Başörtüsü Yasağı Ne Zaman Kalktı? Baş örtüsü Yasağı Nasıl Geldi?



Başörtüsü Yasağı Nasıl Geldi?

Başörtüsü Yasağı Ne Zaman Kalktı?





Başörtüsü Yasağı Kim Getirdi?

Eski zamanlarda birçok tartışmaya konu olan başörtüsü yasağı hakkında detaylar sürekli merak ediliyor. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü yasağıyla ilgili helalik istemesinin ardından eski yaşananlar akıllara geldi. Bu sebeple çoğu kişivesorularına cevap aramaktadır. Üniversite öğrencilerinin büyük bir kısmının da tepkisini çeken ve büyük tartışmalara konu olan bu durum sıklıkla araştırılıyor.vesorularına cevap için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Geçmiş zamanların en büyük tartışma konusu olan başörtüsü yasağı hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan helalleşme açıklaması sonrası çoğu kişivegibi soruların cevabını merak ediyor. İlk anayasanın çıktığı zamanda başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değildi. Fakat devlet dairelerinde veya üniversitelerde başörtüsü takan herhangi bir kişi de bulunmuyordu. 1960 senesinin başında üniversiteye giden öğrenci sayısı arttı. Bu sebeple ilk başörtüsü tartışmaları bu noktadan itibaren başladı. Başörtüsü yasağı için iki önemli tarih bulunur. Bu tarihlerden ilki 1980 darbesidir. Darbeden sonra çıkarılan yönetmelik sebebiyle 31 sene boyunca kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsü yasağı getirildi. Bu tarihin ardından 28 Şubat’ta yaşananlar başörtüsü yasağının son noktası oldu. İstanbul Üniversitesi Rektörü başörtüsünü yasakladığını duyurdu. 1998 senesinde gerçekleşen bu olay o zamanlar üniversitede okuyan binlerce başörtülü kadını ilgilendiriyordu. Başörtüsüyle okula girmek isteyen kişiler içeri alınmadı. Güvenlik tarafından ikna odalarına alınan bu kişilerden bazıları başlarını açmak zorunda kaldı. Bu olay bazı öğrencilerin de okul hayatına veda etmesine neden oldu. Maddi imkanı olan kişiler de yurtdışında okumayı tercih etti.Başörtüsü yasağı büyük olayların yaşanmasına sebep olduktan sonra yürürlükten kaldırıldı.sorusu da bu sebeple oldukça merak ediliyor. AK Parti iktidara geldiği senede baş örtüsüyle ilgili bir karar alınmadı. Bu süreçte bazı aşamaların tamamlanması gerekiyordu. Olayın etkileri hala hafiflemediği için yeni tartışmaların ortaya çıkması söz konusuydu. Başörtüsü yasağıyla ilgili adımlar yüksek mahkeme kararlarıyla engelleniyordu. 2007 senesinde ise YÖK başkanının değişmesiyle üniversitelerdeki başörtüsü yasağının ortadan kaldırılması sağlandı.Başörtüsü yasağının detaylarının öğrenilmesinin ardından çoğu kişisorusuna cevap aramaktadır. 1982 senesinde YÖK tarafından yayınlanan genelge ile başörtüsü yasağı ortaya çıkmıştır. Sonraki süreçlerde büyük tartışmalara neden olsa da üniversitelerdeki başörtüsü yasağı 2007 senesinde kalmıştır.