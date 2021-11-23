Araç Kilometre Sorgulama Nasıl Yapılır? Araç Km Nasıl Sorgulanır? PTT ile Araç Km Sorgulama Nasıl Yapılır?

PTT Kilometre Sorgulama Nasıl Yapılır?





TÜVTÜRK Kilometre Sorgulama Nasıl Yapılır?

e-Devlet Araç Kilometre Sorgulama Nasıl Yapılır?



SMS ile Kilometre Sorgulama

Araç satın almak isteyen vatandaşlar genellikle ikinci el arabalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bu sebeple sık sık arabalar hakkında araştırmada bulunanlardan çoğu kişivesorularına cevap arar. Araba almaya karar veren çoğu kişi kilometre konusunda büyük şüphe duyar. Bu sebeple araştıracakları konular arasında sık sık sorulan sorulardan biri de kilometre bilgisidir. Satıcı tarafından verilen bilgilerin güvenirliğinden emin olmak için araştırma yapmak isterler.vesorusu sıklıkla araştırılmaktadır. Siz desorusu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Araç km sorgulamak için çoğu vatandaş araştırma yapıyor. Özellikle ikinci el araba almaya yönelen vatandaşlar tarafından en sık sorulan sorular arasındavesorusudur. PTTAVM üzerinden kolaylıkla kilometre sorgulamanız mümkündür. Bu sorgulama bölümüne verilen diğer isim ise HGS sorgulama olarak bilinir. PTT Araç kilometre sorgulama işleminin yapılması için şu adımlar takip edilmelidir;- İlk olarak https://hgs.pttavm.com/arac-km-sorgula adresine giriş yapmak gerekir.- Sorgulama yapmak istediğiniz araç türünü seçmelisiniz.- Plaka numarasını girin veya şasi numarasını girerek devam edin.- Sorgulama sonucunun gönderilmesini istediğiniz e-mail adresini yazın.- "Açık Rıza Metni ve Gizlilik Politikası'nı okudum ve onaylıyorum." seçeneğini onaylamanız gerekir.- Ödeme işleminin ardından 6 lira hesabınızdan kesilir.- Araç kilometre bilgisi açıldıktan sonra mail adresinize de iletilir.Araç kilometre sorgulaması için bir diğer yöntem de TÜVTÜRK üzerinden yapılan sorgulamadır. Bu sebeple sık sık aratılan sorular arasındasorusu yer alır. TÜVTÜRK kilometre sorgulama için yapılması gerekenler şu şekildedir;• İlk adım için TÜVTÜRK internet adresinden https://www.tuvturk.com.tr/ sitesine giriş yapın.• TÜVTÜRK sitesine girdikten sonra km sorgulama kısmına tıklayıp sol taraftaki "Araç Muayene Sorgulama" butonuna tıklamanız gerekir.• Karşınıza çıkan bölümde plaka ve muayene rapor numarasının yazılması gerekir.• Bilgiler girildikten sonra istenen güvenlik kodu da yazılarak online TÜVTÜRK 'ten istediğiniz aracın sorgulamasını gerçekleştirebilirsiniz.• Araç kilometre bilgisi için karşınıza çıkan ekrandan gerekli olan bilgilere ulaşabilirsiniz.• Kendi aracınızdan farklı olarak başka birine ait arabayı sorgulamak için aracın muayene rapor numarası hakkında bilgi sahibi olmalısınız.Arabalar için kilometre sorgulama yöntemlerinden biri de e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamadır. Bu sebeplesorusu araştırılır. E-devlet üzerinden giriş yapmanız halinde PTT sayfasına yönlendirilerek gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.yöntemleri arasında yer alan en kolay yol ise SMS ile kilometre sorgulama yöntemiydi. Fakat artık SMS ile araç kilometresi sorgulanamıyor.