Yahudi örgütler İsrailli bakana Mescid-i Aksâ’yı işgal planı sundu

Filistin topraklarını onlarca yıldır işgal etmeyi sürdüren İsrail, İslam’ın kutsal mabetlerinin yıkılarak yerine tapınağın inşa edilmesine yönelik planlarına da devam ediyor.İSRAİLLİ BAKANA SUNDULARMescid-i Aksâ'yı ele geçirme çalışmaları yapan 15 Yahudi örgütün temsicileri, İsrail Din Hizmetleri Bakanı Matan Kahana ile bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantıda, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın işgalinin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik konuşmalar gerçekleştirildi.Örgüt temsilcileri, İsrailli bakana maddeler halinde öneriler sundu. O öneriler, şu maddeleri içeriyor:Ramazan ayında Mescid-i Aksâ'ya yapılan baskınların artırılması.Öğrenciler de dahil edilerek kalabalık gruplarla Mescid-i Aksâ’ya baskın yapılması.Baskın amaçlı girişlere farklı farklı kapılardan izin verilmesi.Kanunlarda düzenleme yapılara "Yahudi Kutsal Mekanları" içine Mescid-i Aksâ'nın da dahil edilmesi.Müslümanlara, Yahudi bayramlarında Mescid-i Aksâ'nın kapatılması.Mescid-i Aksa işgal altında!İsrail güçleri geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli genci katletti. Katliamını gerekçe gösteren İsrail, Mescid-i Aksa'yı 3 gün boyu kapalı tuttu, mescidde Cuma namazı 1969'dan bu yana ilk defa kılınmadı. Dün ibadete açılan kutsal mekanda Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri kadınlara, gazetecilere şiddet uyguladı.Mescid-i Aksa'nın içinde İsrail bayrağı açtılarYüzlerce Yahudi işgalci dün sabah işgal güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Mescid- Aksa'nın içinde İsrail bayrağı açarak gösteri düzenledi.Mescid-i Aksa'da, işgalci İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen 60 bin müslüman cuma namazı kıldıİşgalci İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen binlerce Filistinli, ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya geldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif'in yolunu tuttu. Mescid-i Aksa'da buluşan Filistinliler, ramazan ayının üçüncü cuma namazı için kutsal mabedin avlularını hıncahınç doldurdu.