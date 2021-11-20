İYİ Parti dününü bugününü karıştırdı: Aytun Çıray üç yıl önceki Kocaeli mitingini 'bugünkü Denizli mitingi' diye paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Denizli'de bir miting düzenledi. Mitingle ilgili paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray ise, 2018 yılındaki Kocaeli mitinginden bir fotoğrafı bugün çekilmiş gibi Twitter hesabından paylaştı. Çıray, paylaşımında "Siz meydanları artarak doldurun Meral Akşener sandığı getirir. Teşekkürler Denizli" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Denizli'de 29 Ekim Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise mitingle ilgili paylaşım yaparken 2018 Haziran'ında Kocaeli'de yapılan mitingde çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.Çıray, paylaşımında 'Siz meydanları artarak doldurun, Meral Akşener sandığı getirir. Teşekkürler Denizli.' ifadelerini kullandı.Çıray'ın paylaştığı fotoğrafı İYİ Parti Urla İlçe Başkanlığı'nın 'Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in bugünkü Kocaeli mitingi. Hınca hınç dolu bir miting. Dip dalgası kendini göstermeye başladı' notuyla üç yıl önce paylaştığı görüldü.