İBB Burs Sonuçları Açıklandı! İBB Burs Sonuçları Açıklandı Mı? İBB Bursu Açıklandı Mı?



İBB Bursu Sonuçları Açıklandı Mı?





İBB Burs Başvuru Sonuçları Nasıl Öğrenilir?





İBB Bursu Kimlere Veriliyor?

İBB bursu çoğu öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Özellikle birçok üniversiteli öğrencivesorularına cevap arıyordu. Geçen sene kasım ayı içerisinde açıklanan burs sonuçları için öğrenciler yine bekleyişteydi. 23 Kasım Salı itibariyle İBB burs sonuçları açıklandı. İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından verilen bursun duyurulmasının ardından çoğu öğrenci İBB tarafından verilecek olan burs için başvuru işlemlerini tamamlamıştı. Tamamlanan işlemelerin ardından sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekleyen öğrenciler sık sıksorusuna cevap arıyordu. İBB bursunun bugün açıklanması çoğu öğrenci tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. İBB bursu hakkında detaylı bilgiye haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.İBB tarafından öğrencilere sağlanan destek ödemesi kapsamında çoğu öğrenci burs için başvuru yapmıştı. Bu sebeple başvuruların alınmasının ardından sık sık sorulan sorular arasındasorusu yer alıyordu. İBB burs sonuçlarının bugün açıklandığı belirtildi. 5 Ekimde alınan burs başvurularının geçen sene de kasım ayı içinde açıklanması sebebiyle çoğu kişi bu ay içinde açıklanmasını bekliyordu. 23 Kasım itibariyle açıklanan sonuçlar için öğrenciler büyük ilgi gösterdi.İBB tarafından öğrencilere burs verileceğinin duyurulmasıyla çoğu öğrenci tarafından büyük ilgi görmüştü. 2019-2020 senesi için yaklaşık 29 bin öğrenciye burs desteğinin sağlanmasıyla gündeme gelen İBB bursu 2020-2021 senesinde ise yaklaşık 33 bin öğrenciye verilmişti. Bu yılın ardından burs alan öğrenciler de işleme katıldığında yaklaşık 115 bin öğrencinin İBB tarafından burs alması bekleniyor.sorusu da sıklıkla soruluyor. İBB’nin kendi sitesi üzerinden bilgilerinizi girerek burs için hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.İBB bursu için öğrenciler belirli değerlendirmelerden geçiyor.Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine göre yapılan çalışma sonucunda hak eden öğrenciler belirlenecek. İBB bursu için kendi sitesinde yayımlanan başvuru koşulları şu şekildedir;• T.C. vatandaşı olmak• Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *• Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak• Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak• Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak• Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması• Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmakAyrıca kimlerin alamayacağı da oldukça merak edilen sorulardandır. İBB bursu için gerekli şartları sağlamayan öğrenciler şu şekildedir;• Açık öğretimde okuyanlar• Uzaktan öğretim görenler• Ücretli değişim programında bulunanlar• 25 yaşından büyükler• Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar• Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri