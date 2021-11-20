Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü? Kardeşlerim dizisi Kadir diziden ayrıldı mı?

Kardeşlerim Dizisi Kadir Öldü Mü?

Kardeşlerim Kadir Diziden Ayrılıyor Mu?

Kardeşlerim Son Bölümde Neler Oldu?



dizisi ilk yayınlandığı günden itibaren dokunaklı sahneleri ile seyirciyi ekrana kilitlemiş ve bugün ekrana yeni bir bölüm getirse de dizide Kadir karakterinin kaza geçirmesi gündeme bomba gibi düştü. Halit Özgür Sarı'nın hayat veren karakteri Kadir kısa sürede sevildi. Aynı zamanda fragmanın yayınlanmasıyla birlikte '?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde tüm sorular yanıt bulacak. PekiBir gün önce yayınlanan 'Kardeşim'in 28. bölümünün ardından 29. bölüm için yeni fragman heyecan verici. Kadir ve Akif'in yüz yüze fotoğrafının ardından Ömer'in 'Kardeşime bir şey oldu' ve 'başın sağolsun' açıklamaları Kadir'in gelişimini merak edilen bir soru haline getirdi.Kadir'in gelişimi ve Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı'nın akıbeti dizinin yeni bölümünde belirlenecek.Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.