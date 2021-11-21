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Lütfü Türkkan Kimdir? Lütfü Türkkan Kaç Yaşında? Lütfü Türkkan Hayatı

7 Kasım günü Meral Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında yaşanan küfür olayının ardından Lütfü Türkkan ülke gündeminde bomba gibi düştü. Şehit yakınına ettiği küfür sebebiyle çoğu kişinin tepkisine neden olan Türkkan sosyal medyada sık sık aratılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Lütfü Türkkan kimdir? Lütfü Türkkan nereli? Lütfü Türkkan kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Ekleme: 21.11.2021 - 09:34 Güncelleme: 21.11.2021 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Lütfü Türkkan Kimdir? Lütfü Türkkan Kaç Yaşında? Lütfü Türkkan Hayatı
Küfür olayıyla ismi duyulan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan gündemden düşmemeye devam ediyor. Şehit yakını olduğunu belirten bir vatandaşa küfür etmesi üzerine tüm ülkenin gündemine oturmuştu. Yaşanan olayın ardından görevden alınan Türkkan'ın yaşamı da çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Lütfü Türkkan kimdir ve Lütfü Türkkan nereli sorusu ise en çok araştırılan konular arasında. Lütfü Türkkan kimdir ve Lütfü Türkkan hayatı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Lütfü Türkkan Kimdir?


Lütfü Türkkan şehit yakını olduğunu belirten bir vatandaşa küfür etmesiyle oldukça gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Lütfü Türkkan kimdir ve Lütfü Türkkan kaç yaşında soruları da oldukça merak edilmektedir. Lütfü Türkkan 5 Şubat 1959 doğumludur. Lütfü İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu mezunudur. Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden de mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Doce Golcev Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Bir cam şirketinde iş hayatına başlamıştır. Türkkan Uluslararası Nakliyat Firmasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak kariyerini devam ettirmiştir. 1997 yılında ise TÜGMAD Türkkan Gıda Mad. San. ve Tic. A.Ş'yi kurmuştur. Ardından Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği yapmıştır. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği dışında birçok yerde üyeliği bulunur. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komite üyeliği de belirtilenler arasındadır. Bursaspor As Başkanlığı, Vardar Spor ve Karagümrükspor Başkanlığı, Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği ve Rumeli Eğitim Vakfı gibi kurumlarda başkanlık görevinde bulundu. 2011 senesinden 2015' kadar MHP Kocaeli Milletvekili olarak çalıştı. İYİ Parti kuruluşunda büyük rol aldı. Bu sebeple İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda görevine devam etti. 5 Nisan 2018'de ise, Basın Yayın ve Medya sorumlusu olarak Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2018 senesinde Kocaeli Milletvekili olarak seçildi. Evli olan Türkkan ayrıca 4 çocuk babasıdır.


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LÜTFÜ TÜRKKAN KÜFÜR OLAYI

Olay Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında meydana geldi. Esnafı ziyaret ederken şehit yakını olduğunu iddia eden Tahir Gümren ile karşılaştı. Tahir Gümren'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı eleştiriler sırasında Lütfü Türkkan da oradaydı. Tahir Gümren'i bir süre dinleyip ardından küfür etmesiyle çoğu kişinin tepki topladı. Videonun hızla sosyal medyada yayılarak gündeme bomba gibi düştü. Birçok vatandaşın tepkisiz kalmayarak Türkkan'ı kınaması üzerine İYİ Parti tarafından görevinden alındığı belirtildi. Olayların ardından Tahir Gümren ise şu açıklamada bulundu;

'Benim abimin canı yanmış tabi ki de orada onu söyleyecek. 5 dakika ara ile farklı farklı konuşursan tepki gösteririm tabi. Yolunu seç, milliyetçiysen, biz milliyetçinin kralıyız. Bizim şehidimizin cenazesi dördüncü gün kaldırıldı. Şimdi, hemen araştırsınlar. Nasıl bu cenaze kalktı, kaç günde kalktı? Bütün raporlar dahil her şey var. Bizim her şeyimiz ortada, gizlimiz saklımız yok. Bugün abimin telefonu alınıp araştırılmış ve bir şey yok. Her şey ortada. Abimin bir küfrü, hakareti yok. Çıkıp birde partisinden özür diliyor, genel başkanından özür diliyor. Biz böyle bir özrü kesinlikle kabul etmiyoruz. Öyle söverek ederek olmuyor. Namus kolay bir şey değil. Meral Akşener gittiği her yerde bacım bacım diyor. Orada deseydi ya, sen milletin bacısına neden sövüyorsun diye. Genel başkanı deseydi ya. Bacılık, namus bu kadar kolay değil. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Bu durum çoluk çocuğumu bu kadar ağlattı'

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Lütfü Türkkan Aslen Nereli?


Lütfü Türkkan'ın son zamanlarda sık sık gündeme gelmesiyle beraber çoğu kişi Lütfü Türkkan aslen nereli sorusunu sorar. Lütfü Türkkan aslen İstanbulludur. 5 Şubat 1959 yılında dünyaya gelen Lütfü Türkkan şu an 62 yaşındadır.

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