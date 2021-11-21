Güniz Akkuş Kimdir? Güniz Akkuş Yakalandı Mı? Güniz Akkuş Sevgilisi Kim?



Güniz Akkuş Yakalandı Mı?

Güniz Akkuş Kimdir?



Güniz Akkuş Sevgilisi



Güniz Akkuş Kaç Yaşında?

Kendisi gibi suç örgütü lideri olan Sedat Peker’e yaptığı tehdit konuşmasıyla gündeme gelen Güniz Akkuş sosyal medyada sık sık paylaşılan isimler arasında yer alıyordu. ‘Hanımağa’ lakabıyla tanınan Güniz Akkuş İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Hakkında birçok suçtan dolayı tutuklama kararı çıkarılan Güniz Akkuş hakkında birçok kişi araştırma yapıyor. Özellikle Güniz Akkuş kimdir ve Güniz Akkuş yakalandı mı soruları bugün yaşanan olayların ardından sık sık aratılıyor.vehakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Sosyal medyada sık sık konuşulan çete lideri Güniz Akkuş hakkında çıkan haberler sonrası çoğu kişisorusunu araştırmaya başladı. Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" suçları sebebiyle tutuklanarak göz altına alınan ‘Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş tutuklanarak adliyeye sevk edildi. Ayrıca çetenin diğer yöneticilerinden olan Mustafa Kemal Y. ‘de tutuklanarak göz altına alındı.Güniz Akkuş’un yakalanmasıyla alakalı çıkan haberlerden sonraveoldukça merak ediliyor. Güniz Akkuş Almanya doğumludur. 15 yaşında ailesiyle beraber geldiği tatilde motorlu polisleri görüp etkilenmiştir. Daha sonra ailesini ikna ederek polis olmak için Türkiye’ye dönmüştür. Ardından İzmir'de bulunan Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olarak polislik kariyerine başlamıştır. Daha sonra Narkotik Şube Müdürlüğü’nde göreve başlayan Güniz Akkuş başına buyruk ve asi olarak adlandırılıyordu. Amiri ile tartışması sonucu önce Kilis’e sürgün edildi. Ardından görevden ihraç edildi. Güniz Akkuş görevden alınmasının ardından haraç almak için bir çete oluşturmuştur. Reina’ya yapılan silahlı saldırının da Güniz Akkuş’un çetesi tarafından yapıldığı bildirilenler arasında yer alıyor. 3 yıl hapis cezası aldıktan sonra umreye giderek yeni bir hayata başladığını belirtse de aynı hayatına devam etmiştir.de çoğu kişinin merak ettiği konulardandır. 2012 senesinde bir evlilik yaptığı ve 2015’te boşandığı belirtilenler arasında yer alıyor. Evlendiği kişinin İspanya uyruklu biri olduğu da bu bilgiler arasındadır.Güniz Akkuş hakkında en çok merak edilen sorulardan biri desorusudur. Güniz Akkuş 1976 Almanya doğumludur. Güniz Akkuş’un şu anki yaşı 44’tür.Güniz Akkuş’un sosyal medyada ilk olarak tanındığı olay Sedat Peker’e karşı olan tehdidiydi. Bu tehditten sonra gündemde hızla yükselerek çoğu kişinin konuşmasına neden olmuştur. Güniz Akkuş Sedat Peker’e sosyal medya üzerinden şu sözleri söylemişti; “Bana bak Sedat, sana 10 gün müddet veriyorum. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa gerçek vatan sevdalıları kardeşim bir gece ansızın senin ziyaretine gelecek..”