Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Emekli Maaşı Zammı Ne Kadar? 2002 Emekli Zammı Ne Kadar?



2022 Emekli Ocak Zammı Ne Kadar?

2022 Ocak Memur Zammı Ne Kadar?



2022 Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

Emekli Zam Tablosu

Emekli maaşı için beklenen zam için çoğu vatandaş geri sayıma başladı. Ocak ayının gelmesiyle beraber yeni emekli maaşlarının uygulanacak olması sebebiyle çoğu kişi gündemi yakından takip diyor.vesorusu bu sebeple oldukça soruluyor. SSK ve BağKur tarafından emekli olan kişilerin maaşlarına yapılacak zam oranı tahmin edilmeye başladı. Yüzde 9.17 veya yüzde 10.01 olarak tahmin edilen zam oranı sebebiyle maaşların yaklaşık 750 lira civarında artış yaşaması bekleniyor.vesorularına cevap için haberimizi takip edebilirsiniz.SSK ve BağKur tarafından emekli olan vatandaşlar emekli maaşı hakkında çıkan haberleri ilgiyle takip ediyor.vek sorusu bu sebeple sık sık aratılanlar arasında yer alıyor. Sene sonuna gelinmesiyle beraber kasım ve aralık aylarında emekli maaşıyla ilgili daha net bir karara varılması bekleniyor. Emekli maaşının 4 aylık zam oranları belirlendi. Zam oranının 6.72 olarak belirlendi. Kasım ve aralık aylarının da enflasyon oranları ilave edilerek net bir rakama ulaşılması beklenenler arasında yer alıyor. Enflasyonun artması 2022 emekli zammı için de büyük önem taşır. Artan enflasyon sonucunda emekli maaşına zam yapılacak. Emekli maaşı için 4 aylık zamda kesin karara varıldı. Şuan ki zam oranının 6.72 olduğu biliniyor. Merkez Bankası’nın yaptığı açıklama sonrasında 6 aylık enflasyonun 9.17 olacağı tahmin ediliyor. Enflasyonun bu oranı da aşması sonucunda maaşa daha da fazla zam yapılması da olası ihtimaller arasında yer alıyor.Memur ve memur emeklilerinin de sıklıkla araştırdığısorusunun cevabı da belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranının yüzde 5 olacağı kesinleşti. Bu oranın üzerine enflasyon farkının da eklenmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin 3.72 oranında zam alacağı belirlenmişti. Kasım ve aralık ayının verilerinin de eklenmesiyle beraber yüzde 3 oranında zamma far eklendiği zaman Ocak zammının 11.17 olması bekleniyor.4 aylık enflasyonun sonucunda en düşük emekli maaşları belirlendi.Kasım ve aralık aylarında oluşan farkın da eklenmesiyle netleşecek maaşlar şimdilik 4 aylık enflasyona göre belirlendi. Memur emeklisinin en düşük emekli maaşı 3,561 liradır. SSK taban maaşı ise 2800 liradır. Bağ-Kur esnaf maaşının ise 2.508 lira olduğu belirtilenler arasındadır.da oldukça merak edilen konular arasındadır. Şu anki emekli maaşının %9.17 olmasıyla tablo şu şekildedir;Ocak TemmuzMüsteşar (1/1) 10.886 11.806Genel müdür (1/1) 9.622 10.435Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.692 4.004Memur (Lisans - 1/4) 3.612 3.918Öğretmen (1/4) 3.715 4.029Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.307 6.840Başkomiser (1/4) 3.842 4.167Polis memuru (8/1) 3.842 4.167Hemşire (Lisans - 1/4) 3.611 3.916Mühendis (1/4) 4.531 4.913Teknisyen (Lise -1/4) 3.153 3.419Profesör (1/4) 8.618 9.346İmam-hatip 3.715 4.029Avukat (1/4) 3.715 4.029En düşük memur emeklisi 3.021 3.276