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TOKİ’den Nasıl Ev Alınır? TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir? TOKİ Başvuru Nerden Yapılır?

TOKİ dar ve orta gelirli aileler için yaptığı evleri satışa sunmasıyla sık sık konuşuluyor. Çoğu ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ'den ev nasıl alınır ve TOKİ başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap aramaktadır. Peki, TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ'den nasıl ev alınır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 21.11.2021 - 12:15 Güncelleme: 21.11.2021 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
TOKİ’den Nasıl Ev Alınır? TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir? TOKİ Başvuru Nerden Yapılır?
TOKİ ev sahibi olamayan vatandaşlar için yardım sağlama amacıyla yapılan konutlardandır. Bu sebeple dar gelire sahip olan çoğu kişi TOKİ’den nasıl ev alınır sorusunu araştırıyor. Uygun ödeme sistemiyle sadece dar gelirli aileler arasında yapılan kura yöntemiyle çoğu kişinin sıkıntı çekmeden ev sahibi olmasına yardımcı olan TOKİ yeni satışlarıyla gündeme geliyor. Birçok ilde yaptığı konutların bitirilmesinin ardından çoğu kişi TOKİ’den nasıl ev alınır ve TOKİ başvuru şartları nelerdir sorusuna cevap arıyor. TOKİ hakkında merak edilenler için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


TOKİ’den Nasıl Ev Alınır?



TOKİ ev alamayan birçok vatandaşın imdadına koşuyor. İlk yapıldığı andan itibaren dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasına yardımcı olmasıyla oldukça takip edilmektedir. Bu sebeple yeni evlerin satışa çıkmasıyla beraber çoğu kişi TOKİ’den nasıl ev alınır ve TOKİ başvuru şartları nelerdir sorusuna cevap aramaktadır. TOKİ’den ev almak için bazı şartların karşılanması gerekiyor. Bu şartları sağlayan kişiler e-Devlet üzerinden yapılan başvurudan sonra kura sistemine göre ev sahibi olmaya hak kazanabilirler.


TOKİ Başvuru Şartları



Asıl amacı dar ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olmasını sağlamak olduğu için bazı şartların sağlanması gerekir. TOKİ başvuru şartları nelerdir sorusu da bu sebeple oldukça merak edilmektedir. Yayınlanan TOKİ başvuru şartları şu şekilde;

-T.C. vatandaşı olması,

-Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması

-Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

-Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

-Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması

-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL olması (İstanbul ilinde gelir şartı 7.000 TL olarak uygulanır)

-Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekir.

TOKİ'den ev nasıl alınır?

TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?


TOKİ’den ev almak isteyen çoğu vatandaş TOKİ başvurusu nasıl yapılır ve TOKİ başvurusu nereden yapılır sorusuna cevap arar. Başvuru şartlarını sağladığınızdan eminseniz TOKİ tarafından belirlenen peşinatı Halkbank veya Ziraatbank’tan yatırmanız gerekecektir. Aldığınız dekontla beraber başvuru formunu doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.


TOKİ'den ev nasıl alınır?

TOKİ’den Kurasız Ev Nasıl Alınır?


TOKİ’den ev almak için başvuru tarihlerini kaçırdıysanız veya gerekli işlemleri uygulayamadıysanız yine de TOKİ’den ev almanız mümkün olacaktır. TOKİ’den kurasız ev nasıl alınır sorusu bu sebeple oldukça araştırılmaktır. TOKİ’nin sitesinde yer alan açık satış bölümünden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru için verilecek olan peşinat ise daire fiyatının yaklaşık %10’u ile %15’i arasındadır.


TOKİ Başvuru Ücreti Ne Kadar?


TOKİ başvuru ücreti dairelerin türüne göre değişiklik gösterir. Bu sebeple başvuru ücretini TOKİ tarafından belirlendiği şekilde Halkbank ve Ziraatbank üzerinden yatırabilirsiniz.



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