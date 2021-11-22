İBB bursu ne Zaman Yatacak? İBB Bursu 1. Taksit Ne Zaman Ödenecek? İBB Bursu Yattı Mı?

İBB Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İBB Burs Başvuru Şartları







İBB Burs Başvurusu için İstenen Belgeler

Üniversite öğrencilerinin sıklıkla araştırdığı konular arasında da İBB bursu yer alıyor. Özelliklevesoruları en çok aratılanlar arasındadır. İBB bursu ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen destek ödemelerindendir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan burs başvuruları büyük ilgi görmüştü. Başvuruların ardından çoğu öğrenci sonuçlar hakkına merak sahibi olmaya başladı.vesoruları bu sebeple sık sık araştırılıyor.çoğu öğrencinin sabırsızlıkla araştırdığı gündem konuları arasında yer alıyor. Bu sebeple çoğu öğrencisorusuna cevap arıyor. İBB burs başvurularının alınmasının ardından çoğu öğrenci başvuru sonuçlarının açıklanacağı günü beklemeye başladı. İBB burs başvuru sonuçları bu sebeple sabırsızlıkla bekleniyor. Başvuruların 22 Ekimde bitmesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağıyla alakalı bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz. Geçen sene başvuruların alınmasının ardından sonuçlar 10 Kasım günü açıklanan sonuçların bu sene de aynı şekilde kasım ayı içinde açıklanması bekleniyor. Başvuruların neye göre sonuçlanacağı da merak konusu halindedir. Değerlendirme yapılırken ‘Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri’ne göre yapılacağı belirtilenler arasındadır. Değerlendirme komisyonu tarafından verilen karara göre burs almaya hak kazanan öğrenciler açıklanacaktır. İstenen evrak ve belgelerin tamamlanması ve bilgi yanlışlığının bulunmaması bu konuda büyük önem taşır.da çoğu üniversite öğrencisinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. İBB burs başvuru şartları şu şekilde belirtiliyor;*T.C. vatandaşı olmak• Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *• Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak• Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak• Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak• Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması• Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmakBu şartlara uymayan kişilerin başvuru yapması mümkün değildir. Özellikle İBB bursuna kimler başvuramaz sorusu da oldukça merak ediliyor. Bu soru için verilen cevap ise şu şekildedir;• Açık öğretimde okuyanlar• Uzaktan öğretim görenler• Ücretli değişim programında bulunanlar• 25 yaşından büyükler• Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar• Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler• Yüksek lisans ve doktora öğrencileriBu kriterlere sahip öğrenciler İBB burs başvurusu yapmazlar.de bu süreçte oldukça merak ediliyor. Her sene yapılan başvurularda eğer gerekli şartları taşıyorsanız şu belgelere sahip olmanız gerekir;• Nüfus cüzdanı fotokopisi• Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge• Vukuatlı Nüfus kayıt örneği• Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript• Bursluluk belgesi• Disiplin belgesi• Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)• Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi• Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgelero Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.o Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.o Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.• Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge• Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi• Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.