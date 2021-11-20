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Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü? Kardeşlerim dizisi Kadir diziden ayrıldı mı?

ATV ekran rekoru kıran Cumartesi dizisi 'Kardeşlerim'de Kadir'in karakterinin kaza yapmasının ardından izleyiciler pek çok soruya yanıt aramaya başladı. Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Peki Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü? Kardeşlerim dizisi Kadir diziden ayrıldı mı?

Ekleme: 20.11.2021 - 14:29 Güncelleme: 20.11.2021 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü? Kardeşlerim dizisi Kadir diziden ayrıldı mı?
Kardeşlerim dizisi ilk yayınlandığı günden itibaren dokunaklı sahneleri ile seyirciyi ekrana kilitlemiş ve bugün ekrana yeni bir bölüm getirse de dizide Kadir karakterinin kaza geçirmesi gündeme bomba gibi düştü. Halit Özgür Sarı'nın hayat veren karakteri Kadir kısa sürede sevildi. Aynı zamanda fragmanın yayınlanmasıyla birlikte 'Kardeşlerim' dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden mi ayrıldı yoksa ayrılmadı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde tüm sorular yanıt bulacak. Peki Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü? Kardeşlerim dizisi Kadir diziden ayrıldı mı?

Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü? Kardeşlerim dizisi Kadir diziden ayrıldı mı?

Kardeşlerim Dizisi Kadir Öldü Mü?


Bir gün önce yayınlanan 'Kardeşim'in 28. bölümünün ardından 29. bölüm için yeni fragman heyecan verici. Kadir ve Akif'in yüz yüze fotoğrafının ardından Ömer'in 'Kardeşime bir şey oldu' ve 'başın sağolsun' açıklamaları Kadir'in gelişimini merak edilen bir soru haline getirdi.

Kardeşlerim Kadir Diziden Ayrılıyor Mu?


Kadir'in gelişimi ve Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı'nın akıbeti dizinin yeni bölümünde belirlenecek.

Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü? Kardeşlerim dizisi Kadir diziden ayrıldı mı?

Kardeşlerim Son Bölümde Neler Oldu?


Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.


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