Araç Kilometre Sorgulama Nasıl Yapılır? Araç Km Nasıl Sorgulanır? PTT ile Araç Km Sorgulama Nasıl Yapılır?
Çoğu vatandaş araç kilometre sorgulama nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. En sık sorulan sorular arasında ise PTT araç kilometre sorgulama nasıl yapılır sorusu bulunur. Peki, PTT araç kilometre sorgulama nasıl yapılır? Araç kilometre sorgulama nasıl yapılır? SMS ile araç kilometre nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...
Araç satın almak isteyen vatandaşlar genellikle ikinci el arabalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bu sebeple sık sık arabalar hakkında araştırmada bulunanlardan çoğu kişi araç kilometre sorgulama nasıl yapılır ve araç km nasıl sorgulanır sorularına cevap arar. Araba almaya karar veren çoğu kişi kilometre konusunda büyük şüphe duyar. Bu sebeple araştıracakları konular arasında sık sık sorulan sorulardan biri de kilometre bilgisidir. Satıcı tarafından verilen bilgilerin güvenirliğinden emin olmak için araştırma yapmak isterler. Araç kilometre sorgulama nasıl yapılır ve PTT araç sorgulama nasıl yapılır sorusu sıklıkla araştırılmaktadır. Siz de araç kilometre sorgulama nasıl yapılır sorusu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
PTT Kilometre Sorgulama Nasıl Yapılır?
Araç km sorgulamak için çoğu vatandaş araştırma yapıyor. Özellikle ikinci el araba almaya yönelen vatandaşlar tarafından en sık sorulan sorular arasında PTT araç kilometre sorgulama nasıl yapılır ve SMS ile araç kilometre sorgulama nasıl yapılır sorusudur. PTTAVM üzerinden kolaylıkla kilometre sorgulamanız mümkündür. Bu sorgulama bölümüne verilen diğer isim ise HGS sorgulama olarak bilinir. PTT Araç kilometre sorgulama işleminin yapılması için şu adımlar takip edilmelidir;
- İlk olarak https://hgs.pttavm.com/arac-km-sorgula adresine giriş yapmak gerekir.
- Sorgulama yapmak istediğiniz araç türünü seçmelisiniz.
- Plaka numarasını girin veya şasi numarasını girerek devam edin.
- Sorgulama sonucunun gönderilmesini istediğiniz e-mail adresini yazın.
- "Açık Rıza Metni ve Gizlilik Politikası'nı okudum ve onaylıyorum." seçeneğini onaylamanız gerekir.
- Ödeme işleminin ardından 6 lira hesabınızdan kesilir.
- Araç kilometre bilgisi açıldıktan sonra mail adresinize de iletilir.
TÜVTÜRK Kilometre Sorgulama Nasıl Yapılır?
Araç kilometre sorgulaması için bir diğer yöntem de TÜVTÜRK üzerinden yapılan sorgulamadır. Bu sebeple sık sık aratılan sorular arasında TÜVTÜRK kilometre sorgulama nasıl yapılır sorusu yer alır. TÜVTÜRK kilometre sorgulama için yapılması gerekenler şu şekildedir;
• İlk adım için TÜVTÜRK internet adresinden https://www.tuvturk.com.tr/ sitesine giriş yapın.
• TÜVTÜRK sitesine girdikten sonra km sorgulama kısmına tıklayıp sol taraftaki "Araç Muayene Sorgulama" butonuna tıklamanız gerekir.
• Karşınıza çıkan bölümde plaka ve muayene rapor numarasının yazılması gerekir.
• Bilgiler girildikten sonra istenen güvenlik kodu da yazılarak online TÜVTÜRK 'ten istediğiniz aracın sorgulamasını gerçekleştirebilirsiniz.
• Araç kilometre bilgisi için karşınıza çıkan ekrandan gerekli olan bilgilere ulaşabilirsiniz.
• Kendi aracınızdan farklı olarak başka birine ait arabayı sorgulamak için aracın muayene rapor numarası hakkında bilgi sahibi olmalısınız.
e-Devlet Araç Kilometre Sorgulama Nasıl Yapılır?
Arabalar için kilometre sorgulama yöntemlerinden biri de e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamadır. Bu sebeple e-Devlet araç km sorgulama nasıl yapılır sorusu araştırılır. E-devlet üzerinden giriş yapmanız halinde PTT sayfasına yönlendirilerek gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.