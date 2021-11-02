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Matcha Çayı Nedir? Matcha Çayı Faydaları

Matcha çayı bir anda popülerleşen ve tüketimi giderek artmaya devam eden sağlıklı bitki çaylarından birisidir. Çok fazla bilinmemesi sebebiyle matcha çayı nedir ve matcha çayı faydaları nelerdir soruları çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, matcha çayı nedir? Matcha çayı nasıl yapılır? Matcha çayı faydaları ve zararları nelerdir? İşte merak edilenler…

Ekleme: 2.11.2021 - 13:12 Güncelleme: 2.11.2021 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Matcha Çayı Nedir? Matcha Çayı Faydaları
Matcha çayı ismini sık sık duyduğumuz bir çay çeşididir. Matcha sadece çay olarak tüketilmemektedir. Farklı tatlı tariflerinde veya kahve türlerinde de matcha ile karşılaşabiliriz.
Matcha çayı faydaları ve matcha çayı nasıl demlenir soruları da bu sebeple çoğu kişi tarafından merak edilen sorulardandır. Aynı matcha çayı zararları da tüketimine ve kişiden kişiye bağlı bir şekilde ortaya çıkabilmektedir.

Matcha Çayı Nasıl Demlenir?


Matcha çayı çoğu kişinin merak ettiği ve adını sıkça duyduğu bir çay türüdür. Özellikle matcha çayı nedir sorusu ülkemize de giriş yapmasıyla gündeme gelmiştir. Matcha çayı yaprakları genelde güneş ışığından uzak tutulmak için üstü kapatılarak bekletilir. Yaklaşık 20-25 gün bu şekilde durur. Böylece matcha içindeki yeşil rengi sağlayan klorofil miktarı artmaktadır.

Matcha Çayı Faydaları Nelerdir?


Matcha çayı sağlık açısından birçok fayda bulundurmaktadır. Matcha çayı içindeki antioksidan sayesinde bağışıklık sistemine fayda sağlar. Özellikle grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Matcha çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir;

- A, C, E ve B vitaminleri içermektedir. Aynı zamanda içeriğindeki magnezyum, çinko ve selenyum sayesinde yeşil çaydan çok daha faydalı olmaktadır.
- İçindeki antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlar.
- Kolesterole iyi gelir ve tansiyonu düzenler
- Konsantrasyonun sağlar
- Kansere karşı çok etkilidir.
- Kalp ve damar hastalıklarını engeller.
- Metabolizmayı hızlandırır.




Matcha Çayı Nasıl Demlenir?

 

Matcha çayı çok uğraştırıcı ve beklenmesi gereken bir çay değildir. Genellikle siyah çay veya diğer bitki çayları gibi uzun süreler demlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu sebeple matcha çayı nasıl demlenir sorusu çoğu kişinin merak ettiği konular arasında yer almaktadır.
Bir çay kaşığı kadar aldığımız matcha çayını kaynar suya ekleyerek iyice karıştırın. Bu şekilde matcha çayınız hazır olacaktır. Dilerseniz diğer yarısına da süt ilave ederek güzel bir matcha latte de hazırlayabilirsiniz.




Matcha Çayı Ne Zaman İçilmeli?


Matcha çayı yemeklerden sonra içilmesi gereken bir çaydır. Fakat diyet yapıyorsanız veya kilo kontrolü sağlamak istiyorsanız yemekten 1 saat önce de tüketebilirsiniz. Matcha çayı ne zaman içilmeli sorusu için spesifik bir saat söz konusu değildir. Günde en fazla iki fincan kadar tüketilmesi gerekmektedir.

 


Matcha Çayı Zararları Nelerdir?

 

Matcha çayı bir anda patlayan ve giderek popülerleşmeye devam eden bir çay olması sebebiyle tamamen araştırılmamıştır. İçinde yüksek miktarda antioksidan bulunması sebebiyle zaman zaman matcha çayı zararları ortaya çıkabilmektedir.
Matcha çayı hamileler tarafından tüketilmemesi gereken çaylardandır özellikle matcha çayı böbrek ve karaciğer sorunlarına sahip kişiler tarafından da içilmemesi gerekmektedir. Doğal ve organik matcha çayına sahip olduğunuzdan emin olmanız da sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

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