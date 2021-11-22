Ozon Tedavisi Nedir? Ozon Tedavisi Neye İyi Gelir? Ozon Tedavisi Kimlere Yapılabilir?



Ozon Tedavisi Neye İyi Gelir?





Ozon Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ozon Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?

Ozon Tedavisi Etkisini Ne Zaman Gösterir?



Ozon Tedavisi Zararları

Ozon tedavisi çoğu kişi tarafından merak edilir. İsminin sık sık duyulması sebebiylevesoruları oldukça araştırılıyor. Ozon tedavisi de gelişen teknoloji sayesinde tıp alanında kullanılmaya başlanan etkili yöntemler arasında yer alır. Bu sebeple çoğu kişi tarafındansorusu oldukça araştırılır. Ozon tedavisinin diğer ismi ise oksijen tedavisidir. Ozon tedavisi birçok hastalığın tedavisi için kullanılabilir. Ozon tedavisi ismini sık sık duymamız da bu sebepten kaynaklanır.Ozon tedavisinin diğer ismi aslında oksijen tedavisidir. Son zamanlarda isminin sık sık duyulması sebebiyle çoğu kişivesorusu oldukça araştırılır. Oksijen alımını yüksek seviyelere çıkarmasıyla özellikle damar hastalıkları için sıklıkla kullanılır.- Ozon tedavisi ilk olarak dolaşım bozuklukları için kullanılır.- Kanser- Göz rahatsızlıkları- Romatizma- Artrit- Yatak yaraları- Kolit rahatsızlığı- Bağırsak problemleri- Karaciğer hastalıklarıgenellikle bölgesel olarak gerçekleştirilir. Sistemik olarak da gerçekleştirildiği durumlar bulunmaktadır. Sistemik olarak uygulanan ozon tedavisinde iki farklı yöntem bulunur.sorusu isminin sık sık duyulması sebebiyle oldukça merak edilir. Ozon tedavisinin sistemik olarak uygulanmasında 50-200 ccc arasında alınan kana 10 dakika ozon ve oksijen uygulaması yapılır. Alınan kan hastaya geri verilir. Lokal uygulama ile yapıldığında da genellikle enfeksiyon kapan yaralar için kullanılır. Ayrıca ülser tedavisi için de bu yöntem tercih edilebilir. İlgili bölgenin olduğu yere ozon gazı verilmesiyle ozon tedavisi uygulanır.Ozon tedavisinin etkilerinin öğrenilmesiyle beraber çoğu kişisorusuna cevap arar.sorusu için şu yöntemler söylenebilir;• Kanser,• Bel fıtığı,• Diyabet,• Periodontit ve diş hastalıkları,• Anti-aging,• Kronik yaralar,• Kronik yorgunluk,• İskemik hastalıklar,• Bakteri ve mantar enfeksiyonları,• Astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıkları,• Behçet hastalığı gibi otoimmun hastalıklar,• Migren,• Romatizmal hastalıklar,• Dolaşım sistemi bozuklukları,• Göz hastalıkları,• Alzheimer ve demans gibi geriatrik hastalıklar,• AIDS,• Sedef gibi cilt hastalıkları.Ozon tedavisinin etkisini göstermesi için biraz zamana ihtiyacı vardır. Bu sebeplesorusu oldukça merak edilir. Ozon tedavisinin etkisini göstermesi için haftada iki defa tedavinin uygulanması gerekir. Genellikle toplam 10 seans süren uygulama sonrasında ozon tedavisi etkileri görülebilir.konusunda kanıtlanmış bir durum söz konusu değildir. Yan etkiler olarak bazı maddeler sıralanabilir. İşte ozon tedavisi sonrası oluşabilecek yan etkiler;• Enfeksiyon• Alerjik reaksiyonlar,• Hipoventilasyon,• Nefes darlığı,• Görme bozuklukları• Kulak iltihabı