önceki gün akşam saat 17.00'dan itibaren etkili olmaya başlayan yağış tarihi çarşının dar sokaklarında su baskınlarına neden oldu.İŞ ESNAFA DÜŞTÜEline fırça ve süpürgeleri alan esnaf işyerlerine su girmesin diye büyük uğraş verdi. Esnaf yaşananlara isyan etti. Artık bu çile son bulsun diyen vatandaşlar tarihi çarşı ve çevresindeki çalışmaların bir an önce bitirilmesini istedi.Yağmur bir süre önce Bornova'da kapatılan Özkanlar pazaryerinin yerine viyadük altına açılan antika eşya esnafını da vurdu. İlçe belediyesinin yeterli önlem almaması sonucu viyadüklerden akan yağmur suları tezgah açan esnafa zor anlar yaşattı.