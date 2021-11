Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir? Eklem Ağrılarına İyi Gelen Doğal Tarifler

Eklem Ağrıları Neden Olur?



her yaşta görülebilse de yaşlandıkça bu sağlık sorunuyla daha sık karşılaşılabilir. Fazla kilolardan kazalara, spor aktivitelerinden çeşitli hastalıklara kadar eklem ağrılarının birçok nedeni vardır. Eklemler, kemiklere hareket alanı sağlayan kıkırdak, tendon, bağ dokusu ve kaslarla çevrilidir. Eklem ağrıları kişinin hareket kabiliyetini ciddi oranda etkileyebilir. Peki? Sizler içinbir araya getirdik.Eklem ağrılarının nedeninin cevabı genellikle çeşitli kemik hastalıklarıdır. Ancak aşırı kilo, çeşitli spor aktiviteleri, kazalar ve iltihabi hastalıklar buna neden olabilir. İleri yaşlarda kıkırdak kuvvetinin azalması ve eklem sıvısının tükenmesine bağlı olarak eklem ağrıları oluşabilir. Eklem ağrısına neden olan hastalık belirlenip tedavi edildikten sonra büyük ölçüde ortadan kaldırılabilir. En yaygın nedenlerden biri, eklemler arasındaki bağ dokusuna zarar veren osteoartrittir (kireçlenme). Bu yaralanma tedavi edilmezse, kalıcı hareketlilik kaybına neden olabilir. Veziküller iltihaplanır ve eklemlerin hareket etmesini kolaylaştırır. Bu hastalığa bağlı olarak şiddetli eklem ağrıları oluşabilir.-Kemik kanseri-Hipotiroidi-Gut-Kemikte oluşan kırık ya da çıkık-Eklem iltihaplanması-Romatizma-Lösemi-Raşitizm-BurkulmalarEklem ağrılarına ne iyi gelir diye sorulduğunda en iyi seçenek eklem ağrısına neden olan hastalığı teşhis edip tedavi sürecini başlatmaktır. Alternatif olarak bitkisel çözümler arıyorsanız, sizin için eklem ağrılarını tedavi edecek bitkisel çözümleri derledik.Ağrılı eklemlere ısırgan otu sürmek ağrıyı hafifletebilir. Isırgan otu kaynatıldıktan sonra ısınması beklenir, ağrıyan bölgeye masaj yapılarak uygulanırsa ağrıyı giderir. Bardaki su ile bir çay kaşığı ısırgan otunu kaynatıp içerseniz eklem ağrılarına iyi gelir.Limon kabuğu genellikle eklem ağrılarını gidermek için kullanılır. Bir önceki başlığımızdaki tedaviler ile limon kabuğundan veya limon kabuğu çayı yaparak faydalanabilirsiniz. Limon kabuğu çayı için iki limon, bir litre su ve isteğe bağlı baldan yapılır. Limon kabuğu rendesi, düşük ısıda on beş dakika suya batırılmalıdır. Demlendikten sonra gerekirse bal ekleyebilirsiniz. Bu çayı düzenli olarak içtiğinizde eklem ağrılarınız önemli ölçüde azalacaktır.Zeytinyağı ve tuz eklem ağrılarına iyi gelir. On yemek kaşığı kaya tuzu ve yirmi yemek kaşığı zeytinyağını bir kavanozda karıştırıp iki gün ağzını kapatın. Uygulama sırasında karışımı ağrıyan bölgeye masaj yaparak uygulayınız. 20 dakika masaja devam edin. Masaj bittiğinde bölgeyi ıslak bir havluyla temizleyin. Cildiniz bu işlemden dolayı tahriş olduysa bebek pudrası kullanabilirsiniz. Sekiz ila on gün boyunca başvurmaya devam ederseniz, ciddi bir değişiklik göreceksiniz.Zerdeçal içeren tedaviler eklem ağrılarını hafifletebilir ve bu tedavinin eklemler üzerinde de koruyucu etkisi vardır. İyileşmek için gerekli malzemeler bir bardak zeytinyağı ve bir kaşık zerdeçal tozudur. Bu karışımı iyice karıştırdıktan sonra günde iki kez masaj yaparak eklemlere uygulayın. Sadece yirmi dakika bekletin ve ardından ılık suyla durulayın. Sertleştiriciyi buzdolabında saklayın ve her kullanımdan önce karıştırın. Zerdeçal ağrı giderici özelliklere sahiptir. Yarım çay kaşığı zerdeçalı iki bardak suda kaynatın. Beş dakika demlenmesine izin verin. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez içilir. Eklem ağrılarında etkili olduğunu göreceksiniz.Kolajen kullanmanın ağrıları azalttığı söylenmektedir. Kollajen takviyesi alan hastaların kemik gücünü artırdığı, daha az ağrıya sahip olduğu ve eklemlerin daha kolay işlev gördüğü gözlemlenmiştir. Sık kullanımın beklenen etkisini gösterir. Özellikle 30 yaşından sonra eklem ağrılarını önlemek için kolajen takviyesi yapılması önerilir.-Nane Yağı-Kekik Yağı-Kantaron Yağı-Portakal Yağı-Susam YağıArtraljide hangi kısım bulunur, artralji hastalarının bilmek istediği bir konudur. İlk gidilecek bölümler ortopedi ve travmatolojidir. Eklem ağrısının nedenini belirledikten sonra doktorunuz sizi gerekli gördüğü diğer doktorlara yönlendirecektir. Eğer gerekli olduğunu düşünüyorsanız cerrahi operasyonlar için cerrahi bölüme de başvurabilirsiniz.