Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Emekli Maaşı Zammı Ne Kadar? 2002 Emekli Zammı Ne Kadar?
Emekli maaşı yılın son aylarına gelinmesiyle sık sık merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu sebeple en çok merak edilen konular arasında emekli zammı ne kadar sorusu yer alır. Peki, emekli zammı ne kadar? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Emekli maaşı için beklenen zam için çoğu vatandaş geri sayıma başladı. Ocak ayının gelmesiyle beraber yeni emekli maaşlarının uygulanacak olması sebebiyle çoğu kişi gündemi yakından takip diyor. Emekli maaşı ne kadar olacak ve 2022 emekli zammı ne kadar sorusu bu sebeple oldukça soruluyor. SSK ve BağKur tarafından emekli olan kişilerin maaşlarına yapılacak zam oranı tahmin edilmeye başladı. Yüzde 9.17 veya yüzde 10.01 olarak tahmin edilen zam oranı sebebiyle maaşların yaklaşık 750 lira civarında artış yaşaması bekleniyor. Emekli maaşı ne kadar olacak ve 2022 emekli zammı ne kadar sorularına cevap için haberimizi takip edebilirsiniz.
2022 Emekli Ocak Zammı Ne Kadar?
SSK ve BağKur tarafından emekli olan vatandaşlar emekli maaşı hakkında çıkan haberleri ilgiyle takip ediyor. 2022 Ocak emekli zammı ve emekli maaşı ne kadar olacak sorusu bu sebeple sık sık aratılanlar arasında yer alıyor. Sene sonuna gelinmesiyle beraber kasım ve aralık aylarında emekli maaşıyla ilgili daha net bir karara varılması bekleniyor. Emekli maaşının 4 aylık zam oranları belirlendi. Zam oranının 6.72 olarak belirlendi. Kasım ve aralık aylarının da enflasyon oranları ilave edilerek net bir rakama ulaşılması beklenenler arasında yer alıyor. Enflasyonun artması 2022 emekli zammı için de büyük önem taşır. Artan enflasyon sonucunda emekli maaşına zam yapılacak. Emekli maaşı için 4 aylık zamda kesin karara varıldı. Şuan ki zam oranının 6.72 olduğu biliniyor. Merkez Bankası’nın yaptığı açıklama sonrasında 6 aylık enflasyonun 9.17 olacağı tahmin ediliyor. Enflasyonun bu oranı da aşması sonucunda maaşa daha da fazla zam yapılması da olası ihtimaller arasında yer alıyor.
2022 Ocak Memur Zammı Ne Kadar?
Memur ve memur emeklilerinin de sıklıkla araştırdığı 2022 Ocak memur zammı ne kadar sorusunun cevabı da belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranının yüzde 5 olacağı kesinleşti. Bu oranın üzerine enflasyon farkının da eklenmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin 3.72 oranında zam alacağı belirlenmişti. Kasım ve aralık ayının verilerinin de eklenmesiyle beraber yüzde 3 oranında zamma far eklendiği zaman Ocak zammının 11.17 olması bekleniyor.
2022 Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?
4 aylık enflasyonun sonucunda en düşük emekli maaşları belirlendi. 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Kasım ve aralık aylarında oluşan farkın da eklenmesiyle netleşecek maaşlar şimdilik 4 aylık enflasyona göre belirlendi. Memur emeklisinin en düşük emekli maaşı 3,561 liradır. SSK taban maaşı ise 2800 liradır. Bağ-Kur esnaf maaşının ise 2.508 lira olduğu belirtilenler arasındadır.
Emekli Zam TablosuEmekli zam tablosu da oldukça merak edilen konular arasındadır. Şu anki emekli maaşının %9.17 olmasıyla tablo şu şekildedir;
Ocak Temmuz
Müsteşar (1/1) 10.886 11.806
Genel müdür (1/1) 9.622 10.435
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.692 4.004
Memur (Lisans - 1/4) 3.612 3.918
Öğretmen (1/4) 3.715 4.029
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.307 6.840
Başkomiser (1/4) 3.842 4.167
Polis memuru (8/1) 3.842 4.167
Hemşire (Lisans - 1/4) 3.611 3.916
Mühendis (1/4) 4.531 4.913
Teknisyen (Lise -1/4) 3.153 3.419
Profesör (1/4) 8.618 9.346
İmam-hatip 3.715 4.029
Avukat (1/4) 3.715 4.029
En düşük memur emeklisi 3.021 3.276