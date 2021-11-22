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Öğretmenler Günü Hediyesi Ne Olabilir? Öğretmenler Günü Hediyesi Yasaklandı Mı? Öğretmenler Günü Hediyesi Fikirleri

Öğretmenler gününün yaklaşmasıyla beraber çoğu öğrenci konu hakkında araştırmalara başladı . özellikle öğretmenler günü hediyesi ne olabilir ve öğretmenler günü hediye fikirleri sık sık araştırılır. Peki, öğretmenler günü hediyesi ne olabilir? öğretmenler günü hediyesi ne alınır? Öğretmenler günü hediyesi yasaklandı mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 22.11.2021 - 16:46 Güncelleme: 22.11.2021 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Öğretmenler Günü Hediyesi Ne Olabilir? Öğretmenler Günü Hediyesi Yasaklandı Mı? Öğretmenler Günü Hediyesi Fikirleri
Öğretmenler günün yaklaşmasıyla beraber çoğu öğrenci hediye araştırmasına başladı. Her sene 24 Kasım tarihinde kutlanması sebebiyle öğretmenlerini mutlu etmek isteyen çoğu öğrenci internet üzerinden öğretmenler günü hediye fikirleri konusunu araştırır. Çoğu öğrenci hediye almak istese de evde yapacağınız el yapımı hediyeler veya mektuplar da öğretmeninizi oldukça mutlu edebilir. Erkek ve kadın öğretmenler için ayrı ayrı olarak da araştırılan öğretmenler günü hediyesi ne olabilir ve öğretmenler günü hediyesi ne olabilir sorularına cevap için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


Öğretmenler Günü Hediyesi Ne Alınır?


Öğretmenler gününe sayılı günler kalmasıyla beraber çoğu kişi öğretmenler günü hediyesi ne alınır sorusuna cevap aramaya başladı. Özellikle öğretmenlerini mutlu etmek isteyen öğrenciler sık sık öğretmenler hediyesi ne olabilir sorusunu araştırıyor. İşte öğretmenler günü hediye fikirleri;

- Erkek öğretmenler için alınabilecek hediyeler arasında kol saati ve kravat sık sık tavsiye edilir. Ayrıca kahve içmeyi seven bir öğretmeniniz varsa kahve bardağı veya özel çekilmiş mis kokulu kahveler alabilirsiniz. En başarılı öğretmen yazan bir ödül veya komik hediyeler de tercih edebilirsiniz.
- Kadın öğretmenler için de fular veya parfüm sık tercih edilir. Bunun dışında bardak veya atkı alabilirsiniz. Çanta veya cüzdan da kadın öğretmeninize alabileceğiniz güzel hediye fikirleri arasındadır. Kolye, yüzük de aklınızda bulunduracağınız fikirler arasında yer alabilir. Ayrıca güzel bir çiçek buketiyle de öğretmeninizi oldukça mutlu edebilirsiniz.
Ayrıca diğer öğretmenler günü hediye fikirleri şu şekilde sıralanabilir;
• Öğretmenin isminin yazdığı termos
• Öğretmenlerle alakalı güzel bir söz içeren kupa bardak
• Özel isimli en iyi öğretmen ödülü
• Öğretmenler için duvar saati.
• Öğretmenlere özel isimli baskılı hediye seti
• İsimli su matarası
• Kişiye göre hazırlanmış fincan seti
• Baskı yapılmış bardak altlığı

Öğretmenler Günü Ne Zaman?


Öğretmenler Günü Ne Zaman?


Öğretmenler günü çoğu öğrenci ve öğretmen tarafından heyecanla beklenir.Öğretmenler günü ne zaman? Öğretmenler günü her sene 24 Kasım tarihinde kutlanır. 24 Kasım 1928 senesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği" ni kabul etmesi sebebiyle her sene 24 Kasım öğretmenler günü olarak kutlanır.

Öğretmenler Günü Hediyesi Yasaklandı Mı?


Öğretmenler günü için çoğu öğrenci hediye almak için araştırmalara başladı. Son zamanlarda sık sık tartışılan hediye konusu sebebiyle çoğu kişi öğretmenler günü hediyesi yasaklandı mı sorusunu sorar. Öğretmenler günü hediyesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmenlerin yüksek maddi değere sahip hediyeleri kabul etmemesi yönünde uyarıda bulunuldu. Bunun dışında normal hediyeler için herhangi bir açıklama yapılmadı. Bakanlık tarafından gönderilen yazı ise şu şekilde; “657 saylı Devlet Memurlar Kanunu’nun 29 uncu maddesinde; Devlet Memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri ve borç para istemeleri yasaklanmıştır.”


Öğretmenler Günü Ne Zaman?


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