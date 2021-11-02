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Milyonlarca kişi için büyük fırsat: Emeklilik için başlangıç sayılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi 2021-2023" kapsamında milyonlarca gence hem iş hem de sosyal haklar konusunda önemli uygulamalar devreye giriyor. Bugün itibariyle sayısı 1.5 milyona ulaşan staj yapan gençlerin mezuniyet sonrası işgücüne katılımını daha cazip hale getirilecek. Staj döneminde sadece sağlık sigortasının değil emeklilik sigorta priminin de başlatılması konusunda adım atılacak.

Milyonlarca kişi için büyük fırsat: Emeklilik için başlangıç sayılacak
Ekleme: 2.11.2021 - 08:58 Güncelleme: 2.11.2021 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Milyonlarca kişi için büyük fırsat: Emeklilik için başlangıç sayılacak
Üniversiteli gençlerin istihdamını artırmak, kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yeteneklere ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla yetenek yönetim sistemi teşvik edilecek. Öğrencilere uzun dönem staj ve yarı zamanlı istihdam imkânı sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Kamuda kısmi süreli istihdam edilmesini sağlayacak bir sistem kurulacak. Üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri öncesinde deneyim kazanması amacıyla yarı zamanlı olarak istihdam edilebilecekleri bir sistem inşa edilmesi üzerinde çalışmalar yapılacak.

TEKNOLOJİDE SÜRE 1 YIL UZATILABİLECEK

Zorunlu stajlar için geçerli haklar gönüllü stajlar içinde geçerli olacak şekilde genişletilecek. Orta öğretim ve yükseköğretim için ayrı ayrı olmak üzere, toplamda en fazla 2 şirket değiştirme hakkı olacak şekilde staj süresi teknolojiyle ilgili olması durumunda 12 aya, diğer durumlarda 6 aya uzatılabilecek. Staj döneminde sadece sağlık sigortasının değil emekliliğinin de başlatılması konularının değerlendirilmesi için çalışma grubu oluşturulacak.

Mevcut uygulamada staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü bu süreçte emeklilik için prim yatırılmıyor. Bu nedenle de ilk işe girilen tarihten itibaren emeklilik hesabı yapılıyor. Yeni düzenleme ile artık emeklilik hesabı staja başlanan tarih itibariyle yapılabilecek. Sadece çalışmaya başlamadan eğitim döneminde yapılan staj borçlanma konusunda annelere ayrıcalık sağlıyor

İSTİHDAM TECRÜBESİ KAZANDIRILACAK

Yükseköğretim öğrencilerinin gerçek iş ortamlarında uygulamalı eğitim yapmaları desteklenecek. Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak için spor bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilere nitelikli staj yaptırılacak. Yapılacak bu stajla öncelikli olarak gençlere istihdam tecrübesi kazandırılacak, kariyer planlarını şekillendirmeleri sağlanacak. Mesleki eğitim programları belirlenecek, bu programlarda öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj yapmaları teşvik edilecek.

GENÇLER ASKERDE İŞ SAHİBİ OLACAK

Silah altında olan gençlere meslek sahibi olmaları için çeşitli işkollarında sertifikalı eğitimler verilmesi sağlanacak. En az ortaöğretim mezunu silahaltında olan gençlere, çeşitli işkollarında (bahçıvanlık, kaynakçılık, elektrik, iş makineleri operatörlüğü gibi) beceri kazandırılarak, sertifika ve meslek sahibi olabilmeleri için kurslar düzenlenecek.

Kırsal alanda yaşaya gençlerin bilgi becerilerini geliştirecek, bölge ihtiyaçlarını ve yeni teknolojileri içeren programalar, teşvikler ve yeni iş alanları geliştirilecek.

TÜİK'TEN İSTİHDAM İZLEME ARAŞTIRMASI

Öğrencilerin, mezunların yükseköğretim (önlisans ve lisans) bölümlerine ilişkin bilgilerini artırmak amacıyla 'EMezun Kariyer Aracı' oluşturulacak ve bu portalın online kullanıma açılacak. TÜİK düzenli olarak yükseköğrenim mezunlarının işgücü piyasasında yer alıp almadıkları, hangi sektörlerde çalıştıkları, mezun oldukları alan doğrultusunda çalışıp çalışmadıkları konularını içeren istihdam izleme araştırmaları yapılacak. Türk-İş, Hak-İş gençlere bilgiye ulaşma becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verecek.

SIFIR ATIK YÖNETİMİNE KATILACAKLAR

Yerel yönetimlerde sıfır atık yönetimi sürecinde yeni mezun olmuş kişilerin çalıştırılması aracılığıyla gençlerin kariyer planlamaları desteklenecek. Sıfır Atık Projesinin yaygınlaştırılması sürecinde kapasitenin güçlendirilmesi ve istihdam sağlanması amacıyla çalışmalar yapılacak. Genç eğitimli personele iş imkânı sağlanarak gençlerin iş dünyasına hazır hale gelmesi sağlanacak.
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