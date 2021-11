Efsane Cuma Ne Zaman 2021? Efsane Cuma İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?

Efsane Cuma İndirimleri Ne Zaman 2021?



, alışveriş yapmayı seven herkes tarafından merakla bekleniyor. Her yıl Kasım ayında düzenleneniçin geri sayım başladı bile. Efsane Cuma İndirimleri tarihi pek çok kullanıcı tarafından araştırılıyor. Yılda bir kez yapılan indirimler, pek çok marka tarafından pek çok kategoride yapılıyor. Pekiher yıl Kasım ayında yapılıyor. Tam tarihi ise her yıl değişiyor.ABD'de Şükran Günü olarak kutlanan Black Friday, Türkiye'de Efsane Cuma olarak biliniyor. Efsane Cuma indirimleri Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kutlanıyor. Efsane Cuma İndirimleri 2021 yılında 26 Kasım Cuma günü başlayacak.Türkiye'de 'Efsane Cuma' olarak da bilinen Black Friday, Şükran Günü'nden sonraki günleri tanımlamak için kullanılır. Türk Bugün Kara Cuma, her yıl Kasım ayının dördüncü Perşembe günü başlar ve 1952'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nde Noel alışveriş sezonudur. başlangıç ​​olduğunu düşün. Mağaza, yıl boyunca olduğundan daha fazla indirim sunuyor. Erken açılıyor geç kapanıyor. Şükran günü insanları Hafta sonlarını birleştirin ve daha fazla satın alma yapın. Neden çoğu insanın alışverişe gittiği bu güne Kara Cuma deniyor? Bu sorunun gerçekten tek bir cevabı yok. bazı suçlamalar kullanılabilir. Birincisi; Wall Street'te çalışan iki işadamı Jay Gould ve Jim Fisk'in neden olduğu 24 Eylül 1869'daki borsa çöküşüne kadar uzanabilir. 2 arkadaşın borsada değerini artırmak için Amerika'dan alabilecekleri kadar altın aldılar bu da borsada panik dalgasına neden oldu. Bu değişiklik aniden Birçok Amerikan vatandaşını öldürdü.1800'lerin sonunda, mağaza Şükran Günü'nden sonraki gün satış yapmaya başladı. Bundan sonra bu indirimler her yıl sistematik olarak değerlendirilecektir. Bitirmeye devam edin. 1920'lerde bir gelenek haline geldi. 1961'de Şükran Günü'nden sonraki satışa Kara Cuma adı verildi. Anıtı, polis tarafından kullanıldığında başladı. O gün yapılan alışveriş miktarı, trafik kazaları ve hatta insanlar arasındaki şiddet gibi çeşitli durumlardan dolayı Kara Cuma olarak anılır. Adının kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Polis, şehir merkezinde ve alışveriş bölgelerinde yaya ve araba trafiğini tanımlamak için bu ismi kullanıyor. kullanılmış.1950'lerde insanlar hafta sonu tatilini Şükran Günü'nden sonraki gün uzatmak için hasta olduklarını söyleyerek izin almaya başladılar. Mağazanın açık olduğunu bilenler şimdiden alışveriş çılgınlığına başladı. Şirket yasal hastanın kim olduğunu belirleyebilir Bulamadılar, ancak günü ücretli tatil olarak eklediler. Yani Kara Cuma tarihi adını almadan çok önce yoğun bir alışveriş günüydü. Black Friday'de Türkiye'de ve tüm dünyada büyük indirimler var ve şirket diğer zamanlara göre daha büyük etkinlikler sunuyor. yapmak. Kara Cuma, bu kıyafetlere, teknoloji ürünlerine ve hatta arabalara yansıyor, dükkanlar çok erken açılıyor ve geç kapanıyor.