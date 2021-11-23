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Dolardan Bir Rekor Daha! 23 Kasım Salı Dolar Kaç TL Oldu? Dolar Ne Kadar Oldu?

Dolar kuru, gündemde oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Doların yükselişi uzun süredir sürüyor. Peki Dolar Kaç TL Oldu? Dolar Ne Kadar Oldu? 23 Kasım Salı Dolar fiyatı...

Ekleme: 23.11.2021 - 10:44 Güncelleme: 23.11.2021 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Dolardan Bir Rekor Daha! 23 Kasım Salı Dolar Kaç TL Oldu? Dolar Ne Kadar Oldu?
Dolar fiyatı, son zamanlarda tüm vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yükselişi uzun süredir devam eden dolar yeni bir rekora daha imza attı. Bunun üzerine yatırım yapmak isteyenler '23 Kasım Salı Dolar Kaç TL Oldu? Dolar Ne Kadar Oldu?' sorularına yanıt aramaya başladı. Araştırmalarını sürdüren vatandaşlar dolar fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Dolar kaç TL? İşte 23 Kasım Salı 2021 Dolar fiyatları...



Dolar Kaç TL 23 Kasım Salı?


Dolar uzun süredir yükselişine devam ediyordu. Bugün dolar kurunda yeni bir rekor daha kırıldı. ABD doları 11.96 ile rekor seviyeye ulaştı.

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